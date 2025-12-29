東京市場　ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析

ドル円
終値156.57　高値156.73　安値155.76

157.92　ハイブレイク
157.32　抵抗2
156.95　抵抗1
156.35　ピボット
155.98　支持1
155.38　支持2
155.01　ローブレイク

ユーロドル
終値1.1772　高値1.1797　安値1.1762

1.1827　ハイブレイク
1.1812　抵抗2
1.1792　抵抗1
1.1777　ピボット
1.1757　支持1
1.1742　支持2
1.1722　ローブレイク

ポンドドル
終値1.3497　高値1.3527　安値1.3478

1.3572　ハイブレイク
1.3550　抵抗2
1.3523　抵抗1
1.3501　ピボット
1.3474　支持1
1.3452　支持2
1.3425　ローブレイク

ドルスイス
終値0.7895　高値0.7903　安値0.7873

0.7938　ハイブレイク
0.7920　抵抗2
0.7908　抵抗1
0.7890　ピボット
0.7878　支持1
0.7860　支持2
0.7848　ローブレイク