東京市場 ピボット分析（主要国通貨）
ピボット分析
ドル円
終値156.57 高値156.73 安値155.76
157.92 ハイブレイク
157.32 抵抗2
156.95 抵抗1
156.35 ピボット
155.98 支持1
155.38 支持2
155.01 ローブレイク
ユーロドル
終値1.1772 高値1.1797 安値1.1762
1.1827 ハイブレイク
1.1812 抵抗2
1.1792 抵抗1
1.1777 ピボット
1.1757 支持1
1.1742 支持2
1.1722 ローブレイク
ポンドドル
終値1.3497 高値1.3527 安値1.3478
1.3572 ハイブレイク
1.3550 抵抗2
1.3523 抵抗1
1.3501 ピボット
1.3474 支持1
1.3452 支持2
1.3425 ローブレイク
ドルスイス
終値0.7895 高値0.7903 安値0.7873
0.7938 ハイブレイク
0.7920 抵抗2
0.7908 抵抗1
0.7890 ピボット
0.7878 支持1
0.7860 支持2
0.7848 ローブレイク
