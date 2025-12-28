「訪問診療」のメリット・デメリットは？外来との違いや緊急時の対応【医師解説】

訪問診療という名前は聞いたことはあるけれど、通常の外来診療とどう違うのか、どんなときに選べばいいのかなど、わからないことが多いのではないでしょうか。そこで今回は「自分に合った医療」を選択するために、訪問診療のメリットや外来診療との違いなどについて、「ふじたあんしんクリニック」の藤田先生に解説していただきました。

監修医師：

藤田 正彦（ふじたあんしんクリニック）

東海大学医学部医学科卒業。東京慈恵会医科大学附属病院初期研修修了、南多摩病院総合診療科、調布市・川崎市のクリニックなどで経験を積む。2022年、神奈川県横浜市西区に「ふじたあんしんクリニック」を開院。2024年、医療法人縁を設立。日本救急医学会専門医。日本在宅医療連合学会、難病指定医。

編集部

訪問診療を受けるメリットはなんですか？

藤田先生

住み慣れた自宅でリラックスした状態で診察を受けられる点です。通院が不要なため、本人や付き添いの人の身体的・時間的負担が軽減されます。また、患者さんの家屋状況や日常生活環境を医師が直接見ることで、自宅生活での具体的なアドバイスやケアが提供できます。

編集部

ほかにもメリットはありますか？

藤田先生

訪問診療は内科や眼科など、診療科別ではなく、基本的には担当医が包括的にみるため、診療科にとらわれない相談ができる点もメリットとして挙げられます。また、土日祝日や深夜などに何かあったときにも同じ医療機関に相談できるという点も訪問診療の強みです。

編集部

反対に、デメリットはありますか？

藤田先生

在宅医療では、自宅でおこなえる治療に限りがあるため、高度な検査や脳梗塞、心筋梗塞といった緊急対応が必要な場合には病院での治療が必要となります。また、自宅に医療スタッフが常駐しているわけではないため、家族がいないときに急変するリスクがある点には注意が必要です。さらに、強いて言うなら、大きな病院であれば結果がその日にわかるような検査でも、訪問診療だと後日になってしまうケースがあります。しかし、これは大きな医療機関以外のクリニックの外来でも同様なので、そこまで大きなデメリットではないと思います。

編集部

緊急時はどうすればいいですか？

藤田先生

予期せぬ自体が起こった際は、訪問診療をおこなっている医療機関が、24時間対応の緊急連絡窓口を設けていることが多いので、まずは連絡を入れて指示を仰ぎましょう。必要に応じて救急搬送や病院におこなって治療を受けるように言われることもあります。

編集部

訪問診療を受けていると、外来診療を受けられないというわけではないのですね。

藤田先生

必要に応じて外来診療も併用できます。訪問診療と外来診療を組み合わせて、患者さんにとって最適な医療を受けることが可能です。

