法廷で泣いた“中学生の娘”への冷たい言葉…絶望の底にいた妻が国を動かすまで

2004年のクリスマスの日、1か月間行方不明だった夫は遺体となって帰宅した。

総合商社で一生懸命に仕事し、中学生の娘と小学生の息子から愛される「世界一のお父さん」だった。

しかし、上司が製品の商権を不正に持ち逃げして会社を辞めるトラブルが起きた。会社のために裁判の担当者となっていた夫は、元上司に逆恨みされ、「闇バイト」のような形で集めた若者たちによって拉致・監禁され殺害された。

当時、東京都中野区の区議会議員だった近藤さえ子さんは、突然「犯罪被害者家族」となった。

たった一人で行う「夫をこの世から消す作業」、小学生の息子が用意してくれた箸の突き刺さった「冷たいご飯」を流し込む孤独。そして、謝罪に来た加害者家族からの「私には関係ない」という心ない言葉――。

地獄のような日々を耐え、ようやく迎えた刑事裁判。犯人は厳しく裁かれると思っていた。

しかし、そこで彼女を待ち受けていたのは、「10万円」で残酷に奪われた夫の最期、被害者より「加害者」が優先される現実、そして、中学生の娘に投げられた冷たい言葉だった。

（この記事は前・後編の後編です）

【前編を読む→】

法廷で知る理不尽な現実 夫の命は「たった10万円」

やがて刑事裁判が始まった。そこで近藤さんは、夫がどのように殺されたかを初めて知ることになる。

主犯の元上司は、5人の若者に「10万円」で拉致を依頼していた。元上司の甥が友人や遊び仲間を誘うという、安易なつながりだった。

夫は帰宅途中、自宅前からその5人の若者に拉致され、車に押し込まれた。ガムテープで体中をぐるぐる巻きにされ、息もできない状態にされたまま元上司の実家に放置され、絶命したという残酷な事件だった。

遺体は、主犯の元上司が一人で茨城県の山中に埋めていた。

「一生懸命働かないとお金はもらえない」そう子どもたちに説いていた夫が、たった10万円欲しさの短絡的な犯行によって命を奪われたのだ。

近藤さんは「もしうちの事件の時に、もっとこの犯人たちを厳しく罰していれば、最近の闇バイトによる事件は起きなかったのではないか」と、今の社会につながる問題であったことを指摘する。

法廷では、信じがたい光景が繰り広げられた。

中学生の娘と傍聴した初公判 「私は馬鹿だったなと思いました」

拉致を実行した若者たちは「拉致はしたけど死ぬとは思わなかった」と口をそろえ、お互いを気遣い、家族へ迷惑をかけたと泣いた。

加害者の親たちは「息子は本来優しい子だ」と減刑を訴え、ある親は「息子は悪くありません。きょうだいは一部上場の会社に勤めているのですよ」と、事件と無関係なことを叫んだ。

近藤さんはその光景を「とても下手な、残酷すぎる芝居を見ているようでした」と振り返る。

「本当に、こんなところに娘を連れて行ってしまった私は馬鹿だったなと思いました」

法廷で声を上げて泣いた娘…裁判所が告げた「言葉」

裁判の初日に、近藤さんは、当時中学生だった娘を学校から早退させ一緒に傍聴していた。娘は幼稚園から一度も学校を休んだり早退したことがなかった。裁判を一緒に見届けようと思ったからだった。

