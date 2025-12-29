広島・島内颯太郎投手（２９）が２８日、来季に向けて平均球速を向上させていく考えを明かした。今年のアベレージは１５１〜１５２キロ。「１５３〜１５４キロを投げられる試合を増やしたい。試合数が多くなるポジションだからこそ、１試合でも多く高出力のボールを投げられたら」と今季以上の上積みを図る。

そのための土台作りは重ねてきた。１１月から、チームのメニューとして組まれたウエートトレーニングを消化。「（セット数は）多くて５セットだったけど、今年は８セット。一つの種目に関しての時間が長く、例年にないぐらいキツいメニューだった」とハードに自らを追い込んできた。

筋肥大を目指して高重量のトレーニングに励んできた右腕。現在は筋力アップに移行している段階だという。今季はチーム最多６０試合に登板。４勝２敗１セーブ、２９ホールドで防御率１・４０とブルペン陣を支えた。「一段と去年より体が大きくなるかなと。それによってパワーも付いてくると思う。どんな感じで２月を迎えられるか、自分でも楽しみ」。パワフルさを身に付けて、進化した姿で来季に挑む。