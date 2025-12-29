「スヌーピーミュージアム」元日以外は開館！無料凧揚げ＆ぬり絵のお正月イベント開催
年末年始のおでかけ先に迷っている人に朗報！東京・町田市の「スヌーピーミュージアム 」(南町田グランベリーパーク)では、元日を除いて年末年始も開館しており、2026年1月2日(金)からはスヌーピーのオリジナル凧で遊べる「新春凧揚げ会」がスタートする。屋内ではぬり絵イベントも同時開催されるので、天気を気にせず楽しめるのがうれしい。ここでは、お正月休みにぴったりのイベント情報を紹介しよう。
【画像】スヌーピーミュージアムオリジナルの凧を見る
■新春の風物詩「凧揚げ」をスヌーピーと一緒に！
お正月といえば凧揚げ！スヌーピーミュージアムでは、2026年1月2日(金)から「新春凧揚げ会」を開催。スヌーピーが描かれたオリジナルデザインの凧を使って、屋外で楽しく体を動かせる。
開催場所は、ミュージアム横の「丘の広場」と鶴間公園の「にぎわい広場」の2カ所。各時間帯それぞれ入れ替え制で、1組につき1つの凧を無料で貸し出してもらえる。グループは4名まで参加可能なので、家族や友達みんなで楽しめるのがうれしい。
さらに、当日入場時にもらえるコミックチケットを持って参加すると、限定ステッカーがもらえる特典も。凧を手に空を見上げながら、気持ちのいい一年のスタートを切ってみては？
「新春凧揚げ会」
開催日：2026年1月2日(金)、3日(土)、4日(日)、10日(土)、11日(日)、12日(祝)
開催場所：パークライフ・サイト「丘の広場」(スヌーピーミュージアム横)、鶴間公園「にぎわい広場」
開催時間：11時〜16時30分(最終受付16時)
料金：無料
・パークライフ・サイト「丘の広場」
11時／11時30分／13時／13時30分／14時／14時30分／15時／15時30分／16時
※各回入れ替え制(定員：1回6組／先着)
・鶴間公園「にぎわい広場」
11時／13時／14時／15時／16時
※各回入れ替え制(定員：1回10組／先着)
ただし、注意点も。2026年1月2日(金)・3日(土)は「丘の広場」のみでの開催となり、「にぎわい広場」は4日(日)からのスタート。また、雨天・強風の場合は中止となるため、前日19時に公式SNSで最新情報をチェックしておこう。
■天候に左右されない！館内で「ぬり絵」を楽しもう
屋外イベントはちょっと寒いかも…という人には、館内でのんびり過ごせる「ぬり絵」イベントがおすすめ。2025年12月27日(土)から2026年1月4日(日)まで、ワークショップルームでスヌーピーミュージアムオリジナルのぬり絵を楽しめる。
開催時間内であれば自由に参加できるので、凧揚げで体を動かしたあとに立ち寄るのも◎。屋外では凧揚げ、屋内ではぬり絵と、どんな天気でも楽しめるのがうれしい。
「スヌーピーミュージアムオリジナル ぬり絵配布」
開催日：2025年12月27日(土)〜2026年1月4日(日)※1月1日(祝)は休館
開催場所：スヌーピーミュージアム内ワークショップルーム
開催時間：10時〜18時
料金：無料
※ぬり絵のお持ち帰りは不可
■ハートいっぱいの「ハッピー・ラブ」も同時開催中！
同時開催中の館内のシーズンイベント「ハッピー・ラブ」もチェックしておきたい。2026年3月1日(日)までの期間中、エントランスがハートとスヌーピーでいっぱいの空間に大変身。赤い屋根が目印の「スヌーピーの『ベリー・ハッピー・ホーム』」には、スヌーピーと一緒に撮影できるフォトスポットも登場する。
ミュージアムショップ「BROWN'S STORE(ブラウンズストア)」では、ハートモチーフの限定グッズが多数ラインナップ。ふわふわの「ハートファーキーホルダー」(各1320円)や、持ち運びに便利な「コンパクトミラー ハート」(1430円)など、自分用にもギフトにもぴったりなアイテムがそろう。
入館者全員には「ハッピー・ラブ」ステッカー(全4種)がプレゼントされるので、こちらもお見逃しなく！
■「ピーナッツ」誕生75周年展も見どころたっぷり
2026年3月1日(日)まで開催中の企画展「『ピーナッツ』誕生75周年展『ザ・スヌーピー展』世界のともだちになった犬。」も必見。1950年の連載開始から75年の歴史の中で、四足歩行の子犬だったスヌーピーが徐々に人間のような姿に変化していく過程を、貴重な原画とともにたどることができる。
笑ったり、怒ったり、悲しんだり--さまざまな表情を見せるスヌーピーの魅力を、親子で一緒に発見してみよう。
■南町田グランベリーパークでお正月を満喫
