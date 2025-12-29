日本株ＡＤＲ・円換算終値
日本株ＡＤＲ・円換算終値
銘柄名 円換算終値（前営業日・東証終値比）
トヨタ 3392（+12.0 +0.36%）
ホンダ 1555（+14.5 +0.94%）
三菱ＵＦＪ 2488（+2.5 +0.10%）
みずほＦＧ 5731（+64 +1.13%）
三井住友ＦＧ 5089（-12 -0.24%）
東京海上 5804（+1 +0.02%）
ＮＴＴ 159（+0.2 +0.13%）
ＫＤＤＩ 2746（-4.5 -0.16%）
ソフトバンク 216（-1.1 -0.51%）
伊藤忠 9561（-4 -0.04%）
三菱商 3534（+5 +0.14%）
三井物 4570（+5 +0.11%）
武田 4901（+31 +0.64%）
第一三共 3420（-13 -0.38%）
信越化 4901（+7 +0.14%）
日立 4987（+15 +0.30%）
ソニーＧ 4043（-2 -0.05%）
三菱電 4641（+4 +0.09%）
ダイキン 20245（-55 -0.27%）
三菱重 3863（+12 +0.31%）
村田製 3200（-7 -0.22%）
東エレク 34353（+23 +0.07%）
ＨＯＹＡ 23698（+38 +0.16%）
ＪＴ 5790（+31 +0.54%）
セブン＆アイ 2258（-4.5 -0.20%）
ファストリ 57103（-167 -0.29%）
リクルート 9081（-19 -0.21%）
任天堂 10741（-54 -0.50%）
ソフトバンクＧ 17774（-26 -0.15%）
キーエンス（普通株） 57329（+369 +0.65%）
