男性がゲンナリする女性からのLINE９パターン
LINEに関する価値観は男女でけっこう違うもの。スイーツが嫌いな男性がいるように、女性同士で普通だと思われているLINE文化を好まない男性もいるとか。そこで今回は、男性がゲンナリしてしまうような女性からのLINEを９パターン紹介させていただきます。
【１】絵文字を使い過ぎて子供っぽい
毎回、文末だけではなく文中にも絵文字のオンパレード。すべての感情表現を絵文字に任せたような文章を送ると、国語力を疑われる可能性があるでしょう。
【２】文末に「？」が多く、職務質問されている気分になる
疑問文は相手のことを知ったり、やりとりを繋げるうえで必要不可欠ですが、使い過ぎると男性は拘束されている気分になり、電波圏から逃げ出したくなってしまうでしょう。
【３】シモネタが面白過ぎて、恋愛対象外になる
「今日、先生に指されたときに屁が出ちゃったんだけどー」的な直球のシモネタは、爆笑を期待できるものの、女性として見られなくなる可能性があるでしょう。
【４】「私」ではなく「自分の名前」を使っている
「私」ではなく「自分の名前」で自分を表現するのは、アイドルやぶりっ子キャラの特技。うまくいけばハマりますが、硬派な男性には引かれてしまうでしょう。
【５】だから何？と言いたくなるような、ささいな内容を送ってくる
「朝ご飯にフルーツ食べた」的な、「へぇー」としか言いようのない内容のメッセージは、何回も送ると読み捨てたくなってしまうでしょう。
【６】LINEだけで話を展開しようとする
面倒臭がりで論理的な男性は、長々とやりとりを続けるくらいなら、電話をしたほうが早いと思ってしまうことも。むやみにLINEで話を引き延ばすのは避けた方がいいでしょう。
【７】文章が長く話題がてんこ盛りで、返信に困る
勉強や仕事で疲れているときに、１回のメッセージに３つの話題が盛り込まれているような長文をもらうと、男性はまるで居残りや残業を命ぜられたようにドッと疲れが増してしまうでしょう。
【８】待ち構えていたみたいに返信が早くて焦る
男性にとって、女性がLINEを打つ早さは驚異的。あまりにも素早い返信を送ると、男性は気を抜く暇がなくて疲れてしまうでしょう。
【９】暗号文みたいで読むのが面倒
「は」を「Ｌよ」と打ったり「神」を「ネ申」と打つような特殊な文字表記は、たとえ友達の間で流行っていても、いきなり男性に送るとムダに混乱させてしまうでしょう。
他には、どんなLINEが男性をゲンナリさせてしまうのでしょうか。みなさんのご意見をお待ちしております。（アサハラヒ）
