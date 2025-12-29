二宮和也×チョコプラ「ニノチョコマッチ」12月29日放送 第2弾はMC陣がチーム監督として参戦
【モデルプレス＝2025/12/29】嵐の二宮和也とお笑いコンビ・チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）がMCを務めるTBS系「ニノチョコマッチ」が、12月29日よる9時30分から放送。第2弾となる今回は「超人エクストリーム運動会」が行われ、MC陣がチーム監督として参戦する。
本番組は、各界の一流同士によるジャンルの垣根を越えた“異種頂上決戦”をテーマに、対決の勝者を予想していく番組。9月に第1回を放送しており、本放送が第2回となる。今回は2025年を盛り上げた一流アスリートたちが次々と挑戦。二宮＆チョコプラ両MCによる白熱のプレゼンも見どころだ。
そして、MCのプレゼンを参考に対決の勝敗を予想するパネラーには、吉田羊、上地雄輔、中岡創一（ロッチ）、野呂佳代が登場。進行は日比麻音子TBSアナウンサーが担当する。豪華アスリートたちの驚きの身体能力の連発にスタジオは「行けー！」と声援が飛び交い盛り上がりを見せる。さらに、今回はスタジオを飛び出して「超人エクストリーム運動会」を開幕。子どもの頃に誰しも経験したことがあるであろう運動会種目をパワーアップさせて豪華アスリートが対決。二宮軍、チョコプラ軍、どちらが勝利の栄光を手にするか。
スポーツクライミング日本代表・楢崎智亜（※「崎」は正式には「たつさき」）と野口啓代の夫婦と、世界陸上で活躍した100mハードル日本代表・中島ひとみが、高さ約108mの通天閣を早登り対決。通天閣の頂上を目指して外壁をクライミングする楢崎・野口夫妻と、通天閣の中の階段を全447段駆け上がる中島。果たしてどちらが先に辿り着くのか？ 決死の対決に、二宮も「通天閣、よく許可降りたね！」と興奮を見せる。
続いて、サッカー元日本代表・遠藤保仁と、バレーボール元日本代表・清水邦広による異色のボウリング対決。狙い澄ました完全無欠なロングシュートでピンを倒しにかかる遠藤に対し、清水は代名詞ともいえる豪快なパワーアタックでストライクを狙う。さらに、常識破りの野球vsテニス対決。車いすテニス日本代表として金メダルを獲得した小田凱人が放つ渾身のサーブを、日本一に輝いた福岡ソフトバンクホークスの牧原大成、野村勇、川瀬晃の3人は打ち返すことができるのか。競技を超えた、前代未聞の挑戦が繰り広げられる。
二宮は「世界で活躍するトップアスリートの方に参加していただき、年末にふさわしい豪華な戦いだった！」と充実感たっぷりにコメント。長田は「オリンピックや世界陸上では絶対に見られないベストマッチでした！」と目を輝かせ、松尾は「アスリートの方にどんどん広まってほしい！ ニノチョコマッチをやらせてくれ！ ってなったらいいな」と次なる展開への期待を寄せた。
さらに、今回はスタジオを飛び出して「超人エクストリーム運動会」が開幕。子どもの頃に誰しも経験したことがあるであろう運動会種目をパワーアップさせ、豪華アスリートが対決。参加者は、水泳界のスピードスター・中村克、ボクシングの新鋭・岡澤セオン、陸上やり投日本代表の上田百寧、体操金メダリスト・谷川航、柔道界から高山莉加と橋本壮市、さらにダンサー・中務裕太（GENERATIONS from EXILE TRIBE）、そして相撲界から朝弁慶と、競技も個性も異なる精鋭たちが一堂に会する。二宮＆チョコプラは、それぞれチームの監督として参戦。チーム編成から作戦立案、采配に至るまで、勝利を懸けた頭脳戦も見どころだ。
競技は、迫力満点の「エクストリームタイヤ取り」、スピードとコントロールが試される「エクストリーム大玉入れ」、そして全てを懸けた最終決戦「エクストリームリレー」。パワー、瞬発力、チームワークなど、あらゆる能力がぶつかり合い、会場で見届けるゲストの上地・中岡・野呂による応援でさらに熱狂に包まれていく。その熱気に背中を押されるように、ついに二宮＆チョコプラも動き出す？栄冠を手にするのはどちらのチームなのか。（modelpress編集部）
MC 二宮和也
チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）
パネラー（※50音順） 上地雄輔
中岡創一（ロッチ）
野呂佳代
吉田羊
進行 日比麻音子（TBSアナウンサー）
VTRゲスト（※50音順） 朝弁慶
あばれる君
上田百寧
遠藤保二
岡澤セオン
小田凱人
川瀬晃
清水邦広
郄山莉加
谷川航
東京ホテイソン（たける、ショーゴ）
中島ひとみ
中務裕太（GENERATIONS from EXILE TRIBE）
中村克
楢粼智亜
野口啓代
野村勇
橋本壮市
ぺこぱ（シュウペイ、松陰寺太勇）
牧原大成
◆二宮和也×チョコプラMC「ニノチョコマッチ」
◆二宮和也＆チョコプラ、トップアスリートたちの対決に興奮
◆競技の垣根を越えた 「超人エクストリーム運動会」開幕
◆出演者