ガムテープで巻かれ、息もできない状態で放置された――。

大好きだった父の最期を聞かされた娘は、こらえきれずに傍聴席で声を上げて泣いた。

すると、裁判所側から告げられた。

「これ以上声を上げるようであれば退廷させます」

近藤さんは振り返る。

「この法廷で一番の悪者はうちの娘です。 犯人たちは好き勝手なことを堂々としゃべり、被害者遺族が傍聴席で声を出して泣けば、退廷を命じられるのです」

2005年当時、被害者が法廷で意見を述べたり、被告人に質問したりできる「被害者参加制度」はまだなかった。制度が導入されたのは2008年のことだった。

下された判決 「なぜ加害者ばかりが守られる」生まれた怒り

そして下された判決は、近藤さんにとって軽いものだった。主犯の元上司に懲役17年、ほかの5人には懲役6年などで、いずれも求刑より短かった。

裁判長は「真面目に刑務所で働けば、刑期よりもっと早く出られますから」という励ましの言葉まで添えたという。

「主人は真面目に働き、殺され、人を殺した人が刑務所で真面目に働けば、反省もなく再犯の恐れがあっても、私たちの社会に帰ってくるのです」

絶望の中で、近藤さんはこの国の仕組みに怒りを覚えた。

「なぜ悪いのは加害者なのに、加害者ばかりが守られるのか。悲しみを通り越して、怒りで頭がおかしくなりそうでした」

「この国にまだ正義はあった」 近藤さんを励ましたもう一人の被害者

社会から突き放されたような孤独の中、転機が訪れる。弁護士の岡村勲さん（故人）が、2000年に立ち上げた全国犯罪被害者の会「あすの会」との出会いだった。

1997年、旧山一証券の代理人だった岡村さんは、逆恨みされた男に妻を殺害されていた。

「被害者にはなんの権利もない、どこからも保護をうけない。裁判には一切関与させてもらえない」（故・岡村勲さん）

その問題意識から、岡村さんは全国各地を歩き回り、被害者の実情を訴えて署名を集め、犯罪被害者等基本法の成立につなげていた。

「私はその姿を見て、この国にまだ正義はあったのだと、私がおかしいと感じたことは間違っていなかったという自信が湧いてきました」

ここから、近藤さんの闘いが始まった。

区議会議員として、自らの経験を基に「あの時あればどんなに良かったか」という支援を一つひとつ形にしていく。

2008年、中野区に犯罪被害者の相談支援窓口が設置された。相談や様々な手続きの付き添いなどが、区の仕事としてできるようになった。

2011年には中野区で「犯罪被害者等緊急生活サポート事業」が実現した。

被害を受けて日常生活が難しくなった人のために、家事、育児、介護などを地域住民が手伝う事業だ。

あの夜に息子が用意してくれた「冷たいご飯」の経験がもとになった。

被害にあって苦しんでいる人に「あなたは一人じゃない。私たち社会がみんなで支える」というメッセージとも言える事業だった。

行政の壁を越え、国を動かす

さらに、同じ思いを持つ仲間たちと「途切れない支援を被害者と考える会」を立ち上げた。会では2014年、被害にあった直後から道しるべとなる「被害者ノート」を2年間かけて作成した。

ノートは約100ページあり、捜査や裁判で繰り返し聞かれることを整理して記入できる。役所での手続き、裁判への参加方法などの解説のほか、自身の体調をチェックする欄も作った。

被害にあったあと、何も分からず苦しんだ近藤さん。あの時の私が教えて欲しかったこと、助けてほしかったことをまとめた。

「ちょっと先輩の私は、このノートを手にしたあなたたちの力になりたい」といったコメントも添えた。

この市民運動から始まったノートは、国を動かす力となり、現在は国の「被害者手帳」という形に結実しようとしている。

2025年、近藤さんはある国の会議で、「加害者がうらやましくて泣いた」と訴えた。

「加害者がうらやましくて泣きました」国の会議で訴えた

2025年、近藤さんは国の「第5次犯罪被害者等基本計画」を検討する会議の専門委員に就任した。

警察庁や法務省などの官僚たちが並ぶ会議の場で、近藤さんは自身の経験をこう吐露した。

「私は20年前に被害にあったとき、加害者がうらやましくて泣きましたよ。被害者には何の支援もないのに、加害者は逮捕された瞬間から衣食住に困らない。あらゆることがうらやましくて、もう何回泣いたか分かりません」

加害者には更生のための手厚い予算と人員が割かれる一方で、被害者は置き去りにされる。

制度や支援は以前に比べ確かに充実したが、その構造は20年経っても根本的には変わっていないと近藤さんは感じている。

今も救済が遅れている領域がある。

加害者が責任能力がない心神喪失者だと、被害者は「裁判に参加する権利」すら奪われてしまう現状。そして、加害者に代わって「国が賠償金を立て替える制度」の創設だ。

2025年6月の会議で、「制度上難しい」「財源確保が困難」「住宅ローンなどを抱えている国民がどう感じるか」と述べる国に対し、近藤さんは、「その『仕方ない』を乗り越えてほしい」と訴えた。

「私は、実際に住宅ローンを抱えている周囲の人たちに聞いてみました。すると皆さん、自分や家族がいつ被害にあうか分からない。その時のために、国が立て替えてくれる制度があるなら、税金が使われても納得するとおっしゃっていました。」

「国民は、国が思うよりずっと、被害者の置かれた理不尽な状況を理解してくれていますし、優しいのです」

（第50回基本計画策定・推進専門委員等会議 議事録より）

「皆様の優しさを被害者にも分けてあげてください」

事件から20年の歳月が流れた。社会の仕組みは少しずつ、だが確実に変わり始めた。しかし、近藤さんの心の傷が癒えることはない。

「犯人たちが憎くて仕方がありません。それは20年経った今でもずっと変わりがありません」

だからこそ、彼女は被害者も加害者も生まない社会を願い、活動を続ける。

「自分はつらかった、でもこのつらさをもう誰にも経験させたくない。自分は一つも良いことがないのに、頑張っている先輩たちの姿を見て、私も頑張ろうと思いました」

講演の最後に、近藤さんは会場に語りかけた。

「皆様の優しさを被害者にも分けてあげてください。人の冷酷な行為で傷ついた心は、人の愛によってしか回復しません。もし、皆様のまわりで被害にあわれた方がいたら、どうぞ『特別視』せず、皆様の優しさを分けてあげてください」

その言葉は、犯罪被害者が特別な存在なのではなく、私たちの隣人であること。

そして、誰もが加害者にも被害者にもなりうる社会で、私たち一人ひとりに何ができるのかを問いかけている。

・