幼い頃の思い出のケーキや、青春時代のファッションのお手本だった人気雑誌など、2025年で販売終了になった商品は数多くありました。そんな中から、特に話題になった商品を振り返ります。



【写真】アイスケーキ「ビエネッタ」も3月末で販売終了に

起き上がりこぼし人形「ポロンちゃん」

ベビーブームの頃から赤ちゃんの定番おもちゃとして全国に普及した、起き上がりこぼし人形「ポロンちゃん」。2024年12月下旬に最後の出荷を終えました。



2025年はポロンちゃん生誕65周年の記念イヤー。製造や出荷は終了したものの、ポロンちゃんの公式ECサイトや公式インスタグラムを通じて、新たなグッズや漫画などの情報が発信されました。



担当者は「キャラクターになったポロンちゃんが、これまで以上に幅広い年代の人たちに親しんでもらえるような、『第二の人生』を歩んでほしいと思います」と話しています。



幼い頃の思い出のケーキ…販売終了に

森永乳業は2月10日、ケーキタイプのアイス「ビエネッタ」の販売を3月31日で終了すると発表しました。販売終了の理由は、ライセンス契約の終了のため。



同商品の販売終了が発表されると、ネット上では「えええええ」「あこがれのアイスが」「好きだった」「残念」「子どもの頃の贅沢アイスが」「誕生日ケーキはビエネッタだったのに」「終了までにもう一度だけ食べたい」など、驚きの声が広がりました。



サイゼリヤ…人気メニューが販売終了に

ファミリーレストラン「サイゼリヤ」（本社、埼玉県吉川市）では今夏、「ラム（仔羊）のランプステーキ」の販売が終了になりました。



終了理由は「オーストラリアの天候不順によるラムの生育遅れ」のため。ネット上では「販売終了マジか」「もう一度、食べたかったなあ」など、残念がるファンが多数いました。



ロングセラーやアイドル雑誌が相次ぎ休刊

2025年は、70年超のロングセラーや、若い女性たちから人気を集めたファッション誌など、数多くの雑誌が惜しまれながら休刊しました。



3月には月刊誌「母の友」（福音館書店）が72年の歴史に幕を閉じ、NHKのドキュメンタリー番組でも取り上げられました。



1977年創刊の女性ファッション誌「MORE」（集英社）は9月、紙版の刊行を一旦終了すると発表。全盛期を知る読者の間では「ショックだなあ」「一番好きだった」「ファッションのお手本でした」など、悲しみの声が広がりました。