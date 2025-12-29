Ž¢¤ªÉã¤µ¤óŽ¤¤¤¤¯¤éÍÂ¶â¤¢¤ë¤Î?Ž£¤È¤ÏÊ¹¤¤Å¤é¤¤¡ÄÇÈÉ÷Î©¤Æ¤ºŽ¢¼Â²È¤Î»ñ»ºŽ£¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë"ºÇ½é¤Î¤Ò¤È¤³¤È"
¢£¿Æ¤ÎÄÌÄ¢¡¢¼Â²È¤Î¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¡©
Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¼Â²È¤Ëµ¢¤ê¡¢Î¾¿Æ¤Î¸µµ¤¤Ê»Ñ¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤È¡¢ÀÎ¤ÈÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¿©Âî¤ä¡¢¤Û¤Ã¤È¤¹¤ë¶õµ¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£°ìÊý¤Ç¡¢¿Æ¤ÎÇØÃæ¤¬¾®¤µ¤¯¸«¤¨¤¿¤ê¡¢ÉÂ±¡¤äÌô¤ÎÏÃ¤¬Áý¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤í¤½¤í¡¢¿Æ¤Î¤ª¶â¤Î¤³¤È¤â¹Í¤¨¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Î¤«¤Ê¡×¤È´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤â¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
ÁêÂ³¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï¤è¤¯ÌÜ¤Ë¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï²ð¸î¤äÆþ±¡¤Î¤ª¶â¤Ç¹²¤Æ¤ë¥±¡¼¥¹¤¬¾¯¤Ê¤¯¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡ÖÄÌÄ¢¤¬¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤Ê¤É¡¢¿Æ¤Î¤ª¶â¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤Þ¤Þ¡¢²ð¸î¤äÁêÂ³¤Î¶ÉÌÌ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤´²ÈÄí¤âÂ¿¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£
»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢¤É¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¿Æ¤È¤ª¶â¤ÎÏÃ¤ò»Ï¤á¤ì¤Ð¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¡¢µ¢¾Ê»þ¤Ë¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡Ö¿Æ¤Î¤ª¶â¡×¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤È¡¢³Ñ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¿Ò¤ÍÊý¤ò¤ªÅÁ¤¨¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö80Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¤Ç¤ÏÀµÄ¾¤·¤ó¤É¤¤
¿Æ¤Î¤ª¶â¤Î¤³¤È¤Ï¡¢¡Ö¤Þ¤À¸µµ¤¤À¤«¤é¡×¡ÖÏÃ¤·¤Ë¤¯¤¤¤«¤é¡×¤È¸å²ó¤·¤Ë¤·¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¿ÞÉ½1¤ÎÇ§ÃÎ¾ÉÍÉÂÎ¨¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÀèÁ÷¤ê¤Ë¤â¥¿¥¤¥à¥ê¥ß¥Ã¥È¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Ç§ÃÎ¾ÉÍÉÂÎ¨¤Ï¡¢65¡Á69ºÐ¤Ç¤Ï¿ô¡óÂæ¤Ç¤¹¤¬¡¢75ºÐ°Ê¹ßµÞÁý¤·¡¢80¡Á84ºÐ¤Ç¤Ï½÷À¤Î4¿Í¤Ë1¿Í¡¢ÃËÀ¤Î6¿Í¤Ë1¿Í¤È¿ä·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·ò¹¯¼÷Ì¿¤âÃËÀ72.57ºÐ¡¢½÷À75.45ºÐ¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