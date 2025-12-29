年末年始のコストコ“おすすめ”食材、公式SNSが紹介 蟹や松前漬けなど“季節限定”商品も
米国系会員制スーパー「コストコ」を運営するコストコホールセールジャパンが公式インスタグラムの投稿で、年末年始におすすめの食材を紹介している。
【写真】“季節限定”商品も！コストコが紹介する年末年始の“おすすめ”食材
「年末年始のごちそうはコストコで！」とつづり、動画で次々と商品を紹介。大きな容器に敷き詰められたお寿司やズラリと並んだ日本酒などが写し出され、「この季節限定のズワイガニや松前漬け、黒豆、日本酒など幅広く展開しています」とアピールした。
投稿では「数量限定、在庫限りの商品もありますので、ぜひ早めにお求めください」と呼びかけている。
多彩なラインナップそろうコストコ商品に、「年々値上がりしてると思いつつも、今年も塩数の子買いました 1羽が大きくて食べ応えがあり、歯応えもバッチリで最高」「ニシンの親子漬け大好き〜｡毎年終売まで何回も買ってます」など、ユーザーからのコメントも寄せられている。
