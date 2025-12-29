¡Ö±³¤À¤í¡×ÉÊÀîÍ´¡¢¡ÈÃæÇ¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡ÉÊó¹ð¤ËÈ¿¶Á¡ª¡ÖÆ±À¤Âå¤È¤·¤Æ¹¥´¶¤â¤Æ¤ë¡Ä¡×¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¤Î½ÐÈÖ¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦ÉÊÀî¾±»Ê¤ÎÉÊÀîÍ´¤µ¤ó¤Ï12·î28Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¡ÊµìTwitter¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¼«¿È¤¬·Ð¸³¤·¤¿¡ÖÃæÇ¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤òÊó¹ð¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÉÊÀî¾±»Ê¤ÎÉÊÀîÍ´¡¢¡ÖÃæÇ¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¡×¤òÊó¹ð¡ª
¥³¥á¥ó¥È¤Ç¤Ï¡Ö¤«¤±¤ë»þ¤Ëµ¤ÉÕ¤¤¤Æ²¼¤µ¤¤w ¤¤¤¯¤é¸«¤¨¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨w¡×¡Ö¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯¤³¤ì¤ÏÆ±À¤Âå¤È¤·¤Æ¹¥´¶¤â¤Æ¤ë¡Ä¡×¡Ö·ë¹½¤ÊÀ¼ÎÌ¤ÇÆÈ¤ê¸À¤ò¸À¤¤Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¥ª¥¸¥µ¥ó¤Ã¤Ý¤¤w¡×¡Ö¤Æ¤«µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¸«¤¿¤éÉÊÀî¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆÁã³û¤Ë¤Ê¤ê¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¡Ö¤É¤³¤¾¤Î¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤ß¤¿¤¤¤Ê¾Ð¡×¡Ö¥¬¥ê¥¬¥ê·¯¤«¤éÃ¦µÑ¤·¤Æ»°ÂðÍµ»Ê¤µ¤ó¤Ë´ó¤»¤ë¤Î¤âµ»½Ñ¤Î¤¦¤Á¡×¡ÖÌ¾ÃµÄåÄÅÅÄ¤Î½ÐÈÖ¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×¡ÖÄÅÅÄ¤µ¤ó¤Ë°ÍÍê¤ò¡Ä¡×¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2005Ç¯¤«¤é2011Ç¯¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥¯¥¤¥º¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø¥¯¥¤¥º! ¥Ø¥¥µ¥´¥óII¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Ç¶¦±é¤·¤¿¤ê¡¢ÉÊÀî¤µ¤ó´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡ØÌ¡ºÍ¥®¥ã¥ó¥°¡Ù¡Ê2011Ç¯¡Ë¤Ë¾åÃÏ¤µ¤ó¤¬¼çÍ×¥¥ã¥¹¥È¤È¤·¤Æ½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢»Å»ö¤Ç¤Î¶¦±é¤âÂ¿¤¯¡¢¿ÆÍ§¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë2¿Í¡£ÃçÎÉ¤¯³Ú¤·¤½¤¦¤ÊÍÍ»Ò¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Ï¡Ö²Ä°¦¤¤¤«¡Á¡×¡Ö´ò¤·¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×¡ÖÆó¿Í¤È¤â¤¤¤¤¾Ð´é¡×¡Ö¥Ø¥¥µÀ¤Âå¤È¤·¤Æ¤Ï¥¹¥¿¡¼¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¸«¤ì¤Æ´ò¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£(Ê¸:Ê¡Åç ¤æ¤)
¡Ö¤³¤ì¤ÏÆ±À¤Âå¤È¤·¤Æ¹¥´¶¤â¤Æ¤ë¡Ä¡×ÉÊÀî¤µ¤ó¤Ï¡Ö±³¤À¤í¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢1Ëç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¡£´ã¶À¤ò¤«¤±¤ÆÊòµ¤¤Ë¼è¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤ÊÉÊÀî¤µ¤ó¤Î¥¢¥Ã¥×¤Î¼Ì¿¿¤Ç¤¹¡£¡ÖÏ·´ã¶À¤ò¤«¤±¤Æ¡¢¤·¤Ð¤é¤¯¡Ø¤Ê¤ó¤«º£Æü¤ÏÁ´Á³¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ê¤¡¡Ù¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢¥ì¥ó¥º¤¬Î¾Êý¼è¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¡© ¤½¤·¤Æ¤¤¤Ä¼è¤ì¤¿¡© ÃæÇ¯¥ß¥¹¥Æ¥ê¡¼¤À¡×¤ÈÂ³¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö´ò¤·¤¤¥Ä¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤Ç¤¹¡×Æ±Æü¤ÎÊÌÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¡Öµ×¡¹¤Ë¾åÃÏ¤È2¿Í¤Ç°û¤ó¤À¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¤ï¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¾åÃÏÍºÊå¤µ¤ó¤Èµï¼ò²°¤Ç°û¤ó¤Ç¤¤¤ëÍÍ»Ò¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
