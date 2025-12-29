Á°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º Åìµþ¡¦Âçºå¤Ç¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö³«ºÅ·èÄê¡ª1¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö¤ÎBlu-ray¤È3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¤â·èÄê¡ª
¡Øµ¡Æ°Àï»Î¥¬¥ó¥À¥à¡Ù¡¢¡Ø¥é¥Ö¥é¥¤¥Ö¡ª¡Ù¤Ê¤É¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëºîÉÊ¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¤Æ¤¤¿¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Ð¥ó¥À¥¤¥Ê¥à¥³¥Õ¥£¥ë¥à¥ï¡¼¥¯¥¹¤Î¥µ¥ó¥é¥¤¥º¥¹¥¿¥¸¥ªÀ©ºî¤Ë¤è¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëTV¥¢¥Ë¥á¡ØÁ°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¡Ù¡£¤½¤Î¥á¥¤¥ó¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ò±é¤¸¤ë5¿ÍÁÈÀ¼Í¥¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦Á°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¤Ï¡¢2025Ç¯4·î¥¯¡¼¥ë¤Ç¤ÎTV¥¢¥Ë¥á¥ª¥ó¥¨¥¢¸å¤â³Æ½ê¤Ç¤Î¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤äharevutai¤Ç¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¿¤Û¤«¡¢¥Õ¥§¥¹¤Ø¤Î½Ð±é¤ä¥¢¥Ë¥á¤ÎÉñÂæÁ°¶¶»Ô¤Ç¤Î³èÆ°¤âÀºÎÏÅª¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤Î³èÆ°¤ÏÃå¼Â¤ËÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢12·î26Æü(¶â)¡¢27Æü(ÅÚ)¤ËZepp Haneda (TOKYO)¤Ë¤Æ2Æü´Ö¤Î¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤Ê¤ÉÀª¤¤¤òÁý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤ÊÁ°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¤¬¡¢2026Ç¯5·î24Æü(Æü)¡¦Zepp DiverCity(TOKYO)¡¢5·î31Æü(Æü)¡¦Zepp Osaka Bayside¤Ë¤Æ¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¡ª³Æ2¸ø±é¡¢Á´£´¸ø±é¤Î³«ºÅ¤È¤Ê¤ë¡£
¤µ¤é¤Ë2025Ç¯9·î¤ËÅìµþharevutai¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö³èÆ°1¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö ¡ÁWe are Á°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¡ª¡Á¡×¤Î±ÇÁü¤ò¼ýÏ¿¤·¤¿Blu-ray¤ò¡¢2026Ç¯6·î10Æü(¿å)¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤â²ò¶Ø¡£³èÆ°1¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥ÖÌë¸ø±é¤Î¤Û¤«¡¢4·î¤è¤êÅìµþharevutai¤ÇÁ´£´²ó¤ËÅÏ¤Ã¤Æ³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¿¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¡Ö¡Áµ®Êý¤¬Ë¾¤à¤Ê¤éOPEN¡Á¡×¤ÎChapter1~4¤ÎÌë¸ø±é¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿¡¢³Æ¸ø±é¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤â¼ýÏ¿¤µ¤ì¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ´ò¤·¤¤ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤·¤Æ¡¢3rd¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø¥¹¥È¥ì¥ê¥Á¥¢¡Ù¤ò2026Ç¯3·î18Æü¤Ë¥ê¥ê¡¼¥¹¤¹¤ë¤³¤È¤â·èÄê¡ª¤½¤ì¤¾¤ì¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤¬°Û¤Ê¤ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼È×¡¦¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ×¤Ë¡¢Á´°÷¶Ê£²¶Ê¤È³Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¤Î¥½¥í¶Ê5¶Ê¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¡¢¥ê¥ê¡¼¥¹¥¤¥Ù¥ó¥È¤âÂ¿¿ô³«ºÅÍ½Äê¡£
¤Þ¤¿¡¢¿·°áÁõ¤Î¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¼Ì¿¿¤ä¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÃÂÀ¸Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î³«ºÅ¤â²ò¶Ø¡£2026Ç¯¤âÃíÌÜ¥È¥Ô¥Ã¥¯À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÁ°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¤Î³èÆ°¤Ë¸ð¤¦¤´´üÂÔ¡ª
¡ü¥é¥¤¥Ö¾ðÊó
¡ØÁ°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¡Ù¥é¥¤¥Ö STRAIGHT! REACH!! CHEER!!!
