「妖怪」と呼ばれた過去も… おでこの広さに悩み続けた男性が、美容師によって激変「髪型ひとつでこんなにも変わるんだ」
「高校時代のあだ名は『妖怪』でした」。「おでこが広い」「ゴワゴワで不潔」と髪の悩みを抱え、「本当はカッコよくなりたい」と来店した男性のビフォーアフターを収めた動画がInstagramで話題を集めている。投稿したのは美容師の横井 拓徹さん（@yokkoi_beautician）。205.8万回表示、5500以上のいいねが集まり、「髪型ひとつでこんなにも変わるんだ」「笑顔を見た瞬間なんだか自分も幸せ」などのコメントが寄せられた。お笑い芸人としてM-1グランプリに挑戦するという男性の施術について、横井さんに聞いた。
【ビフォーアフター】前髪カットでここまで変わる…？ 爽やかな雰囲気に変貌した男性
――ご来店時のお客様の髪質や頭の形について、どのような課題があると思われましたか？
「ご自身でも感じていましたが、トップのボリュームが出ない、クセがある、前髪付近が薄い、ハチがはっている等の課題がありました」
――お客様の「おでこが広い」という悩みを解決するため、前髪のカットで意識したポイントは何でしょうか。
「前髪に無造作な動きが出るようにカットしました。量が多く見えるように、トップやサイドから髪の毛を集めました」
――「ゴワゴワ」の髪を「似合わせカット」でどのように変化させ、どのようなデザインを目指しましたか？
「清潔感を出すために耳周りはスッキリ、襟足も短めにカットしました。ボリュームが少ない部分には無造作な動きを出してシルエットをカバー。ひし形シルエットになるように意識し、外ハネなどの遊びを入れてカジュアルに仕上げました」
――「本気で変わりたい」というお客様の気持ちに対して、どのようにサポートされましたか。
「なりたい理想のヘアスタイル像、髪のお悩み、普段のスタイリング方法など聞き出し、お客様の魅力を活かして施術しました」
――施術後、お客様の表情や態度にどのような変化が見られ、どのように感じましたか。
「お客様は変わっていく姿を見て自信がつき、オシャレをもっと楽しんでみようと思えるようになったようです。改めて美容師のやりがいを感じました」
投稿には「めっちゃ男前になりましたね！」「切り終わったあとの笑顔が素敵です」「妖怪なんていわせない！」「大袈裟ではなく美容師さんの技術ってその人の人生をも変える力持ってる気がする」といったコメントも寄せられた。
――ご来店時のお客様の髪質や頭の形について、どのような課題があると思われましたか？
「ご自身でも感じていましたが、トップのボリュームが出ない、クセがある、前髪付近が薄い、ハチがはっている等の課題がありました」
――お客様の「おでこが広い」という悩みを解決するため、前髪のカットで意識したポイントは何でしょうか。
「前髪に無造作な動きが出るようにカットしました。量が多く見えるように、トップやサイドから髪の毛を集めました」
――「ゴワゴワ」の髪を「似合わせカット」でどのように変化させ、どのようなデザインを目指しましたか？
「清潔感を出すために耳周りはスッキリ、襟足も短めにカットしました。ボリュームが少ない部分には無造作な動きを出してシルエットをカバー。ひし形シルエットになるように意識し、外ハネなどの遊びを入れてカジュアルに仕上げました」
――「本気で変わりたい」というお客様の気持ちに対して、どのようにサポートされましたか。
「なりたい理想のヘアスタイル像、髪のお悩み、普段のスタイリング方法など聞き出し、お客様の魅力を活かして施術しました」
――施術後、お客様の表情や態度にどのような変化が見られ、どのように感じましたか。
「お客様は変わっていく姿を見て自信がつき、オシャレをもっと楽しんでみようと思えるようになったようです。改めて美容師のやりがいを感じました」
投稿には「めっちゃ男前になりましたね！」「切り終わったあとの笑顔が素敵です」「妖怪なんていわせない！」「大袈裟ではなく美容師さんの技術ってその人の人生をも変える力持ってる気がする」といったコメントも寄せられた。