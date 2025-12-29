【柴田勲のコラム】「長嶋茂雄」を最後まで演じ切った長嶋さん…パーティにあえて“遅刻”、栄光の「3」復活披露を焦らしに焦らした深すぎる理由
柴田勲が見た“ミスター”の信念と人生
2025年6月3日、長嶋茂雄氏が逝った。ミスタージャイアンツとして、多くの人に影響を与えた日本球界のスーパースター。プロアマを問わず、長嶋氏に憧れて野球を始めた選手は数多い。尊敬する先輩、監督として長嶋氏を見続けた柴田勲氏もその1人だ。好評連載コラム「柴田勲のセブンアイズ」、今回は特別編として長嶋氏の思い出を語りつくす。
（全2回の第2回）
＊＊＊
「野球小僧」で“罰金”を総取り
長嶋さんはファンが抱く「長嶋茂雄」のイメージを壊さないようにし、また「長嶋茂雄」を演じ続けてきた。
V9時代のV3のキャンプ打ち上げだったと思う。川上（哲治）さんの方針で巨人には罰金制度があった。バント失敗、サインの見落とし、幹部批判などに課せられた。前年分約30万円あり、川上さんはナインに平等に配ろうと考えていたようだ。
宴会が始まりカラオケ大会となった。長嶋さんの出番となり、みんなが注目した。
長嶋さんは舞台袖からふすまをソーっと開けて、周囲をキョロキョロ見回すパフォーマンスで登場した。野球帽を斜めにかぶっていた。
歌い出した。「野球小僧に逢ったかい 男らしくて純情で……」
灰田勝彦さんの「野球小僧」だ。それを身振り手振りのジェスチャーでやったものだから、これがおかしくてみんな腹を抱えての大爆笑となった。
川上さんは方針変更、長嶋さんに30万円が渡った。全部さらっていった。
影で考え抜き、計算をする努力の人
まあ、その罰金のほとんどは長嶋さんのものだったから、結局は自分で取り返したようなものだ。私が盗塁のサインで走った時に慌てて打ったことが何度かあった。後で「エンドランのサインだったよな」とか「いまのサインはなんだった」と聞きにきていた。
宴会が終わった後、長嶋さんに「即興ですか？ うまいですね」と尋ねた。長嶋さんは真顔で言った。
「バカなことを言うな。どうやったら受けるか、1週間前から考えていたんだ」
だれも見ていない場所で練習していたんだね。これにはビックリした。
長嶋さんの行動は一見して思い付きと取られることがある。確かにそう見えることもあるが実際は違う。どうやったら受けるか、注目を集めることができるか、喜んでもらえるか、考え抜く。計算をする。陰で努力をしていた。
その努力を人前では見せなかった。一度こんなことを話した。
「世間ではオレのことを天才だという。でもオレは天才なんかじゃない。努力の人間だ。本当の天才はワンちゃん（王貞治さん）のような人のことを言うんだ」
パーティや結婚式ではあえて遅刻
平凡なゴロでも全力で突っ込むダイナミックな守備、空振りした時にヘルメットを飛ばす、オーバーとも思える果敢な走塁……計算に計算を重ねていた。
パーティや結婚式でもそうだった。始まる時間に会場にはいない。盛り上がったところで登場する。司会者が「ただいま長嶋さんが到着しました」とアナウンスすると、会場がこれ以上ないほど沸く。
登場のタイミングを計っていた。実際は始まる時間のだいぶ前から到着しており、駐車場の車の中で待機していた。
私は「車の中にいるのに……」と思っていたが、長嶋さんはどこで登場しようか考えていた。登場の仕方は絶妙だった。
栄光の「3」復活も焦らしに焦らして
これだってどうやったら受けるか、喜んでもらえるかと計算してのパフォーマンスだろう。00年、背番号を「33」から「3」に変更した。栄光の番号の復活だ。
スポーツ紙やテレビのカメラは宮崎キャンプでの背番号「3」の初披露を追っかけてシャッターチャンスを待った。
長嶋さんは当初、ユニホームの上にウインドブレーカーをはおって見せようとはしなかった。記憶だと10日間くらいかな。焦らしに焦らせた。
そしてこれ以上待てない。気運が高まったところで初公開した。スポーツニュースで大きく取り上げられたし、スポーツ紙もほとんど一面だった。
巨人は話題に乏しかったが、背番号「3」の初公開で話題作りに貢献した。しっかり計算した上での行動だった。
