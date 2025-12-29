BE:FIRST『THE FIRST TAKE』で披露した「夢中」「I Want You Back」音源配信スタート

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

BE:FIRSTの「夢中」と「I Want You Back」の『THE FIRST TAKE』バージョンが、12月29日に配信リリースされた。

「夢中」はゴスペルをベースに、“チャーチー”な響きのサウンドと歌声で、不器用ながらも真っ直ぐな純愛を描いたラブソングに仕上がっている。

「Betrayal Game」でも共作した、ソウルやR＆Bをベースにした音楽性と、甘さ、切なさ、艶感、力強さが共存する歌声で魅了するシンガーソングライターeillと、BE:FIRSTのバックバンドのバンマスとして活躍し、ポップなメロディメイクや多彩なジャンルをクロスオーバーさせたアレンジを得意とする音楽プロデューサー、Ryo ‘LEFTY’ Miyataを迎えて制作。ドラマ主題歌として話題を呼んだ一曲で、ストリーミング総再生回数は1.5億回再生を突破。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』ではピアノのみのスペシャルアレンジで披露し、BE:FIRSTの歌唱力に注目が集まった。

一方「I Want You Back」は、The Jackson 5「I Want You Back」のリメイクカバーとしてSKY-HIとSunnyがプロデュース。

ファンキーなベースラインやリズミカルなピアノ、ストリングスのアレンジが印象的なオリジナルにリスペクトを込めつつ、“究極のアナログ・コンソール”と称される伝説的機材Neve 8068を使用し、生バンドをレコーディング。その音源をサンプリングソースとして取り込み、ヒップホップ的に再構築するという徹底したアプローチでトラックを完成させた。オリジナルのサビを引用しながら、BE:FIRST的な解釈であらたに書き下ろした歌詞を加え、スキルフルな歌とラップで表現。消費のスピードが加速するこの時代にあっても、ボーイバンドというアートフォームで音楽を鳴らし続ける理由を示す、リスペクトに満ちた一曲となっている。

YouTubeチャンネル『THE FIRST TAKE』では特別バンドアレンジにて「I Want You Back」を一発撮りパフォーマンス。原曲にリスペクトを込めて、楽しさが伝わるBE:FIRSTらしいパフォーマンスが話題となった。

なお、2曲の配信リリースを記念したダウンロードキャンペーンも開催されている。

