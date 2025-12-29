「仕事ができない人」にどう伝えればいい？マニュアルを見ないで起きたミス「そんな大事なことは先に言っとけよ」【著者に聞く】
アルバイトから正社員登用がされた村瀬は、プライドが高く、注意されることをとても嫌がる。自分より年上で人を見下したような発言が多いため関わらないようにしていたが、「ミスが多く、意思の疎通ができないから担当を変えたい」と、取引先から打診され、自分が担当に。すると、村瀬は八つ当たりのようにトラブルを起こした。辰ノたむ(＠tatsuno_tamu)さんの『「俺の方が経験あるからさ」 〜年上部下が全然言うことを聞いてくれません！〜』を紹介するとともに話を聞いた。
■私より、年上だから？扱いにくい性格の社員
辰ノさんが転職した先は、建築系の下請け会社。出産間近で退職する社員さんから引継ぎを受ける。繫忙期になると家族経営の社員だけでは回せなくなるため、10人程度のバイトが入った。そこに村瀬という男性がいた。彼は「マニュアルがあれば説明はいらない、自分は経験があるんで」と、言う。ヘルプのなかでは一番の古株で、仕事も早く、指示も少なくてよいため、会社としてはありがたい存在だった。
繫忙期が終わり、辰ノさんはパートから正社員登用が決まる。その後、主要な社員が退職してしまい、少ない社員で会社を回すのが厳しくなったころ、アルバイトで来ていた村瀬が社員に雇用された。彼は「経験あるからさ」と、常に辰ノさんを見下すような発言が多く、あまり関わりたくなかった。しかし、取引先からは「ミスが多く、意思の疎通ができないから担当を変えたい」と、連絡が入る。辰ノさんは事実確認をするためメールのやり取りを確認すると、村瀬は都合の悪いデータをUSBに移し、証拠隠滅を図っていた。
■取引先のデータを改ざんして、辰ノさんのせいにした
取引先の担当が辰ノさんになると、村瀬は完全に無視するようになった。実に扱いにくい性格が周囲から注意されないのは、彼が社長の従兄弟だから。この後、彼は担当を取られた腹いせに辰ノさんが請け負っている業者の採寸データを改ざんし、トラブルを起こした。村瀬がやったという証拠を社長に突き付けたものの、信じてもらえず辰ノさんは退職する道を選ぶ。「連載時に『仕事がデキる人は何処からも引く手数多よ』とコメントでいただいていて、心身ともにボロボロだった当時の私が救われたような気持ちになりました！読んでくださる方々には本当に日々感謝しています」と、辰ノさんは読者に感謝を伝える。
このほか、「夫婦関係・子育て・仕事・人間関係など、実際のエピソードをもとに、日常にある「共感できる体験談」や「ちょっとスカッとする話」を漫画にしています！また、夫との私生活を絵日記で綴っている『うちのダンナがかわいすぎるっ！』というブログも運営しております。読者さんからの体験談も募集していますので、よかったら遊びに来てくださいね！」と辰ノさん。興味のある方は、ぜひブログへ足を運んでみよう。
取材協力：辰ノたむ(＠tatsuno_tamu)
