【新潮社の秘蔵写真】大胆シーンも…！ 1957年、大学時代の「長嶋茂雄」さん

柴田勲が見た“ミスター”の信念と人生

2025年6月3日、長嶋茂雄氏が逝った。ミスタージャイアンツとして、多くの人に影響を与えた日本球界のスーパースター。プロアマを問わず、長嶋氏に憧れて野球を始めた選手は数多い。尊敬する先輩、監督として長嶋氏を見続けた柴田勲氏もその1人だ。好評連載コラム「柴田勲のセブンアイズ」、今回は特別編として長嶋氏の思い出を語りつくす。

（全2回の第1回）

＊＊＊

2025年、開幕戦の欠席

2025年が暮れようとしている。

今年もいろいろなことがあったが、私にとって最も大きかった出来事は長嶋（茂雄）さんが亡くなられたことだ。

1970年、伊豆で自主トレに励む長嶋茂雄氏（左）と柴田勲氏

寂しい年の瀬になった。

3月28日、東京ドームでの巨人対ヤクルトの開幕戦に行った。長嶋さんに会うためだ。毎年、開幕戦には必ず顔を見せて、巨人ナインを激励する。ところが今年は来ていなかった。巨人関係者に聞くと体調が悪いという。

まだまだ大丈夫だろうと思う反面、恒例であり、楽しみにしている開幕戦をパスしていた。ずっと心配していたが、6月3日が来てしまった。

長嶋さんに憧れて始めた野球

私は当時の子供たちの多くがそうだったように、長嶋さんに憧れて中学から野球を始めた。法政二高のエースとして1960（昭和35）年夏、61年春の甲子園大会で全国制覇を果たし、数球団から勧誘された。

巨人は川上（哲治）さん、南海（現ソフトバンク）は鶴岡（一人）さん、さらに大洋（現DeNA）から三原（脩）さんが横浜・本牧の自宅まで来てくださった。

契約金は南海と大洋が巨人の倍だった。まだ高校生だ。金銭感覚がなかった。両親から「自分で決めなさい」と言われて、ファンだった巨人に入団を決めた。それになんと言っても憧れの人、長嶋さんがいる。

62年、投手として入団した。長嶋さん、王（貞治）さんをバックに投げる。夢のような話だった。

でも肩を壊していた。結果を出せず、川上さんから6月頃には打者転向を命じられた。しかも左右両打でやれという。やれる限りの努力をした。スイッチをモノにして63年から1番打者としてレギュラーに定着した。

以来、長嶋さん、王さんとともにプレーし、お2人と並ぶ最多11度の日本一を経験させてもらった。

選んだ形見は背広や帽子

長嶋さんには公私に亘って最も懇意にしていただいた。かわいがってもらった。兄貴のような存在だった。伊豆・大仁の自主トレにもお願いして同行した。食事の回数は数えきれない。

亡くなった翌日の4日から出棺の7日まで4日続けて田園調布の長嶋邸に通った。最後の最後まで見届けたい。こんな気持ちからだった。

亡くなった後のお顔を見せていただいた。きれいだった。

「長嶋さん」と声を掛けたら、「オウッ、柴田か。また来いよ」と言われているような気になった。離れがたかった。

少し落ち着いた後、喪主を務めた三奈さんから連絡をもらった。

「柴田さんは身内みたいな人です。父の形見分けをしたい。家に来てください」

背広が50着以上、ネクタイ、セーターなどがズラリと並んでいた。「好きなものをどうぞ」と言うのでN・Sの刺繍が入った背広を2着、ネクタイを5、6本、散歩用の帽子をいただいた。

長嶋氏が語った「一番幸せな死に方」

自然、三奈さんとは長嶋さんの思い出話になった。エエッと驚くことがあった。

長嶋さんが充電期間中（※）のことだった。海外に出掛けることが多かったが、日本に居るときはしょっちゅうゴルフに誘われた。何十回行ったかな。

前の晩に電話がかかってくる。「オイ、明日行くぞ」こんな感じだ。もちろん、長嶋さんのお抱え運転手が迎えに来る。ある時、そんなゴルフの帰り、車の中で長嶋さんがこんなことを聞いてきた。

