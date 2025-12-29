元フィデリティ投信の投資調査部長を務めた著者であるポール・サイさんが「S&P500」の3倍超という驚異的なリターンを生んだ米国株の投資術を初公開！ ポール・サイさんが株価低迷期にエヌビディアを買い、成長を見抜けたのは、企業に潜む“成長のストーリー”を見抜いたから。初の著書『台湾系アメリカ人が教える 米国株で一生安心のお金をつくる方法！』では、そんな、成長ストーリーの読み解き方から、銘柄選びの極意、買いのタイミング、暴落時の対処法、リスク管理までを体系的に解説。さらに、厳選した“10倍株”候補の8銘柄も特別公開！ 新NISAで投資を始めた人、日本株から米国株へとステップアップしたい人に最適な、“米国株で勝つための決定版”だ。今回は、その『台湾系アメリカ人が教える 米国株で一生安心のお金をつくる方法！』から、エヌビディアを底値で買えた理由について抜粋し解説する。

「悪いニュースは良いニュース」とはどういう意味!?

私には「悪いニュースは良いニュース」という考えがあります。

私が買うのは「良い投資ストーリーを持つ優れた会社」です。しかし、将来性のある「優れた会社」の株価は、なかなか安くなりません。だからこそ、待ち望まれるのは悪いニュースなのです。

「優れた会社」の株価は悪いニュースでもないと安くならないからです。

これが「悪いニュースは良いニュース」という言葉の真意です。もちろん、悪いニュースが出た株なら何でも買えばいい、というわけではありません。

それが「優れた会社」でなければ、悪いニュースは長く尾を引き、大きな株価下落につながるリスクがあります。

「優れた会社」でも悪いニュースで一時的に下がる！

あらかじめ「この企業は将来性のある優れた会社だ」と見極めたうえで、悪いニュースが出て株価が安くなった局面を狙って長期投資する。これこそが、私がベストと考える投資戦略です。

たとえ「優れた会社」であっても、悪いニュースの影響で、一時的に株価が下がることがあるからです。しかし、本当に「優れた会社」であれば、その下落は短期的、あるいは小さな下落で終わります。

そして長期的には株価は上昇して、投資家は報われると私は考えています。

次の株価チャートはエヌビディアのものです。一番上の21年8月〜22年9月中旬の日足チャートを見てください。奈落の底に沈んでいきそうな下落トレンドに見えませんか。

今をときめくエヌビディアにも、こんな弱々しい日足チャートの時がほんの数年前にあったのです。

大底近くで買い推奨したエヌビディアはテンバガーを達成！

私が自身のメルマガ「ポール・サイの米国株＆世界の株に投資しよう!」でエヌビディアを買い推奨したのは、2022年9月2日配信号でのことでした。赤丸をつけた点が、ちょうど私がメルマガでエヌビディアを買い推奨した時点です。

上から3番目のチャートは、期間を9カ月間伸ばしたエヌビディアの日足チャートです。

赤丸をつけた、私が買い推奨したポイントから、株価はしばらく下げ続けた後で大底を打ち、大きく反転していることがわかると思います。

さらに一番下のチャートは、週足に切り替えて、さらに期間を先まで延ばしたものです。株価が大きく上昇していることがわかります。

2022年9月2日にメルマガを配信した前営業日、9月1日のエヌビディアの終値は139.37ドルでした。

私はこの時のメルマガで「エヌビディア株は数年以内に300ドル台が視野に入る」という自分の見通しを示していました。

ところが、2025年8月現在、エヌビディアの株価は180ドル近辺です。「300ドル台と書いていたのに180ドル近辺!?」と思われるかもしれません。私の見通しは外れたのでしょうか？

私の見通しは外れました。それも大きく外れました。しかし、良い方に外れたのです。私の想定を超えて、エヌビディア株は大きく高騰しました。

実はエヌビディアは2024年6月10日に1対10の株式分割を行っています。

つまり、今の180ドルという株価は分割以前の株価に換算すれば、1800ドルにもなるのです。300ドル台という私の予想の約6倍にエヌビディア株は高騰したのです。

私が買い推奨した時点から見ればエヌビディアの株価は10倍以上、いわゆる「テンバガー」となったのです。

※本稿は『台湾系アメリカ人が教える 米国株で一生安心のお金をつくる方法！』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。