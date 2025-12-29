最大のヒット作『砂の器』に刻まれた父の人生…松本清張が父を見送った日

松本清張の幼少期に、父・峯太郎は米相場にのめり込み、外に女性を囲うなど、放蕩の日々を送ります。清張一家の貧しさの元凶でもあった峯太郎ですが、清張はこの父を憎むことはなく、「運がよかったら、あるいはかなりの地位まで行けた人ではないかと思う」と評価していました。

大ベストセラーとなった『砂の器』にも込められた、清張と父の絆について述べていきます。

※この記事は、昭和の国民作家・松本清張の生涯を描いた初の本格評伝、酒井信著『松本清張の昭和』（2025年12月25日発売）より一部を抜粋・編集したものです。

「日本一の松本清張の父親だ」

『砂の器』は1960（昭和35）年から翌年にかけて読売新聞の夕刊に連載され、1961（昭和36）年７月５日に光文社「カッパ・ノベルス」の９作目として刊行された。「カッパ・ノベルス」で最大のヒット作であり、新潮文庫でも上下巻の合計で『点と線』を上回り、最も売れた作品と言える。

この作品の連載がはじまった1960年に、清張は長者番付の作家部門で一位になっている。父・峯太郎は「医院や床屋に行っても、おれは日本一の松本清張の父親だと吹聴する」ようになったという。速記者の福岡隆は、松本家で「おじいちゃん」と呼ばれる峯太郎と仲が良く、最晩年の様子について、次のように記している。

「松本さんも謙遜しながらおじいちゃんの頭のよさを語っているが、私の接した範囲では『ある程度の常識』どころではなく、たいへんな物識りで、しかも記憶力のよい人であった。少しもボケていなかった。この頭のよさが松本さんに受継がれたのであろう。／私は一度、このおじいちゃんにいどまれて将棋の相手をしたことがあるが、老人だからとなめてかかった私は手ひどい目に遭った。〈中略〉毎日の新聞や雑誌も丹念に読んでいるらしく、世間の出来事もよく知っていた。ことに政治が好きとみえ、現在にひっかけて昔の政治家の話などをよく聞かされたものである。／当時はもう脚が不自由になっていたが、それでも近所をよく歩き回っていた。ときには、ふらりと近県まで行って家人をあわてさせることもあった」（『新版 人間・松本清張』）

1962（昭和37）年に峯太郎は、清張が「国民作家」になったことを見届けるように、89歳で亡くなっている。杉並区上高井戸に豪邸が建てられた半年後のことだった。福岡隆によると、峯太郎は「とにかく高齢とはいえ元気なもので、このぶんなら百歳ぐらいまで生きるのではなかろうか」という様子だったが、転倒事故の影響で老衰が激しくなり、亡くなったという。自宅で行われた葬儀の様子について、福岡は次のように記している。

「遺骸(いがい)を隠居部屋から大広間に移すとき、私も松本さんと一緒に運んだが、骨と皮だけのおじいちゃんが意外に重いのにはおどろいた。いよいよ納棺となり、おじいちゃんの死顔に眼を落とした松本さんは万感胸に迫って嗚咽(おえつ)した。その両の眼からは涙が溢れ落ちていた。こういう松本さんを私は初めて見た。そこには作家・松本清張はなかった。ただ一人の血の通った人間・松本清張があるだけであった。骨肉の情に涙する弱い人間の姿しか見られなかった。どんなに困らせられた父でも、いや、困らせられれば困らせられるほど父に対する子の情は深いものであると、私はしみじみ感じた」（同前）

清張と父の物語

デビュー作「西郷札」と二作目の「くるま宿」で、清張は父をモデルとした人力車夫を描いている。また「父系の指」などの自伝的小説で、父の人生を丹念に記したように、清張は父と自分を小説の中で重ねながら作家になった。このような「執筆の動機」は『砂の器』にもよく表れている。父子の二人三脚の人生に焦点を絞った映画「砂の器」で、この題材は大きく花開くことになる。

『砂の器』は、ハンセン病の父と息子の苦難と別れが、作品の背景に織り込まれている。主要な舞台は、清張の父の出身地に近い、現在の島根県奥出雲町の亀嵩(かめだけ)である。「奥出雲の亀嵩を天下に紹介してくれたというので、土地の人から感謝の手紙といっしょに亀嵩ソロバンが送り届けられた」（同前）というエピソードも残っているほど、この作品で奥出雲・亀嵩の知名度は高まった。

『砂の器』では出雲の方言の音韻が、東北方言と類似していることが、犯人を特定する上で重要なヒントとなる。速記者の福岡隆によると「松本さんは、九州弁はもちろんのこと、広島弁も大阪弁も得意であるが、東北弁とか四国弁になると苦手のようであった」という。清張の父・峯太郎が話す奥出雲の訛りは、母・タニが話す広島弁や、朝日新聞西部本社で飛び交っていた大阪弁とも異なり、東北弁に近く、真似するのが難しかった。清張は父の出身地近くを舞台に、父が話す「一般に知られていない方言」を「トリック」にして『砂の器』を記し、生涯の代表作としたのである。

『砂の器』はハンセン病の父子への差別と、奥出雲と都市部の格差を描きつつ、様々な読みどころを有した作品である。新しい時代の文化人＝ヌーボー・グループへの嫉妬、批評家・江藤淳をモデルとした関川重雄への恨み、東北方言と似た出雲の方言など、小説の材料に満ちあふれている。ただ映画版が「父子の旅路」に焦点を当て、大ヒットしたことからも明らかな通り、この作品は「父系の指」の延長にある、清張と父・峯太郎の物語でもある。自伝的小説で書ききれなかった父への思いを、彼は代表作となる『砂の器』に込めたのである。

奢ったはずの稲荷ずしを「自分でほぼ一人食い」…人間・松本清張の愛すべき素顔