¡ãÅìµþ¡ä¡¡2026Ç¯5·î24Æü(Æü) Zepp DiverCity(TOKYO)
¡ÎÃë¤ÎÉô¡Ï13:00³«¾ì¡¿14:00³«±é
¡ÎÌë¤ÎÉô¡Ï17:30³«¾ì¡¿18:30³«±é
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡§¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó¥Ç¥¹¥¯¡¡https://information-desk.info/
¡ãÂçºå¡ä¡¡2026Ç¯5·î31Æü(Æü) Zepp Osaka Bayside
¡ÎÃë¤ÎÉô¡Ï13:00³«¾ì¡¿14:00³«±é
¡ÎÌë¤ÎÉô¡Ï17:30³«¾ì¡¿18:30³«±é
¸ø±é¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤»¡§¥¥ç¡¼¥É¡¼¥¤¥ó¥Õ¥©¥á¡¼¥·¥ç¥ó 0570-200-888
¡Ú½Ð±é¼Ô¡Û
ÀÖ¾ë¥æ¥¤¥ÊÌò¡§½ÕÆü¤µ¤¯¤é
¿·Î¤¥¢¥ºÌò: ºéÀî¤Ò¤Ê¤Î
ËÌ¸¶¥¥ç¥¦¥«Ìò¡§ËÜÂ¼ÎèÆà
»°Ëó¥Á¥ç¥³Ìò¡§»°ÇÈ½Õ¹á
¾åÀô¥Þ¥¤Ìò¡§É´À¥ÈÁÆî
¥Á¥±¥Ã¥È
¥°¥Ã¥ºÌµ¤·¥Á¥±¥Ã¥È¡¡8,800±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È 12,100±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¢¨¥É¥ê¥ó¥¯ÂåÊÌÅÓ600±ßÉ¬Í×
¢¨Ëç¿ôÀ©¸Â¡§¤ª¤Ò¤È¤êÍÍ1¸ø±é¤Ë¤Ä¤4Ëç¤Þ¤Ç
¥°¥Ã¥ºÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥°¥Ã¥ºÆâÍÆ¡§¥«¡¼¥É·¿²»³Ú¥á¥Ç¥£¥¢¡ØSONOCA¡Ù¡Ê¸åÆüÆÃÅµ±ÇÁü¤ÎÇÛ¿®¤òÍ½Äê¡Ë
¢¨¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¸ø±é¤ÇSONOCAËÜÂÎ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹
¥Á¥±¥Ã¥È¤Î¤ª¿½¹þ¤ß¤Ï¤³¤Á¤é
https://eplus.jp/maebashi_witches/
ºÇÂ®Àè¹Ô
¼õÉÕ´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î27Æü¡ÊÅÚ¡Ë21:00¡Á2026Ç¯1·î12Æü¡Ê·î¡¦½Ë¡Ë23:59
ÅöÍî³ÎÇ§¡¦Æþ¶â´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î17Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á1·î20Æü¡Ê²Ð¡Ë21:00
¡ü¥ê¥ê¡¼¥¹¾ðÊó
¡ØÁ°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¡Ù³èÆ°1¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö ¡ÁWe are Á°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¡ª¡Á Blu-ray
2026Ç¯6·î10ÆüÈ¯Çä
ÉÊÈÖ¡§LABX-38958¡Á9(BD2ËçÁÈ)
²Á³Ê¡§¡ï22,000¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§Lantis
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
¡¦¡Ö³èÆ°1¼þÇ¯µÇ°¥é¥¤¥Ö ¡ÁWe are Á°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¡ª¡Á¡×¡ÊÌë¸ø±é¡Ë
¡¦¡Ö¡Áµ®Êý¤¬Ë¾¤à¤Ê¤éOPEN¡Á¡×Chapter1~4¡ÊÌë¸ø±é¡Ë
¡¦Á°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º5¿Í¤Ë¤è¤ë³Æ¸ø±é¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥ª¥³¥á¥ó¥¿¥ê¡¼
Í½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://lnk.to/LABX-38958
Á°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º 3rd¥¢¥ë¥Ð¥à
¡Ø¥¹¥È¥ì¥ê¥Á¥¢¡Ù
2026Ç¯3·î18ÆüÈ¯Çä
¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼È×¡Û
ÉÊÈÖ¡§LACA-25266(CD¤Î¤ß)
²Á³Ê¡§¡ï3,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
Á´°÷¶Ê2¶Ê¡¦¥½¥í¶Ê5¶Ê¡Ê¿·µ¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡§Á´7¶Ê¡Ë
¡¦¿·µ¬ÉÁ¤²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
¥ì¡¼¥Ù¥ë¡§Lantis
½é²óÀ¸»ºÊ¬¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ
¡¦¥é¥ó¥À¥àÉÁ¤²¼¤í¤·¥¤¥é¥¹¥È¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¥·¡¼¥ë¡ÊÁ´5¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï¡ËÉõÆþ
¡¦ÆÃÅµ°ú¤´¹¤¨·ô(¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼È×ver.)
¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼È×CD¤ÎÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://lnk.to/LACA-25266
¡Ú¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ×¡Û
ÉÊÈÖ¡§LACA-25267(CD¤Î¤ß)
²Á³Ê¡§¡ï3,600¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡ã¼ýÏ¿ÆâÍÆ¡ä
Á´°÷¶Ê2¶Ê¡¦¥½¥í¶Ê5¶Ê¡Ê¿·µ¬¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¶Ê¡§Á´7¶Ê¡Ë¢¨¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Ï¡Ú¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼È×¡Û¤ÈÆ±°ì
¡¦¿·µ¬»£¤ê²¼¤í¤·¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
½é²óÀ¸»ºÊ¬¸ÂÄêÉõÆþÆÃÅµ
¡¦¥é¥ó¥À¥à¥¥ã¥¹¥È¥Ö¥í¥Þ¥¤¥É¡ÊÁ´5¼ï¤Î¤¦¤Á1¼ï¡ËÉõÆþ
¡¦ÆÃÅµ°ú¤´¹¤¨·ô(¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ×ver.)
¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ×CD¤ÎÍ½Ìó¤Ï¤³¤Á¤é
https://lnk.to/LACA-25267
¢¨ÆÃÅµ°ú¤´¹¤¨·ô¾ÜºÙ
²¼µ¤Î¸ø±é¤Ë¡¢ÆÃÅµ°ú¤´¹¤¨·ô¤ò¤ª»ý¤Á¤¤¤¿¤À¤¯¤È¡¢¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤È¸ò´¹¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
2026Ç¯5·î24Æü(Æü) Zepp DiverCity(TOKYO)
2026Ç¯5·î31Æü(Æü) Zepp Osaka Bayside
ÆÃÅµ°ú¤´¹¤¨·ô(¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼È×ver.)¡§¥ß¥Ë¥¥ã¥é¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¡Ë
ÆÃÅµ°ú¤´¹¤¨·ô(¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥ÈÈ×ver.)¡§¥¢¡¼¥Æ¥£¥¹¥È¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡ÊÁ´5¼ï¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¡Ë
¢¨ÆÃÅµ°ú¤´¹¤¨·ô1Ëç¤Ë¤Ä¤¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼1Ëç¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹
¢¨°ú¤´¹¤¨ÊýË¡¤Ï¸åÆü¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
¿·°áÁõ¾ðÊó¡¡ËâË¡°áÁõ¡Ú¥¬¡¼¥Ç¥Ë¥ó¥°¥Õ¥©¡¼¥à¡Û²ò¶Ø¡ª
Illustration by¥æ¥¦ ¥¤¥Ê¥ß
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥È¾ðÊó
³Æ¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÎÃÂÀ¸Æü¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÃÂÀ¸Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤Î³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
¡Î¡Ö¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼ÃÂÀ¸Æü¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¥¤¥á¡¼¥¸¥¤¥é¥¹¥È¡Ê¥æ¥¤¥Ê¡Ë¡Ï
1 ÀÖ¾ë¥æ¥¤¥Ê¡§2026Ç¯4·î4Æü(ÅÚ)¡¡¢¨»²²ÃÊýË¡¤Ê¤É¤Ï¸åÆü¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹
2 »°Ëó¥Á¥ç¥³¡§³«ºÅÆü¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
3 ¿·Î¤¥¢¥º¡§³«ºÅÆü¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
4 ËÌ¸¶¥¥ç¥¦¥«¡§³«ºÅÆü¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
5 ¾åÀô¥Þ¥¤¡§³«ºÅÆü¤Ê¤É¾ÜºÙ¤Ï¸åÆü¸ø¼°HP¤Ë¤Æ¤´°ÆÆâ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨³Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ1st¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ö¥¢¥²¥é¥¿¥à¡×¤Î¥½¥í¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¡Ö¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¢¥²¥é¥¿¥à¡×¤òÈ¯ÇäÍ½Äê
¡ãÁ°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¤È¤Ï¡ä
TV¥¢¥Ë¥á¡ØÁ°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¡Ù¤Î¥¥ã¥¹¥È¤òÌ³¤á¤ë¡¢½ÕÆü¤µ¤¯¤é¡ÊÀÖ¾ë¥æ¥¤¥ÊÌò¡Ë¡¦ºéÀî¤Ò¤Ê¤Î¡Ê¿·Î¤¥¢¥ºÌò¡Ë¡¦ËÜÂ¼ÎèÆà¡ÊËÌ¸¶¥¥ç¥¦¥«Ìò¡Ë¡¦»°ÇÈ½Õ¹á¡Ê»°Ëó¥Á¥ç¥³Ìò¡Ë¡¦É´À¥ÈÁÆî¡Ê¾åÀô¥Þ¥¤Ìò¡Ë¤«¤é¤Ê¤ë5¿ÍÁÈÀ¼Í¥¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡£ÎáÏÂ¤Î¥¨¥Ã¥»¥ó¥¹¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤¿Ê¿À®¥ê¥Ð¥¤¥Ð¥ë¥µ¥¦¥ó¥É¤Ç¤É¤³¤«²û¤«¤·¤¯¤â¿·¤·¤¤²»³Ú¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ä¤ó¤¯¡éºî»ì¡¦TORIENAºî¶Ê¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¼çÂê²Î¡Ö¥¹¥´¤¹¤®Á°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¡ª¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£
©PROJECT MBW
¡ØÁ°¶¶¥¦¥£¥Ã¥Á¡¼¥º¡Ù¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È
https://maebashi-witches.com/