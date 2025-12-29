【新潮社の秘蔵写真】大胆シーンも…！ 1957年、大学時代の「長嶋茂雄」さん

2025年6月3日、長嶋茂雄氏が逝った。ミスタージャイアンツとして、多くの人に影響を与えた日本球界のスーパースター。プロアマを問わず、長嶋氏に憧れて野球を始めた選手は数多い。尊敬する先輩、監督として長嶋氏を見続けた柴田勲氏もその1人だ。好評連載コラム「柴田勲のセブンアイズ」、今回は特別編として長嶋氏の思い出を語りつくす。

（全2回の第2回）

＊＊＊

「野球小僧」で“罰金”を総取り

長嶋さんはファンが抱く「長嶋茂雄」のイメージを壊さないようにし、また「長嶋茂雄」を演じ続けてきた。

1967年、優勝祝勝会での（左から）柴田勲氏、長嶋茂雄氏、王貞治氏、金田正一氏、城之内邦雄氏

V9時代のV3のキャンプ打ち上げだったと思う。川上（哲治）さんの方針で巨人には罰金制度があった。バント失敗、サインの見落とし、幹部批判などに課せられた。前年分約30万円あり、川上さんはナインに平等に配ろうと考えていたようだ。

宴会が始まりカラオケ大会となった。長嶋さんの出番となり、みんなが注目した。

長嶋さんは舞台袖からふすまをソーっと開けて、周囲をキョロキョロ見回すパフォーマンスで登場した。野球帽を斜めにかぶっていた。

歌い出した。「野球小僧に逢ったかい 男らしくて純情で……」

灰田勝彦さんの「野球小僧」だ。それを身振り手振りのジェスチャーでやったものだから、これがおかしくてみんな腹を抱えての大爆笑となった。

川上さんは方針変更、長嶋さんに30万円が渡った。全部さらっていった。

影で考え抜き、計算をする努力の人

まあ、その罰金のほとんどは長嶋さんのものだったから、結局は自分で取り返したようなものだ。私が盗塁のサインで走った時に慌てて打ったことが何度かあった。後で「エンドランのサインだったよな」とか「いまのサインはなんだった」と聞きにきていた。

宴会が終わった後、長嶋さんに「即興ですか？ うまいですね」と尋ねた。長嶋さんは真顔で言った。

「バカなことを言うな。どうやったら受けるか、1週間前から考えていたんだ」

だれも見ていない場所で練習していたんだね。これにはビックリした。

長嶋さんの行動は一見して思い付きと取られることがある。確かにそう見えることもあるが実際は違う。どうやったら受けるか、注目を集めることができるか、喜んでもらえるか、考え抜く。計算をする。陰で努力をしていた。

その努力を人前では見せなかった。一度こんなことを話した。

「世間ではオレのことを天才だという。でもオレは天才なんかじゃない。努力の人間だ。本当の天才はワンちゃん（王貞治さん）のような人のことを言うんだ」

パーティや結婚式ではあえて遅刻

平凡なゴロでも全力で突っ込むダイナミックな守備、空振りした時にヘルメットを飛ばす、オーバーとも思える果敢な走塁……計算に計算を重ねていた。

パーティや結婚式でもそうだった。始まる時間に会場にはいない。盛り上がったところで登場する。司会者が「ただいま長嶋さんが到着しました」とアナウンスすると、会場がこれ以上ないほど沸く。

登場のタイミングを計っていた。実際は始まる時間のだいぶ前から到着しており、駐車場の車の中で待機していた。

私は「車の中にいるのに……」と思っていたが、長嶋さんはどこで登場しようか考えていた。登場の仕方は絶妙だった。

栄光の「3」復活も焦らしに焦らして

これだってどうやったら受けるか、喜んでもらえるかと計算してのパフォーマンスだろう。00年、背番号を「33」から「3」に変更した。栄光の番号の復活だ。

スポーツ紙やテレビのカメラは宮崎キャンプでの背番号「3」の初披露を追っかけてシャッターチャンスを待った。

長嶋さんは当初、ユニホームの上にウインドブレーカーをはおって見せようとはしなかった。記憶だと10日間くらいかな。焦らしに焦らせた。

そしてこれ以上待てない。気運が高まったところで初公開した。スポーツニュースで大きく取り上げられたし、スポーツ紙もほとんど一面だった。

巨人は話題に乏しかったが、背番号「3」の初公開で話題作りに貢献した。しっかり計算した上での行動だった。

監督解任直前の試合で花道を用意

人との付き合い方もそうで、気を使っていないように見えて、実際は計算をして気を使っていた。

あれは長嶋さんが巨人の監督を解任された80年10月21日の前日、20日のことだった。

その日の広島球場での広島戦は最終戦（※）だった。勝てば3位となり、長嶋さんは来季以降も留任すると見られていた。実際は19日の夜に球団から連絡が入り「今年限りで辞めてもらう」と伝えられていたと聞く。