スヌーピーミュージアムは、東急田園都市線「南町田グランベリーパーク駅」から徒歩約4分とアクセス抜群。南町田グランベリーパーク内にあるから、お買い物やカフェも一緒に満喫できる。営業時間は平日10時から18時(最終入場17時30分)、土日祝は10時から19時(最終入場18時30分)で、元日のみ休館。年末年始の混雑が予想されるため、前売り券の購入がおすすめだ。2026年の始まりを、スヌーピーと一緒に過ごしてみてはいかが？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
■新春の風物詩「凧揚げ」をスヌーピーと一緒に！
お正月といえば凧揚げ！スヌーピーミュージアムでは、2026年1月2日(金)から「新春凧揚げ会」を開催。スヌーピーが描かれたオリジナルデザインの凧を使って、屋外で楽しく体を動かせる。
開催場所は、ミュージアム横の「丘の広場」と鶴間公園の「にぎわい広場」の2カ所。各時間帯それぞれ入れ替え制で、1組につき1つの凧を無料で貸し出してもらえる。グループは4名まで参加可能なので、家族や友達みんなで楽しめるのがうれしい。
さらに、当日入場時にもらえるコミックチケットを持って参加すると、限定ステッカーがもらえる特典も。凧を手に空を見上げながら、気持ちのいい一年のスタートを切ってみては？
「新春凧揚げ会」
開催日：2026年1月2日(金)、3日(土)、4日(日)、10日(土)、11日(日)、12日(祝)
開催場所：パークライフ・サイト「丘の広場」(スヌーピーミュージアム横)、鶴間公園「にぎわい広場」
開催時間：11時〜16時30分(最終受付16時)
料金：無料
・パークライフ・サイト「丘の広場」
11時／11時30分／13時／13時30分／14時／14時30分／15時／15時30分／16時
※各回入れ替え制(定員：1回6組／先着)
・鶴間公園「にぎわい広場」
11時／13時／14時／15時／16時
※各回入れ替え制(定員：1回10組／先着)
ただし、注意点も。2026年1月2日(金)・3日(土)は「丘の広場」のみでの開催となり、「にぎわい広場」は4日(日)からのスタート。また、雨天・強風の場合は中止となるため、前日19時に公式SNSで最新情報をチェックしておこう。
■天候に左右されない！館内で「ぬり絵」を楽しもう
屋外イベントはちょっと寒いかも…という人には、館内でのんびり過ごせる「ぬり絵」イベントがおすすめ。2025年12月27日(土)から2026年1月4日(日)まで、ワークショップルームでスヌーピーミュージアムオリジナルのぬり絵を楽しめる。
開催時間内であれば自由に参加できるので、凧揚げで体を動かしたあとに立ち寄るのも◎。屋外では凧揚げ、屋内ではぬり絵と、どんな天気でも楽しめるのがうれしい。
「スヌーピーミュージアムオリジナル ぬり絵配布」
開催日：2025年12月27日(土)〜2026年1月4日(日)※1月1日(祝)は休館
開催場所：スヌーピーミュージアム内ワークショップルーム
開催時間：10時〜18時
料金：無料
※ぬり絵のお持ち帰りは不可
■ハートいっぱいの「ハッピー・ラブ」も同時開催中！
同時開催中の館内のシーズンイベント「ハッピー・ラブ」もチェックしておきたい。2026年3月1日(日)までの期間中、エントランスがハートとスヌーピーでいっぱいの空間に大変身。赤い屋根が目印の「スヌーピーの『ベリー・ハッピー・ホーム』」には、スヌーピーと一緒に撮影できるフォトスポットも登場する。
ミュージアムショップ「BROWN'S STORE(ブラウンズストア)」では、ハートモチーフの限定グッズが多数ラインナップ。ふわふわの「ハートファーキーホルダー」(各1320円)や、持ち運びに便利な「コンパクトミラー ハート」(1430円)など、自分用にもギフトにもぴったりなアイテムがそろう。
入館者全員には「ハッピー・ラブ」ステッカー(全4種)がプレゼントされるので、こちらもお見逃しなく！
■「ピーナッツ」誕生75周年展も見どころたっぷり
2026年3月1日(日)まで開催中の企画展「『ピーナッツ』誕生75周年展『ザ・スヌーピー展』世界のともだちになった犬。」も必見。1950年の連載開始から75年の歴史の中で、四足歩行の子犬だったスヌーピーが徐々に人間のような姿に変化していく過程を、貴重な原画とともにたどることができる。
笑ったり、怒ったり、悲しんだり--さまざまな表情を見せるスヌーピーの魅力を、親子で一緒に発見してみよう。
■南町田グランベリーパークでお正月を満喫
スヌーピーミュージアムは、東急田園都市線「南町田グランベリーパーク駅」から徒歩約4分とアクセス抜群。南町田グランベリーパーク内にあるから、お買い物やカフェも一緒に満喫できる。営業時間は平日10時から18時(最終入場17時30分)、土日祝は10時から19時(最終入場18時30分)で、元日のみ休館。年末年始の混雑が予想されるため、前売り券の購入がおすすめだ。2026年の始まりを、スヌーピーと一緒に過ごしてみてはいかが？
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC