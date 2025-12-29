日本株ＡＤＲ・円換算終値

銘柄名　　円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ　3392（+12.0　+0.36%）
ホンダ　1555（+14.5　+0.94%）
三菱ＵＦＪ　2488（+2.5　+0.10%）
みずほＦＧ　5731（+64　+1.13%）
三井住友ＦＧ　5089（-12　-0.24%）
東京海上　5804（+1　+0.02%）
ＮＴＴ　159（+0.2　+0.13%）
ＫＤＤＩ　2746（-4.5　-0.16%）
ソフトバンク　216（-1.1　-0.51%）
伊藤忠　9561（-4　-0.04%）
三菱商　3534（+5　+0.14%）
三井物　4570（+5　+0.11%）
武田　4901（+31　+0.64%）
第一三共　3420（-13　-0.38%）
信越化　4901（+7　+0.14%）
日立　4987（+15　+0.30%）
ソニーＧ　4043（-2　-0.05%）
三菱電　4641（+4　+0.09%）
ダイキン　20245（-55　-0.27%）
三菱重　3863（+12　+0.31%）
村田製　3200（-7　-0.22%）
東エレク　34353（+23　+0.07%）
ＨＯＹＡ　23698（+38　+0.16%）
ＪＴ　5790（+31　+0.54%）
セブン＆アイ　2258（-4.5　-0.20%）
ファストリ　57103（-167　-0.29%）
リクルート　9081（-19　-0.21%）
任天堂　10741（-54　-0.50%）
ソフトバンクＧ　17774（-26　-0.15%）
キーエンス（普通株）　57329（+369　+0.65%）