¡Ö·ò¹¯¼÷Ì¿¤ÎÎáÏÂ4Ç¯ÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡×¤è¤ê¡Ë¤Ç¡¢70ÂåÈ¾¤Ð¤«¤éÇ§ÃÎ¾É¤ä²ð¸î¡¦Æþ±¡¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬°ìµ¤¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤ÎÃÊ³¬¤Ç¤ª¶â¤ÎÏÃ¤ò»Ï¤á¤Æ¤â¡¢¤¦¤Þ¤¯¤«¤ß¹ç¤ï¤º¡¢²ÈÂ²¤Ï¼êÃµ¤ê¤Ç¤ª¶â¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÃµ¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¶ä¹Ô¤¬ËÜ¿Í¤ÎÈ½ÃÇÇ½ÎÏ¤ÎÄã²¼¤òµ¿¤¦¤È¡¢¸ýºÂÅà·ë¤Î¤ª¤½¤ì¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
80Âå¤Ç¤ª¶â¤ÎÏÃ¤ò»Ï¤á¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿»öÎã¤ò2¤Ä¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£¡Ê¼ÂÎã¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°ìÉôÆâÍÆ¤òÊÑ¹¹¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë
¢£É¬»à¤Ë¼«Ê¬¤Î»ñ»º¤ò±£¤·¤¿¤¬¤ë¿Æ¤¿¤Á
¥±¡¼¥¹1¡§Êì¿Æ¤Î»à¸å¤Ë¡ÖÁÜº÷ºî¶È¡×
Îã¤¨¤Ð¡¢70Âå¸åÈ¾¤ÇÇ§ÃÎ¾É¤¬¿Ê¤ó¤À½÷ÀA¤µ¤ó¡£Áá¤¯¤ËÉ×¤òË´¤¯¤·¡¢¤ª¶â¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¼«Ê¬¤Ç´ÉÍý¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¾É¾õ¤¬¿Ê¤à¤Ë¤Ä¤ì¡Ö¤ª¶â¤òÅð¤é¤ì¤¿¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡ÖÅð¤é¤ìÌÑÁÛ¡×¤¬¶¯¤Þ¤ê¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤Ë¤âÄÌÄ¢¤ò¸«¤»¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤»¤ó¡£
¤ä¤¬¤ÆÂÎÄ´¤òÊø¤·¤ÆÆþ±¡¡¢ÉáÄÌÍÂ¶â¤À¤±¤Ï»Ò¤É¤â¤Ë´ÉÍý¤òÇ¤¤»¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Î»ñ»º¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï80Âå¤ÇË´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤Ç¸ì¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
·ë¶ÉA¤µ¤ó¤Î»à¸å¡¢»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤¬¼«ÂðÃæ¤ÎÄÌÄ¢¤ä½ñÎà¤ò¤«¤½¸¤á¡¢¶ä¹Ô¤äÌò½ê¤Ë°ì·ï¤º¤ÄÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¡£¤â¤Ï¤ä»ñ»ºÀ°Íý¤È¤¤¤¦¤è¤êºâ»º¤Î¡ÖÁÜº÷ºî¶È¡×¤Ç¤·¤¿¡£
¥±¡¼¥¹2¡§Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÂçÈ¾¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿Éã¿Æ
ÊÌ¤Î¤´²ÈÄí¤Ç¤Ï¡¢80ÂåÁ°È¾¤ÎÃËÀB¤µ¤ó¤¬Âà¿¦¸å¤Ë³ô¼°Åê»ñ¤Ë¤Î¤á¤ê¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²¤Ï¡Ö¼ñÌ£¤Î±äÄ¹¡×¤È¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¢¤ëÆü¡Ö¹â³Û¤ÎÍø±×¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£¼õ¤±¼è¤ê¤Ë¼ê¿ôÎÁ¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤¤¤Ã¤¿Åê»ñÏÃ¤ò¿®¤¸¹þ¤ß¡¢¿ÆÂ²¤Ë¤ª¶â¤ò¼Ú¤ê¤è¤¦¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤¬·Ù»¡¤ËÁêÃÌ¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