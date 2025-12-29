【しまむら初売り】服6点入りで3300円はバグでは？お得すぎるレディース向け福袋5選

ファッションセンターしまむらの初売りが、2026年1月1日から順次始まります（※年始の営業開始日時は店舗により異なります）。

初売りの目玉は「福袋」です。レディース向けの福袋を厳選5つ紹介します。

アウター2点入りはすごすぎ！

これから紹介する福袋は、いずれも3300円！

この価格でも洋服がたくさん入っていてお得感満載です。

Helm（6点セット）

アウターも含め洋服が5点も入っています。フリルが可愛い起毛素材のスウェットや、コーデュロイ生地のナロースカートなど、使い勝手抜群のアイテムばかりで着回しが効きそうです。

Hina Style（8点セット）

ぽっちゃりコーデを発信するインフルエンサー「Hina」さんとのコラボ福袋です。なんとアウターはロングコート＆キルトジャケットの2点入り。ほか洋服は計4点入っています。大きいサイズ（LL・3L・4L）での展開です。

SUNNY HOUSE（6点セット）

「SUNNY HOUSE」は、"トレンドを気軽に楽しみたい"女性に向けたライフスタイルブランドです。無地やボーダーなど、毎日のカジュアルコーデに大活躍のアイテムが入っています。

MUMU＆Co.（4点セット）

人気ファッションクリエイターの「MUMU」さんとのコラボ商品です。すぐに使えるルームウェア2セットに、ふわもこのカーディガン、キャリーオンバッグが付いて、3300円はお得ではないでしょうか。

ポケットモンスター（5点セット）

ルームウェアにブランケット、トートバッグがセットになった商品です。ピカチュウ、イーブイ、ゲンガー、ゴンべなどの人気キャラクターが描かれています。ポケモン好きの女性は要チェックです。

※画像はしまむらの公式サイトより

（東京バーゲンマニア編集部 穂高茉莉）