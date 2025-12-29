魔法少女まどか☆マギカ×カフェ♪黒ドレス姿のGirls Partyで楽しむ特別メニュー

「魔法少女まどか☆マギカ」が大人可愛い“ガールズパーティ”をテーマにした期間限定カフェとなって東京と大阪に登場します。黒を基調としたシックなドレスコードの魔法少女たちが迎えてくれる空間では、各キャラクターをイメージした華やかなドーナツやサンドウィッチ、フレンチトースト、ドリンクなど多彩なメニューが並びます。懐かしさと新しさが同居する特別な世界観を味わいながら、ファン同士の語らいも弾むひとときを楽しめます♪

魔法少女をイメージした華やかメニュー

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

キャラクターを象徴する色や物語をイメージしたドーナツは全部で5種類。

〈鹿目まどか ピンクドリームドーナツ〉、〈暁美ほむら ブラックメモリードーナツ〉、〈巴マミ イエローブロッサムドーナツ〉、〈美樹さやか ミラクルブルードーナツ〉、〈佐倉杏子 スカーレットアップルドーナツ〉が各590円で登場します。

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

ほかにも、5色のソウルジェムをあしらった〈願いをのせた魔法少女サンド〉（1,690円）や、「ワルプルギスの夜」を表現した〈夜の戯曲フレンチトースト〉（1,590円）。

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

キュゥべえをモチーフにした〈キュゥべえクリームパスタ〉（1,590円）など、世界観に浸れるメニューが勢揃いです。

推しカラーで選べるスペシャルドリンク♡

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

ドリンクメニューもバリエーション豊富。

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

ピーチ風味の〈鹿目まどか ピーチソーダドリンク〉、ブルーベリーの香りが楽しめる〈暁美ほむら ブルーベリーホットドリンク〉、パンプキンを使った〈巴マミ パンプキンホットドリンク〉。

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

乳酸菌ミルクの優しさが広がる〈美樹さやか 乳酸菌ミルクドリンク〉、りんごの甘さがアクセントの〈佐倉杏子 アップルドリンク〉が各990円。

さらにホット・アイスのコーヒーや紅茶、コーラ、ジンジャーエール、オレンジジュース（各690円）など、カフェ定番のサイドメニューも揃い、気分に合わせて選べます。

カフェ限定グッズも見逃せない♪

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

©Magica Quartet/Aniplex,Madoka Project

描き下ろしアートを使用したオリジナルグッズも充実。〈缶バッジ（ランダム6種）〉605円、〈クリアシート（ランダム7種）〉880円、〈2連アクリルキーホルダー（ランダム6種）〉990円、〈アクリルスタンド（全5種）〉1,650円、〈ポストカード7枚セット〉1,320円、〈バンダナハンカチ〉1,980円、〈EC限定アクリルジオラマ〉9,350円と、コレクション欲をくすぐるラインアップ。

事前予約（715円）&メニュー注文で、ランダム4種の「キラキラ招待状カード」も1枚もらえる特典つきなので、推し活にもぴったりです♡

期間限定の特別空間で“ガールズパーティ”を♡

東京・大阪で開催される「魔法少女まどか☆マギカ～Girls Party～」カフェは、シリーズファンはもちろん、作品を久しぶりに思い出したい人にもおすすめのイベント。

キャラクターの魅力をたっぷり詰め込んだメニューや限定グッズ、シックなパーティ空間など、このカフェでしか味わえない要素が満載です。

物語の思い出を語り合いながら、魔法少女たちと一緒に心ときめくひとときを過ごしてみてはいかがでしょうか♪