Åµ·¿Åª¤ÊÅê»ñº¾µ½¤ÈÈ½ÌÀ¡£ÍÎÁ¤Î³ô¼°¹ÖºÂ¤ä²áµî¤ÎÅê»ñ¤Ç¡¢Ï·¸å»ñ¶â¤ÎÂçÈ¾¤ò¼º¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²ÈÂ²²ñµÄ¤Ç»Ò¤É¤â¤¬»ñ¶â´ÉÍý¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤â¡¢¡Ö¤Þ¤ÀÇ§ÃÎ¾É¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Â¾¿Í¤Ë´ÉÍý¤µ¤ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶¯¤¯È¿È¯¤·¡¢ÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬Æñ¹Ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥Ù¥¹¥È¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ï¡Ö60¡Á70ÂåÁ°È¾¡×
¤³¤¦¤·¤¿»öÎã¤ò¸«¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢¡Ö¿Æ¤¬80Âå¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¡×¡ÖÇ§ÃÎ¾É¤ä¤ª¶â¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤¬É½ÌÌ²½¤·¤Æ¤«¤é¡×Æ°¤½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤â²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤âÁêÅö¥Ï¡¼¥É¤À¤È¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤¤¤Ä¤«¤éÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤Î¤¬¤è¤¤¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¤Ï¡¢¿Æ¤¬¤Þ¤À¸µµ¤¤Ê60¡Á70ÂåÁ°È¾¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÇ¯Âå¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢¼«Î©¤·¤ÆÀ¸³è¤·¤Æ¤¤¤ëÊý¤¬Â¿¤¯¡¢ÄÌÄ¢¤äÊÝ¸±¤ÎÆâÍÆ¤âËÜ¿Í¤¬ÇÄ°®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ð¸î¤äÆþ±¡¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÁ°¤Ê¤Î¤Ç¡¢Íî¤ÁÃå¤¤¤ÆÏÃ¤¬¤·¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¡Ö¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¡×¤Ë¡¢¾Íè¤Î´õË¾¤ä¤ª¶â¤Î¤³¤È¤ò½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¤Ç¤¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
°ìÊý¡¢70Âå¸åÈ¾°Ê¹ß¤Ë¤Ê¤ë¤ÈÇ§ÃÎ¾É¤äÉÂµ¤¤Î¥ê¥¹¥¯¤¬¹â¤Þ¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Þ¤µ¤é¼«Ê¬¤Î¹ÔÆ°¥Ñ¥¿¡¼¥ó¤òÊÑ¤¨¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¡¢ÏÃÂê¤½¤Î¤â¤Î¤òÈò¤±¤ë¤³¤È¤â¡£¤À¤«¤é¤³¤½70ÂåÁ°È¾¤Þ¤Ç¤Ë¾¯¤·¤º¤ÄÏÃ¤·»Ï¤á¤ë¤³¤È¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¤ª¶â¤ÎÏÃ¡×¤ÎÁ°¤Ë¡Ö´Ø·¸¤ÎÃù¶â¡×¤¬É¬Í×
¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢Æü¾ï²ñÏÃ¤Ç¡Ö¤ªÉã¤µ¤ó¡¢ÍÂ¶â¤Ï¤¤¤¯¤é¤¢¤ë¤Î¡©¡×¡Ö¼Â²È¤Î½»Âð¥í¡¼¥ó¤Î»Ä¹â¤Ï¡©¡×¡Öµ®½ÅÉÊ¤Ï¤É¤³¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¤È¤¤¤¤Ê¤ê¤ª¶â¤ÎÏÃ¤òÀÚ¤ê½Ð¤¹¤Î¤Ï¡¢¥È¥é¥Ö¥ë¤Î¤â¤È¤Ç¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê»þ¤Ï¡Ö¤¤Ã¤«¤±¡×¤Ë¤Ê¤ë½ÐÍè»ö¤ò¤¦¤Þ¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¡¢¼«Á³¤ËÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡£Îã¤¨¤Ð¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¤¹¡£
¡¦Ç¯ËöÇ¯»Ï¤ä¤ªËß¤Îµ¢¾Ê
¡¦Ë¡»ö¤Îµ¢¤êÆ»¤ä¡¢ÉÂ±¡¤Î¼õ¿Ç¤Îµ¢¤ê
¡¦Í§¿Í¤ä¿ÆÀÌ¤¬ÁêÂ³¤ÇÙæ¤á¤¿ÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤
¿Æ»Ò¤Î¤¢¤¤¤À¤Ë¿®Íê¤¬¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢¤É¤ó¤Ê¤ËÀµ¤·¤¤ÆâÍÆ¤Ç¤â¤¦¤Þ¤¯ÅÁ¤ï¤ê¤Þ¤»¤ó¡£»ä¤Ï¤³¤ì¤ò¡Ö´Ø·¸¤ÎÃù¶â¡×¤È¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£Æüº¢¤«¤é¤³¤Þ¤á¤ËÏ¢Íí¤ò¤·¤¿¤ê¡¢À¸³è¤ÎÍÍ»Ò¤òµ¤¤Ë¤«¤±¤¿¤ê¡¢¡Ö¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤È¸ÀÍÕ¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿®Íê»Ä¹â¤òÀÑ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
È¿ÂÐ¤Ë¡¢µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ë¿´ÇÛ¤´¤È¤Ð¤«¤êÅÁ¤¨¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢´Ø·¸¤ÎÃù¶â¤Ï¤¹¤°¤ËÌÜ¸º¤ê¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ª¶â¤ÎÏÃ¡×¤Ï¡¢¿®Íê»Ä¹â¤¬¤¢¤ëÄøÅÙ¤¿¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢¤½¤Ã¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤¿¤¤¥Æ¡¼¥Þ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
¢£¡Ö¿Æ¤Î¤ª¶â¡×¤ò¤ä¤ó¤ï¤ê¤ÈÊ¹¤½Ð¤¹ÊýË¡
¤³¤³¤«¤é¤Ï¡¢µ¢¾Ê¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç³ÎÇ§¤·¤¿¤¤¡Ö¿Æ¤Î¤ª¶â¡×3¹àÌÜ¤È¡¢³Ñ¤¬Î©¤¿¤Ê¤¤¿Ò¤ÍÊý¤ò¸«¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Ö¤ª¶â¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¡×¤ò²¡¤µ¤¨¤ë
ºÙ¤«¤¤¶â³Û¤Þ¤ÇÊ¹¤«¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤Ç¤¹¡£¤Þ¤º¤Ï¡Ö¤ª¶â¤Î½ÐÆþ¤ê¸ý¡×¤ò¤¶¤Ã¤¯¤ê²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¦¥á¥¤¥ó¸ýºÂ¡¢Ç¯¶â¤Î¿¶¹þ¸ýºÂ¤È¸ø¶¦ÎÁ¶â¤Î°ú¤Íî¤·¸ýºÂ
¡¦ÄÌÄ¢¤ä¥¥ã¥Ã¥·¥å¥«¡¼¥É¤ÎÊÝ´É¾ì½ê
¡¦Æþ±¡¤ä²ð¸î¤Ç»È¤¨¤ëÊÝ¸±¤Î²ñ¼ÒÌ¾¤ÈÏ¢ÍíÀè
¤Î3¹àÌÜ¤¬Ê¬¤«¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£ÀÚ¤ê½Ð¤¹¤È¤¤Ï¡Ö´ÉÍý¤¹¤ë¤«¤é¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ëº¤¤é¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡×¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¥ó¥¹¤¬ÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤³¤ÎÁ°¡¢¿Æ¤ÎÄÌÄ¢¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¯¤ÆÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤Ã¤Æ¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¸«¤Æ¤Í¡£Ëü¤¬°ì¤Î¤È¤¤Ë¼êÂ³¤¤Ç¹²¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¡¢¤Õ¤À¤ó»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¸ýºÂ¤À¤±¶µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡©¡×
¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢Èæ³ÓÅª¼õ¤±Æþ¤ì¤Æ¤â¤é¤¤¤ä¤¹¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Ê¹¤±¤¿ÆâÍÆ¤Ï¥á¥â¤Ë»Ä¤·¡¢¤¢¤È¤Ç¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¤Ë¼Ì¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤Ð¡¢¥Á¥§¥Ã¥¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´¶¤¸¤âÏÂ¤é¤®¤Þ¤¹¡£
¢£»³ÎÓ¤äÈª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤É¤¦¤«¤âÍ×¥Á¥§¥Ã¥¯
¢¡ÖÉÔÆ°»º¡×¤È¡ÖÉéºÄ¡×¤ò¤¶¤Ã¤¯¤êÇÄ°®¤¹¤ë
¼¡¤Ë²¡¤µ¤¨¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢¡Ö²È¤Ê¤É¤ÎÉÔÆ°»º¡×¤È¡ÖÉéºÄ¡×¤Ç¤¹¡£ºÙ¤«¤¤É¾²Á³Û¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤³¤Ë¤É¤ó¤ÊÉÔÆ°»º¤¬¤¢¤ê¡¢Ì¾µÁ¤ÏÃ¯¤«¡¢½»Âð¥í¡¼¥ó¤ä¥ê¥Õ¥©¡¼¥à¥í¡¼¥ó¡¢¥«¡¼¥É¥í¡¼¥ó¤äÏ¢ÂÓÊÝ¾Ú¤¬¤¢¤ë¤«¤É¤¦¤«¤À¤±Ê¬¤«¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£ÆÃ¤Ë¡¢Âå¡¹¼õ¤±·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿ÃÏÊý¤Î»³ÎÓ¤äÈª¤ÏÏ³¤ì¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤·¤¿¤¤¤È¤³¤í¤Ç¤¹¡£
¡Ö½»Âð¥í¡¼¥ó¤òÁÈ¤â¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤±¤É¡¢¤ªÉã¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤¤¤¯¤é¼Ú¤ê¤Æ¤¤¤ë¤Î¡©¡×¤Ê¤É¡¢¼«Ê¬¤ÎÏÃ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤·¤¿¤ê¡¢¡ÖÍ§¤À¤Á¤Î¼Â²È¤¬¶õ¤²È¤ÇÂçÊÑ¤À¤Ã¤¿¤ß¤¿¤¤¤Ç¡Ä¡Ä¤¦¤Á¤Î²È¤äÅÚÃÏ¤Ã¤ÆÁ´Éô¤ªÉã¤µ¤óÌ¾µÁ¡©¡¡¾Íè¤É¤¦¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¡©¡×¤Ê¤É¡¢ÊÒ¤Å¤±¤ä¶õ¤²È¤ÎÏÃ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¤¹¤ë¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤³¤¦¤·¤Æ¡ÖÉÔÆ°»º¡×¤È¡ÖÉéºÄ¡×¤òÇÄ°®¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð¡¢¾Íè¤Î¼Â²È¤¸¤Þ¤¤¤äÁêÂ³¤ÎÏÃ¤·¹ç¤¤¤¬¡¢¤°¤Ã¤È¿Ê¤á¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¤Ë¤Ï¡¢¡ÖÉÔÆ°»º¤Î¾ì½ê¤ÈÌ¾µÁ¡×¡Ö¥í¡¼¥ó¡¦ÊÝ¾Ú¿Í¤ÎÍÌµ¡×¤À¤±¤Ç¤â½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¨¤ì¤Ð½½Ê¬¤Ç¤¹¡£
¢£²ð¸î¤ÈÁêÂ³¤Ç¹²¤Æ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Î½àÈ÷
£°ìÅÙ¤ÇÁ´Éô¤ÏÌµÍý¡¢¡Ö¥Ñ¥º¥ë´¶³Ð¡×¤Ç¾¯¤·¤º¤Ä
¤³¤³¤Þ¤ÇÆÉ¤à¤È¡¢¡Ö¤³¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó°ìÅÙ¤ËÊ¹¤±¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ëÊý¤âÂ¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ½é¤Îµ¢¾Ê¤Ç´°àú¤Ê°ìÍ÷É½¤òºî¤ëÉ¬Í×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Öº£Æü¤ÏÆþ¤ê¸ý¡Ê¸ýºÂ¤ÈÇ¯¶â¡¦ÊÝ¸±¡Ë¤À¤±¡×¡Ö¼¡¤Ï²È¤äÅÚÃÏ¤Î¤³¤È¤À¤±¡×¤È¡¢¥Ñ¥º¥ë¤Î¥Ô¡¼¥¹¤ò¾¯¤·¤º¤ÄËä¤á¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