「柴田よ、人間にとって一番幸せな死に方を知っているか？」

長嶋さんが40代後半か50代に入ったころだったと記憶している。その長嶋さんから「死に方」なんて言葉が出たから私は何も言えなかった。

「オレはこう考えている。家の縁側のコタツに入ってひなたぼっこをしながらミカンを食べている。そのまま居眠りをしてスーと逝くのが理想だな」

実は母の亡くなり方だった

私がこの話をしたら三奈さんがこう言うではないか。

「柴田さん、それはおばあちゃんがそういう亡くなり方だったんですよ」

長嶋さんの母・チヨさんが亡くなられたのは94年7月、92歳だった。チヨさんは千葉にある家の縁側でスヤスヤと居眠りをしており、しばらくして家の人が「おばあちゃん」と声をかけたものの、息を引き取っていたという。

長嶋さんの「理想の死に方」を母のチヨさんが代わってしていたのだ。お母さんが亡くなったあとに「理想の死に方」を聞いていたならまだ分かるが、亡くなる何年も前に聞いていたことになる。

2人で顔を見合わせた。

長嶋さんは04年3月に脳梗塞で倒れた。以来、懸命のリハビリに励んで同じ病気で倒れた方々を勇気づけた。でもねえ……「理想の死に方」を求めていた長嶋さんには一番なりたくない病気だったと思う。

大事にしていた「長嶋茂雄」のイメージ

長嶋さんは「オレは背広とワイシャツを作る時に仮縫いをしたことがない」と話していた。理想の体型は181センチ、体重は77キロだったと覚えている。これは入団時のものだ。

76キロになるといつもより食事を多めに摂る。78キロと増えていたらランニングをする。サウナに入って落とす。

サウナに入った後は水を飲まない。ボクサーのように減量が目的だ。

長嶋さんは世間が抱く「長嶋茂雄」のイメージをとても大事にしていた。体型維持は重要なことだった。

私は長嶋さんから人の悪口や中傷、告げ口を一度も聞いたことがない。

さらに言えば政治・宗教・女性に関する話も一切しなかった。自分の発する言葉がどれほど世間に影響を与えてしまうのか。知っていたし戒めていたのだろう。

若くして日本球界を背負っているという自覚

チャンスに応える。何かをやってくれる。ファンの期待を現実にする。このイメージが定着したのはプロ2年目、59年6月25日の「天覧試合」で村山（実）さんから放ったサヨナラ本塁打からだろう。

前年には本塁打と打点で二冠王に輝いて新人王を獲得し、プロ野球界に新風を巻き起こしていたが、このサヨナラ本塁打は両陛下が退出される直前のことであまりにも劇的だった。

日本は高度成長期に突入しており、プロ野球が国民的娯楽となる扉を開いた。隆盛期に向かったと言っていいだろう。

若くして日本の球界を背負っている。これを自覚していたからこそ、長嶋さんは「長嶋茂雄」を最後まで演じ続けてきたのだろう。（この項続く）

（※）80年・44歳の時に巨人監督を解任された。92年秋に56歳で巨人の監督に復帰、足掛け12年の充電期間を過ごした。

＊＊＊

「世間ではオレのことを天才だという。でもオレは天才なんかじゃない」――努力を見せなかった長嶋氏が“本当の天才”と呼んだ選手とは。第2回【「長嶋茂雄」を最後まで演じ切った長嶋さん…パーティにあえて“遅刻”、栄光の「3」復活披露を焦らしに焦らした深すぎる理由】では、監督時代の秘話を伝える。

柴田 勲（しばた・いさお）

1944年2月8日生まれ。神奈川県・横浜市出身。法政二高時代はエースで5番。60年夏、61年センバツで甲子園連覇を達成し、62年に巨人に投手で入団。外野手転向後は甘いマスクと赤い手袋をトレードマークに俊足堅守の日本人初スイッチヒッターとして巨人のV9を支えた。主に1番を任され、盗塁王6回、通算579盗塁はNPB歴代3位でセ・リーグ記録。80年の巨人在籍中に2000本安打を達成した。入団当初の背番号は「12」だったが、70年から「7」に変更、王貞治の「1」、長嶋茂雄の「3」とともに野球ファン憧れの番号となった。現在、日本プロ野球名球会理事を務める。

デイリー新潮編集部