監督解任直前の試合で花道を用意
人との付き合い方もそうで、気を使っていないように見えて、実際は計算をして気を使っていた。
あれは長嶋さんが巨人の監督を解任された80年10月21日の前日、20日のことだった。
その日の広島球場での広島戦は最終戦（※）だった。勝てば3位となり、長嶋さんは来季以降も留任すると見られていた。実際は19日の夜に球団から連絡が入り「今年限りで辞めてもらう」と伝えられていたと聞く。
でも最終戦に勝てば……わずかな可能性を賭けた大事な一戦だった。
巨人は若手が台頭し世代交代に入っていた。私は36歳でシーズンの後半戦ではベンチを温めることが多くなっていた。そんな試合で1番・右翼でスタメン起用してくれた。
これには大感激した。高田（繁）も2番・左翼でのスタメンだった。6番・二塁でジョン・シピンの名もあった。シピンは篠塚（利夫＝現和典）に定位置を奪われていた。
長嶋さんにとって我々は一緒に戦ってきた「戦友」、大切にして花道を用意してくれたんだ。私は本塁打を放った。
解任決定前夜にも見えたONの絆
試合には勝って3位を死守したが、解任の動きは止まらなかった。21日には読売本社で正式に退任会見を行った。
長嶋さんは19日の夜、球団から「辞めてもらう」と告げられた後、すぐに王さんに打ち明けている。王さんはこの年限りでバットを置く、つまり現役を引退するつもりで、評論家への転身も決まっていた。
長嶋さんは王さんと話し合った。「いまここでONが巨人を去ったら大変なことになる」と王さんを説得した。
王さんは現役引退を表明。藤田（元司）さんが監督として復帰し、王さんは助監督として支えた。長嶋さんと王さんの絆の強さがわかってもらえると思う。盟友だね。
無念だったし、屈辱でもあったと思うけど、どんな状況に陥っても巨人の将来を考えていたと推察する。
そして「永遠に不滅」の存在へ
92年秋、長嶋さんは12年ぶりに巨人に復帰した。この時、プロ野球はJリーグに代表されるスポーツの多様化の中で、人気に陰りが見えていた。
長嶋さんが救世主として登場したのは巨人だけではなく、プロ野球界全体の将来を考えてのことだったと思う。ファンを魅了し続けて、プロ野球を変えた。「ミスタープロ野球」と称される唯一無二の存在だ。
ファンの期待に応えて、最後まで「長嶋茂雄」を見事に演じ切った。
11月21日、東京ドームで「ミスタージャイアンツ 長嶋茂雄 お別れの会」が開催された。私も出席した。球界内外から約3万2400人が駆け付けた。こんな人はもう出てこないだろう。
「巨人軍は永久に不滅です」は名セリフ中の名セリフだが、私は思う。
長嶋さんこそ「永久に不滅です」と。
（※）80年10月20日（広島市民球場）、午後1時1分試合開始、観衆9000人、試合時間2時間31分・スコア：巨人002011001＝5・広島100001100＝3。
巨人・江川卓、広島・福士敬章の先発で始まった。巨人は三回、ロイ・ホワイトの29号2ランで逆転、そのまま主導権を握って押し切った。江川が好投、角盈男（三男）が見事なリリーフを見せた。柴田勲は9回の7号ソロを含む3安打と活躍した。
高田繁はこの年限りで引退、ジョン・シピンは解雇された。柴田はこの年、2000本安打を達成、翌81年もコーチ兼任として現役を続行した。
（敬称略）
＊＊＊
チャンスに応える。何かをやってくれる。ファンの期待を現実にする――。このイメージが定着したのはいつのことだったのか。第1回【長嶋茂雄さんが「一番幸せな死に方を知っているか？」と言った日のこと…人の悪口を一切言わず、イメージを守りぬいた“ミスター”の秘話】では、長嶋氏が若くして背負っていたものを明かしている。
柴田 勲（しばた・いさお）
1944年2月8日生まれ。神奈川県・横浜市出身。法政二高時代はエースで5番。60年夏、61年センバツで甲子園連覇を達成し、62年に巨人に投手で入団。外野手転向後は甘いマスクと赤い手袋をトレードマークに俊足堅守の日本人初スイッチヒッターとして巨人のV9を支えた。主に1番を任され、盗塁王6回、通算579盗塁はNPB歴代3位でセ・リーグ記録。80年の巨人在籍中に2000本安打を達成した。入団当初の背番号は「12」だったが、70年から「7」に変更、王貞治の「1」、長嶋茂雄の「3」とともに野球ファン憧れの番号となった。現在、日本プロ野球名球会理事を務める。
デイリー新潮編集部