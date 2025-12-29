＜無職だけど優しい彼＞就職活動は進まず…？「頑張りましたアピール」かもしれない！【第3話まんが】
私はマキ（33歳）、夫と息子（5歳）との3人家族です。ひとり暮らしをしている妹ヨウカ（25歳）のアパートには最近、彼氏が転がり込んできたようです。無職同然の彼氏は「同棲すれば就活に時間を取れるから」と言っているそうです。私にしてみれば信用できる言葉ではありません。ただヨウカはその言葉を信じきっているし、正論をぶつけても逆効果でしょう。私はあえて寄り添うような言葉をかけ、「まずは期限を決めたら？」と提案したのでした。
ヨウカに言われて本当に彼氏が動きだしたなら喜ばしいことです。けれど1か月ほどが経つと、ヨウカは困ったような様子で相談してきました。たしかに彼氏は就職活動を始めたものの、話がちっとも前に進まないというのです。
私に言わせれば、彼氏はヨウカに言われてしぶしぶ動いてやったふりをしているだけ。「自分は頑張ったけど、どうしても決まらない」とアピールしたいのでしょう。でも就職できないなら同棲解消です。それをきっちり伝えるしかありません。
彼氏は転職エージェントや人材紹介会社にはいくつか登録に行ったそうです。しかしいざ具体的に応募や面接をするという段階になると、次々と「できない」言い訳を並べてきたそうで……。私の悪い予感はどうやら当たりそうです。
結局彼氏は、ヨウカに養ってもらえる状態に甘えて、きちんと就職する気なんてないのです。
このままでは信じたヨウカが傷つくだけでしょう。
私はヨウカにあらためて「何を言っているかよりも、どう行動しているかを見て」と伝えました。あとは祈ることしかできません。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
ヨウカに言われて本当に彼氏が動きだしたなら喜ばしいことです。けれど1か月ほどが経つと、ヨウカは困ったような様子で相談してきました。たしかに彼氏は就職活動を始めたものの、話がちっとも前に進まないというのです。
私に言わせれば、彼氏はヨウカに言われてしぶしぶ動いてやったふりをしているだけ。「自分は頑張ったけど、どうしても決まらない」とアピールしたいのでしょう。でも就職できないなら同棲解消です。それをきっちり伝えるしかありません。
彼氏は転職エージェントや人材紹介会社にはいくつか登録に行ったそうです。しかしいざ具体的に応募や面接をするという段階になると、次々と「できない」言い訳を並べてきたそうで……。私の悪い予感はどうやら当たりそうです。
結局彼氏は、ヨウカに養ってもらえる状態に甘えて、きちんと就職する気なんてないのです。
このままでは信じたヨウカが傷つくだけでしょう。
私はヨウカにあらためて「何を言っているかよりも、どう行動しているかを見て」と伝えました。あとは祈ることしかできません。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子