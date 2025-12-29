【2025年版】沖縄県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキング！ 2位「北中城村」、では1位は？
沖縄県に住む20歳以上の男女を対象に「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」に対して10段階評価を行い、「いい部屋ネット 街の幸福度ランキング2025＜沖縄県版＞」を発表しました。調査は2021年〜2025年の回答を累積して集計（一部2020年の回答も含む）しています。
本記事では、沖縄県民が選んだ「街の幸福度（自治体）」ランキングの上位自治体をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
居住者からは「他者に恵まれて、穏やかな人間関係を持てている。仕事も人も思う通りにやってこれた。これからの人生最後に向けて、まだやりたいことをできるうちにしたい。日々その日が最高！と思って生きてるのでこれが私の幸せだ」「安心して生活できる場所がある。定職、稼ぎがあり結婚して家庭も持って、いい家族関係を築けている。友だちもいて適度に遊んでいる」「プライベートでのストレスをあまり感じない」といった声が寄せられ、人間関係や生活基盤の満足感が幸福感につながっている様子がうかがえます。
居住者からは「子どもたちが健康で好きな仕事に就いて独立している」「家族と健康に一緒に過ごすことが出来ること」「仕事とプライベートが充実している」といった声が寄せられ、日常生活の満足感と家族との暮らしが幸福感につながっている様子がうかがえます。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：中頭郡北中城村／評点69.0／偏差値59.3沖縄県中頭郡北中城村は、温暖な気候と豊かな自然に恵まれた地域です。世界遺産「中城城跡」や歴史的文化財が点在し、歴史と自然の魅力を日常の中で感じられる環境があります。生活面では大型商業施設「イオンモール沖縄ライカム」など利便性の高い施設が揃い、ショッピングやグルメも楽しめます。近年は個性豊かなカフェや飲食店が増え、休日の過ごし方の幅が広がっている点も魅力です。
1位：中頭郡嘉手納町／評点71.8／偏差値71.8沖縄県中頭郡嘉手納町が、2年連続で1位に輝きました。嘉手納町は、東シナ海に面した美しい海岸線と豊かな自然に囲まれ、文化・スポーツイベントも盛んな地域です。保育・教育費の無償化や住宅取得支援など子育て支援制度が充実しており、幅広い世代の生活を支えています。また、地域コミュニティが強く、祭りや音楽祭などの交流機会が多いことも住民の幸福感を高めています。