Ê¹¤¤¤¿ÆâÍÆ¤Ï»Ò¤É¤âÂ¦¤¬¥á¥â¤·¤Æ¤ª¤¡¢¡Ö¤µ¤Ã¤¤ÎÆâÍÆ¡¢¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¤Ë¤â½ñ¤¤¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤È°Â¿´¤À¤Ê¡×¤È°ì¸ÀÅº¤¨¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥¨¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥Î¡¼¥È¤Ï¡¢Ë¡Åª¹´Â«ÎÏ¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¿Æ¤Î¤ª¶â¤ÈÊë¤é¤·¤òÀ°Íý¤¹¤ë¡Ö¿Æ¼«¿È¤Î¥Î¡¼¥È¡×¤Ç¤¹¡£»Ò¤É¤â¤¬Á´Éô¤ò´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢°ì½ï¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È¤ò³ÎÇ§¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï¿Æ¤Ë½ñ¤»Ä¤·¤Æ¤â¤é¤¦Æó¿Í»°µÓ¤Ç¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¿Æ¤ÎÂº¸·¤â¼é¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Âç»ö¤Ê¤Î¤Ï¡¢´°àú¤µ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¿Æ¤òÄÉ¤¤µÍ¤á¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¡Ö¤¤¤¶¤È¤¤¤¦¤È¤²ÈÂ²¤¬º¤¤é¤Ê¤¤ºÇÄã¸Â¤Î¾ðÊó¡×¤ò¡¢»þ´Ö¤ò¤«¤±¤Æ¤½¤í¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¿Æ¤Î¤ª¶â¤ÎÏÃ¤Ï¡¢ËÜÍè¡Ö¿Æ¤Î¿ÍÀ¸¤ÎÄù¤á¤¯¤¯¤êÊý¡×¤È¡¢¡Ö»Ò¤É¤âÀ¤Âå¤Î¾Íè¡×¤ò°ì½ï¤Ë¹Í¤¨¤ëÁ°¸þ¤¤ÊÂÐÏÃ¤Ç¤¹¡£Â¿¤¯¤Î¾ì¹ç¡¢ÁêÂ³¤ÎÁ°¤Ë²ð¸î¤Î¤ª¶â¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£²ð¸î¤ÈÁêÂ³¤ÎÎ¾Êý¤Ç¹²¤Æ¤Ê¤¤¤¿¤á¤Ë¤â¡¢60¡Á70ÂåÁ°È¾¤Î¸µµ¤¤Ê¤¦¤Á¤Ë¡¢Æüº¢¤«¤é¡Ö´Ø·¸¤ÎÃù¶â¡×¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¡¢¾¯¤·¤º¤Ä¤ª¶â¤ÈÊë¤é¤·¤ÎÏÃ¤ò»Ï¤á¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ºÇ¸å¤Ë¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Î¥á¥â¤Ë¡Ö¼¡¤Îµ¢¾Ê¤Ç¡¢¿Æ¤ËºÇ½é¤Ë¤«¤±¤ë°ì¸À¡×¤ò½ñ¤¤¤Æ¤ß¤Þ¤»¤ó¤«¡£¤½¤Î°ì¸À¤¬¡¢¾Íè¤ÎÉÔ°Â¤ò·Ú¤¯¤¹¤ë¡Ö¿Æ¤Î¤ª¶â¤ÎÏÃ¡×¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤Ï¤º¤Ç¤¹¡£
----------
¾å¸¶ Àé²Ú»Ò¡Ê¤¦¤¨¤Ï¤é¡¦¤Á¤«¤³¡Ë
¶âÍ»¶µ°é²È
¶âÍ»¶µ°é²È¡£²¤ÊÆÅê»ñ¶ä¹Ô¶ÐÌ³Îò17Ç¯¡¢¸Ä¿ÍÅê»ñ²ÈÎò26Ç¯¡£¾Ú·ô³°Ì³°÷°ì¼ï¡¢ºÇ¿·¤Î¿´Íý³ØNLP¤ò»È¤Ã¤¿¥Þ¥Í¡¼¥¯¥ê¥Ë¥Ã¥¯®Ç§Äê¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¡£2018Ç¯¡¢¥¦¥§¥ë¥¹¡¦¥Þ¥¤¥ó¥É¡¦¥¢¥×¥í¡¼¥ÁÁÏ¶È¡£»ñ»º±¿ÍÑ¹ÖºÂ¤ò¼Â»Ü¤·¡¢2022Ç¯¤è¤ê¡Ö3¥ö·î¥Þ¥Í¡¼¼ÂÁ©¹ÖºÂ¡×¤òÄó¶¡³«»Ï¡£¥é¥¤¥Õ¥×¥é¥ó¤«¤é»ñ»º±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¥Þ¥ó¥Ä¡¼¥Þ¥ó»ØÆ³¡£Ãø½ñ¤Ë¡Ø¡Ö¤ª¶â¤ÎÉÔ°Â¡×¤ò¤ä¤ï¤é¤²¤ë²Ê³ØÅª¤ÊÊýË¡¡¡¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥»¥é¥Ô¡¼¡Ù¡ÊÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£
----------
¡Ê¶âÍ»¶µ°é²È ¾å¸¶ Àé²Ú»Ò¡Ë