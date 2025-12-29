「部下やメンバーに仕事を任せられるようになった」

「同期より先に出世することができた」

そんな感想が届いているのが、安藤広大氏の著書『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』『パーフェクトな意思決定』シリーズ四部作だ。これまで4500社以上の導入実績があるマネジメント法「識学」をもとに、ビジネスの現場で「数字に強くなれる」「仕組みで解決できる」という思考法を授ける本シリーズは、さまざまな企業・業界・個人から圧倒的な支持を集めている。この連載では、全ビジネスパーソンに必須の「リーダーシップ」のあり方について指南する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

同僚にしちゃいけない人

職場において「この人とは一緒に働きたくない」と感じる同僚が、なぜそう思われるのか。

その共通点は意外なところにあります。

スキルが低いからでも、性格が悪いからでもない。

実は、「自己責任感のなさ」がもっとも致命的なのです。

ベスト1：「それ、上から言われたんで」と言う人

一緒に仕事をするうえで、最も避けるべき人は、

「それ、上から言われたんで」

「自分では決められないんで」

といった言葉を多用する人です。

このタイプの人は、いざという時に責任を取ろうとしません。

成果が出なかった時には、「指示通りにやっただけ」と言い訳し、成功してもそれを自分ごととして語りません。

結果として、信頼を集めることができず、チームに悪影響を及ぼします。

組織のブレーキになる

こうした、「責任転嫁型」の人が組織に多くなると、判断のたびに上司の許可を仰ぎ、意思決定がどんどん遅れていきます。

現場のスピード感は失われ、顧客対応やプロジェクト進行に支障が出るのは時間の問題です。

上司の指示を盾にしてばかりの人は、他責思考にどっぷり浸かっている証拠です。

自分の考えで動く人と、自分で考えることを放棄している人。

前者は信頼され、後者は避けられていきます。

『リーダーの仮面』という本では、次のように書きました

何か問題が発生した時、部下や他部署に責任を押し付けるのではなく、「自分の責任です」と言える人が、最も信頼されるのです。

――『リーダーの仮面』より

この一文は、リーダーに限らず、すべてのビジネスパーソンに当てはまる原則です。

他人の指示に隠れるのではなく、自分の言葉で、自分の責任で動く。それが信頼を得る第一歩です。

「この人と働きたい」と思われる人の条件

逆に、「この人となら安心して仕事ができる」と思われる人は、自分の意見を持ち、判断と行動に一貫性があります。

そして何より、自分の選択に責任を持ちます。

同僚であっても、部下であっても、上司であっても、共通して言えることは、「一緒に働く人間には、自己責任の姿勢を求められる」ということです。

自分の頭で考え、自分の言葉で語り、自分の足で動く。

そんな人こそが、信頼される人材です。リーダーは仮面をかぶりましょう。

（本稿は、『リーダーの仮面』の著者・安藤広大氏が書き下ろしたものです）

安藤広大（あんどう・こうだい）

株式会社識学 代表取締役社長

1979年、大阪府生まれ。2002年、早稲田大学を卒業後、NTTドコモ、ジェイコムホールディングス、ジェイコム取締役営業副本部長を経験。プレイングマネジャーとして「成長しないチームの問題」に直面し悩んでいたときに「識学」に出合い、2013年に独立。多くの企業の業績アップに貢献した。2015年、株式会社識学を設立。わずか4年足らずで上場を果たし、これまで9年間で約4500社に識学メソッドが導入されている。著書にシリーズ累計178万部を突破した『リーダーの仮面』『数値化の鬼』『とにかく仕組み化』（ダイヤモンド社）がある。『パーフェクトな意思決定』はシリーズ最新刊。