でも最終戦に勝てば……わずかな可能性を賭けた大事な一戦だった。

巨人は若手が台頭し世代交代に入っていた。私は36歳でシーズンの後半戦ではベンチを温めることが多くなっていた。そんな試合で1番・右翼でスタメン起用してくれた。

これには大感激した。高田（繁）も2番・左翼でのスタメンだった。6番・二塁でジョン・シピンの名もあった。シピンは篠塚（利夫＝現和典）に定位置を奪われていた。

長嶋さんにとって我々は一緒に戦ってきた「戦友」、大切にして花道を用意してくれたんだ。私は本塁打を放った。

解任決定前夜にも見えたONの絆

試合には勝って3位を死守したが、解任の動きは止まらなかった。21日には読売本社で正式に退任会見を行った。

長嶋さんは19日の夜、球団から「辞めてもらう」と告げられた後、すぐに王さんに打ち明けている。王さんはこの年限りでバットを置く、つまり現役を引退するつもりで、評論家への転身も決まっていた。

長嶋さんは王さんと話し合った。「いまここでONが巨人を去ったら大変なことになる」と王さんを説得した。

王さんは現役引退を表明。藤田（元司）さんが監督として復帰し、王さんは助監督として支えた。長嶋さんと王さんの絆の強さがわかってもらえると思う。盟友だね。

無念だったし、屈辱でもあったと思うけど、どんな状況に陥っても巨人の将来を考えていたと推察する。

そして「永遠に不滅」の存在へ

92年秋、長嶋さんは12年ぶりに巨人に復帰した。この時、プロ野球はJリーグに代表されるスポーツの多様化の中で、人気に陰りが見えていた。

長嶋さんが救世主として登場したのは巨人だけではなく、プロ野球界全体の将来を考えてのことだったと思う。ファンを魅了し続けて、プロ野球を変えた。「ミスタープロ野球」と称される唯一無二の存在だ。

ファンの期待に応えて、最後まで「長嶋茂雄」を見事に演じ切った。

11月21日、東京ドームで「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が開催された。私も出席した。球界内外から約3万2400人が駆け付けた。こんな人はもう出てこないだろう。

「巨人軍は永久に不滅です」は名セリフ中の名セリフだが、私は思う。

長嶋さんこそ「永久に不滅です」と。

（※）80年10月20日（広島市民球場）、午後1時1分試合開始、観衆9000人、試合時間2時間31分・スコア：巨人002011001＝5・広島100001100＝3。

巨人・江川卓、広島・福士敬章の先発で始まった。巨人は三回、ロイ・ホワイトの29号2ランで逆転、そのまま主導権を握って押し切った。江川が好投、角盈男（三男）が見事なリリーフを見せた。柴田勲は9回の7号ソロを含む3安打と活躍した。

高田繁はこの年限りで引退、ジョン・シピンは解雇された。柴田はこの年、2000本安打を達成、翌81年もコーチ兼任として現役を続行した。

（敬称略）

＊＊＊

柴田 勲（しばた・いさお）

1944年2月8日生まれ。神奈川県・横浜市出身。法政二高時代はエースで5番。60年夏、61年センバツで甲子園連覇を達成し、62年に巨人に投手で入団。外野手転向後は甘いマスクと赤い手袋をトレードマークに俊足堅守の日本人初スイッチヒッターとして巨人のV9を支えた。主に1番を任され、盗塁王6回、通算579盗塁はNPB歴代3位でセ・リーグ記録。80年の巨人在籍中に2000本安打を達成した。入団当初の背番号は「12」だったが、70年から「7」に変更、王貞治の「1」、長嶋茂雄の「3」とともに野球ファン憧れの番号となった。現在、日本プロ野球名球会理事を務める。

