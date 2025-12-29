わずか10センチの水深でも危険な「入浴中の死亡事故」…温泉療法専門医が明かす「生死を分ける唯一の行動」

前編記事〈じつは交通事故の2倍以上起きている「入浴中の死亡事故」…温泉療法専門医が教える「お風呂に入ってはいけない症状」〉でもお伝えしたように、交通事故よりも多いという、入浴中の死亡事故。

『入浴 それは、世界一簡単な健康習慣』の著者で、温泉療法専門医の早坂信哉氏によれば、具合が悪くなったら、とにかくすべきことがあるという。知っているかいないかで生死を分ける、入浴中の事故を防ぐ方法を紹介する。

具合が悪くなったら、とにかくこれをする

湯船に浸かっていて、なんとなく意識がボーッとしてきた……これはマズいかもしれない！ すぐに湯船から出なければ！ そう思って、慌てて立ち上がる――。実はこれ、けっこう危険です。

もちろん、湯船から無事に出られればいいのですが、急に立ち上がると、血圧が急激に下がって立ちくらみを起こすことがあります。そのまま転倒して意識を失い、運悪く浴槽の湯の中に沈んでしまい溺死……そんな危険性があるのです。

湯船に浸かっていて具合が悪くなったら、とにかく、湯船の栓を抜く。

この一点に尽きます。湯船の栓を抜きさえすれば、その後意識を失ったとしても、お湯が徐々に減るので顔が沈むのを防げます。溺水事故を防げるというわけです。

私自身が入浴事故の事例を調査してきた中で強く感じているのは、「湯船に浸かっていたかどうかが生死を分ける」ということです。

意識を失っても、短時間で回復するケースは多いものです。しかし、お湯が張られていたことで顔が沈み、呼吸ができずに命を落としてしまう――栓を抜いていれば助かっていた可能性のある事故が、決して少なくないのです。

人はわずか10cmの水深でも溺れてしまいます。鼻と口がお湯についてしまうと5分も命は持ちません。逆にお湯さえなければ救急車の到着まで救命しえる可能性は高くなります。

お湯がもったいない、と思わず、最後の力を振り絞って湯船の栓を抜きましょう。

スマホを浴室に持ち込んでいる人は要注意

死亡事故にまで至らずとも、浴室での事故は意外に多いものです。よくあるのは、「うっかり長風呂」による脱水です。

最近は、スマホを浴室に持ち込んで入浴しながら動画を見たり、音楽を聴いたりする方も多いと思います。動画に夢中になるあまり、気づけば30分、40分と長湯になってしまい、知らないうちに脱水が進んで熱中症に陥る危険があります。

以前行った私たちの調査では、入浴中のスマホ非使用者は入浴時間が約14分だったのに対して、スマホ使用者は25分とかなり長風呂になっていました（リンナイ「熱と暮らし通信」2024年11月20日）。

それから、湯船に浸かっていたらウトウトしてしまう、「ウトウト長風呂」です。

こちらは溺水のリスクがあり危険です。家族など誰かと一緒に住んでいれば、お風呂が妙に長いと気づいてもらえますが、一人暮らしだとそうはいきません。

タイマーを活用して長風呂を防ぐ

そこで私がおすすめしているのが、キッチンタイマーや、スマホのタイマー機能で入浴時間を管理する方法です。

・浴室に防水機能があるタイマーを持ち込む（スマホは防水ケースなどに入れる）

・体を洗い、湯船に浸かるときに10分にセットする

これで「うっかり長風呂」と「ウトウト長風呂」が防げます。

「防水機能があるタイマーやスマホを持っていない」という場合は、一度、体を洗う時間がだいたい何分かかるかを測ってみます。その時間を加味して入浴時間を設定し、脱衣所にタイマーを置くとよいでしょう。

少しめんどうに感じるかもしれませんが、事故を防ぐには、ちょっとした手間を惜しまないことが大切です。

