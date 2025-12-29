¡Ú¾®ÁÒ¶¥ÎØ¡¦¶å½£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡ß£È£Ð£Ã£Ê£Ã¡Û¹Ó°æ¿òÇî 2026Ç¯à¸µÆü·èÀïáÀ©ÇÆ¤Ê¤ë¤«
¡¡¾®ÁÒ¶¥ÎØ¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ê¥¤¥È¥ì¡¼¥¹£Æµ¡Ö¶å½£¥¹¥Ý¡¼¥ÄÇÕ¡ß£È£Ð£Ã£Ê£Ã¡×¤Ï£±£²·î£³£°Æü¡Á£±·î£±Æü¤ÎÆüÄø¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£
¡Ö£Ë£Å£É£Ò£É£Î¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£°£²£µ¡×¤Î¶½Ê³Îä¤á¤ä¤é¤ÌÃæ¡¢¶¥ÎØÈ¯¾Í¤ÎÃÏ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë£²£°£²£µÇ¯¸å´ü¤ÎºÇ½ªÀï¤Ë¡¢£±£±·î¤ÎÅöÃÏ£Çµ¶¥ÎØº×¤ÇÍ¥½Ð¤Î¹Ó°æ¿òÇî¡¢»³ÅÄµ×ÆÁ¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¤ÎËÌÄÅÎ±Íã¤éÃæÉô°ÊÀ¾¤Î¥È¥Ã¥×¥ì¡¼¥µ¡¼¤¬Ç®Àï¤ò·«¤ê¹¤²¤ë¡£¸µÆü¤ÎÄº¾å·èÀï¤òÀ©¤¹¤ë¤Î¤ÏÃ¯¤À¡£
¡¡¶å½£·³ÃÄ¤ÎÁí¿ã¡¦¹Ó°æ¿òÇî¤¬¡¢£²£µÇ¯¸å´ü¤Î£ÖÄù¤á¡õ£²£¶Ç¯½é¾Ð¤¤¤À¡£¿Ê²½Â³¤±¤ë£´£·ºÐ¤Ï£±£±·î¤Î¾®ÁÒ£Çµ¶¥ÎØº×¤Ç½àÍ¥¾¡¡£Àä¹¥°Ì¤ò²ó¤Ã¤Æ½é¥¿¥¤¥È¥ë¤ÏÌÜÁ°¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°¤ÉôÂó¿¿¤Î¶¯½±¤Ç¥Ý¥í¥ê¡£¸¡¼Ö¾ì¤Ç²ù¤·¤µ¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿»Ñ¤¬°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¶å½£ÃÏ¶è¥×¥í¤ò¶´¤ó¤Ç¡¢£±£²·îº´À¤ÊÝµÇ°¤ÏÂÎÄ´´ÉÍý¤Ë¶ì¤·¤ó¤À¤¬¡¢ÃÏ¸µ¤ÎÀÕÇ¤´¶¤Ç·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢ºÇÄã¸Â¤ÎÌò³ä¤Ï²Ì¤¿¤·¤¿¡£¤Ò¤È¾ì½ê¥¹¥¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢¿´¿È¤È¤â¤Ë¥ê¥»¥Ã¥È¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¡£
¡¡º£´ü¡Ê£²£°£²£µÇ¯¸å´ü¡Ë¤Ï¤³¤³¤Þ¤Ç£±£³¾¡¡££±°Ì²ó¿ô¾å°Ì£³£°¿Í¤¬Áª¹Í´ð½à¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¢¤ë¡¢ÍèÇ¯£³·î¤ÎËÉÉÜ£Ç¶¥¦¥£¥Ê¡¼¥º¥«¥Ã¥×¤Î½Ð¾ì¸¢¥²¥Ã¥È¤Ë¤Ï»ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ËÌÄÅÎ±Íã¤È°ËÆ£ñ¥ÇÏ¤ÎÂçË¤£²Ìç¤òÍÊ¤·¡¢¸å¤í¤Ë¤Ï£²ÈÉ¤Ê¤¬¤é¤â¹âÆÀÅÀ¤òÍ¤¹¤ëÅÏÊÕ¹ëÂç¤ÎÈ×ÀÐ¤Î¥·¥Õ¥È¤ÇÇòÀ±¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤ë¡£
