二宮和也とチョコプラが豪華アスリート対決をプレゼン！年末特番『ニノチョコマッチ』放送決定

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

二宮和也とチョコレートプラネットがMCとなって、各界アスリートの異種対決をプレゼンする『ニノチョコマッチ』が12月29日に放送される。

■豪華アスリート達がジャンルを越えた異種競技で激突！

12月29日21時30分よりTBSで放送される『ニノチョコマッチ』は、二宮和也とチョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）がＭＣを務め、各界の一流同士によるジャンルの垣根を越えた「異種頂上決戦」の勝者を予想していく番組だ。

本放送が今年9月に続く第2回となり、今回は2025年を盛り上げた一流アスリートたちが次々と挑戦。二宮＆チョコプラ両ＭＣによる白熱のプレゼンにも注目だ。

そして、MCのプレゼンを参考に対決の勝敗を予想するパネラーには、吉田羊、上地雄輔、中岡創一（ロッチ）、野呂佳代が登場。さらに、今回はスタジオを飛び出して「超人エクストリーム運動会」を開幕！ 子どもの頃に誰しも経験したことがあるであろう運動会種目をパワーアップさせて豪華アスリートが対決。二宮軍とチョコプラ軍、どちらが勝利の栄光を手にするかも見どころだ。

■二宮も「年末にふさわしい豪華な戦い」と太鼓判の異次元対決

番組内ではスポーツクライミング日本代表・楢崎智亜（崎は「たつさき」が正式表記）と野口啓代の夫婦と、世界陸上で活躍した100mハードル日本代表・中島ひとみが、高さ約108mの通天閣を早登り対決で激突。通天閣の頂上を目指して外壁をクライミングする楢崎・野口夫妻と、通天閣の中の階段を全447段駆け上がる中島。決死の対決に、二宮も「通天閣、よく許可降りたね！」と大興奮する一幕も。

サッカー元日本代表・遠藤保仁と、バレーボール元日本代表・清水邦広は異色のボウリング対決。狙い澄ましたロングシュートでピンを倒しにかかる遠藤に対し、清水は代名詞ともいえる豪快なパワーアタックでストライクを狙う。

さらに常識破りの野球vsテニス対決も。車いすテニス日本代表として金メダルを獲得した小田凱人が放つ渾身のサーブを、日本一に輝いた福岡ソフトバンクホークス・牧原大成、野村勇、川瀬晃の３人は打ち返せるのかなど、競技を超えた前代未聞の挑戦が繰り広げられる。

二宮は「世界で活躍するトップアスリートの方に参加していただき、年末にふさわしい豪華な戦いだった！」とコメント。長田は「オリンピックや世界陸上では絶対に見られないベストマッチでした！」、松尾は「アスリートの方にどんどん広まってほしい！ ニノチョコマッチをやらせてくれ！ ってなったらいいな」と次なる展開への期待を寄せた。

■競技の垣根を越えた真剣勝負！ 「超人エクストリーム運動会」開幕

さらに今回はスタジオを飛び出して「超人エクストリーム運動会」が開幕。子どもの頃に誰しも経験したことがあるであろう運動会種目をパワーアップさせ、豪華アスリートが対決。

参加者は、水泳界のスピードスター・中村克、ボクシングの新鋭・岡澤セオン、陸上やり投日本代表の上田百寧、体操金メダリスト・谷川航、柔道界から高山莉加（高は「はしごだか」が正式表記）と橋本壮市、さらにダンサー・中務裕太（GENERATIONS from EXILE TRIBE）、相撲界から朝弁慶と、競技も個性も異なる精鋭たちが一堂に会する。二宮＆チョコプラは、それぞれチームの監督として参戦。チーム編成から作戦立案、采配に至るまで、勝利を懸けた頭脳戦も見どころだ。

競技は、迫力満点の「エクストリームタイヤ取り！」、スピードとコントロールが試される「エクストリーム大玉入れ！」、そして全てを懸けた最終決戦「エクストリームリレー！」。パワー、瞬発力、チームワークなど、あらゆる能力がぶつかり合う。そして盛り上がる熱気に二宮＆チョコプラも動き出す？ 笑いと興奮、そして本気の勝負が交錯する、超人たちの運動会に注目だ。

■番組情報

TBS系『ニノチョコマッチ』

12/29（月）21：30～深夜0:00

出演

ＭＣ：二宮和也/チョコレートプラネット（長田庄平・松尾駿）

パネラー：上地雄輔/中岡創一（ロッチ）/野呂佳代/吉田羊

進行：日比麻音子（ＴＢＳアナウンサー）

■【画像】番組の様子

■関連リンク

番組公式サイト

https://www.tbs.co.jp/tv/20251229_97E2.html