¡¡ÃÏ¸µ¤Î¿Íµ¤¥ì¡¼¥µ¡¼¡¦ËÌÄÅÎ±¤ÏÉÔÏÇ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤â¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¡£¥Ä¥Ü¤Ë¤Ï¤Þ¤Ã¤¿»þ¤ÎÇúÈ¯ÎÏ¤Ï¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¤¿¤Ã¤Æ¤â·òºß¤À¡£Ä¾Á°¤Î¹ÅçµÇ°¤Ï½à·è¤É¤Þ¤ê¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢£³Æü´Ö¤Ç¼Ö·ô¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£¡Ö¥Þ¥Ã¥¯¥¹¥Ñ¥ï¡¼¤¬Íß¤·¤¯¤Æ¡×ÂÎ½Å¤òÁý¤ä¤·¤¿¸ú²Ì¤¬¤¢¤Ã¤¿¤«¤É¤¦¤«¤Ï¤¹¤°¤Ë¤ÏÊ¬¤«¤é¤Ê¤¤¤¬¡¢ºÙÉô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼«Å¾¼Ö¤Ë¸þ¤¹ç¤¦»ÑÀª¤Ï¸åÇÚ¤ÎÎÉ¤¼êËÜ¤À¡£
¡¡Î°µå¤ÎÀ±¡¦°ËÆ£ñ¥ÇÏ¤Ë¤È¤Ã¤Æ£²£µÇ¯¤Ï¥±¥¬¤Ëµã¤«¤µ¤ì¤¿£±Ç¯¤Ç¡¢¥Ó¥Ã¥°¥ì¡¼¥¹¤Ç¤ÏÂç¤¤ÊÃå¤òÊÂ¤Ù¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£¤À¤¬¥±¥¬¤âÌþ¤¨¡¢£±£±·î¤Îµ×Î±ÊÆ¤Çº£Ç¯£³ÅÙÌÜ¤Î£Ö¼è¤ê¤ËÀ®¸ù¡£Ãç´Ö¤Î¥µ¥Ý¡¼¥È¤¬¤¢¤Ã¤¿Èþ¼ò¤Ë¤·¤Æ¤â¡¢Àï¤¨¤ë¥á¥É¤¬Î©¤Ã¤¿¡£¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥¶¤Ë¤«¤«¤Ã¤¿±Æ¶Á¤¬¶Á¤¤¤¿Ä¾Á°¤ÎËÉÉÜ¤Ï»²¹Í³°¤Ç¡¢¶ì¼ê¤Î´¨¤µ¤â¥É¡¼¥à¤Ê¤éÌäÂê¤Ê¤·¡£¼«Ëý¤Î²÷Â®¤ò¥Õ¥ë²óÅ¾¤µ¤»¤¿¤¤¡£
¡¡Ãæ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ëµ¡Æ°·¿¤ÎÄ®ÅÄÂÀ²æ¤¬´°Á´Éü³è¤·¤¿¡£¹ÅçµÇ°¤ÏÌµ½ý¤Ç·è¾¡¤Ë¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤â²Ì´º¤ÊÁö¤ê¤Ç¾¾±ºÍª»Î¤Î£Ö¤ò¥¨¥¹¥³¡¼¥È¡£¥·¥ê¡¼¥ºÅÓÃæ¤Ë¤Ï¡Ö²áµî¥¤¥Á¡×¤ÈÍê¤â¤·¤¤¥³¥á¥ó¥È¤âÈô¤Ó½Ð¤¹¤Û¤É¡¢É½¾ð¤Ï¼«¿®¤ËËþ¤Á¤¢¤Õ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£ÄÉ¤¤¹þ¤ß¤Ë¥·¥Õ¥È¥Á¥§¥ó¥¸¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ëÊÒ²¬íìÇ·¤È¡¢º¹¤·µÓºã¤¨¤Æ¤¤¤ë»Í¹ñ¤ÎÌ¾¥Þ¡¼¥«¡¼¡¦¶¶ËÜ¶¯¤È¤Î¥é¥¤¥ó·ÁÀ®¤Çà¥¿¥¤¥¬¡¼¥Á¥ã¡¼¥¸á¤ò·«¤ê½Ð¤¹¡£
¡¡£²£°£²£µÇ¯¤ÎÎØ³¦¤òÀÊ´¬¤·¤¿¶áµ¦Àª¤«¤é¤Ï¡¢»³ÅÄµ×ÆÁ¤¬»²Àï¤¹¤ë¡£¶¥ÎØº×¤Ç¤Ï£´Ç¯¤Ö¤ê¤Î£Çµ¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤¿¤À¡¢Ä¾Á°¤Î»ÍÆü»Ô½éÆü¤ËÍî¼Ö¤·¤Æ£²ÆüÌÜ°Ê¹ß·ç¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀµÌ£¤Î¥¸¥ã¥Ã¥¸¤ÏÅöÆü¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÂÔ¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡£ÃæÉô¤ÎÂç¾³Ê¤Ç¤¢¤ë¼Æºê½ß¤Î¥¥ìµÓ¤ÏÎØ³¦¤Ç¤â¾å°Ì¡£ÅöÃÏ¤Ï¶¥ÎØº×¤ÇÍ¥½ÐÎò¤¢¤ê¡¢ÁêÀ¤Ï°¤¯¤Ê¤¤¡£¥Þ¡¼¥¯Àï¤«¼«ÎÏÀï¤Ë¤Ê¤ë¤«¤Ï¥á¥ó¥Ð¡¼¼¡Âè¤À¤¬¡¢·Ú»ë¤Ï¤Ç¤¤Ê¤¤¡£