¿Íµ¤¥É¥é¥Þ¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù¤¬¤Ä¤¤¤Ë±Ç²è²½¡½¡½¡£»³²¼ÃÒµ×¤µ¤ó¤¬ÆüËÜ±Ç²è¤Ç¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¤Î¤Ï¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ93²¯±ß¤òµÏ¿¤·¤¿¡Ø¥³¡¼¥É¡¦¥Ö¥ë¡¼ -¥É¥¯¥¿¡¼¥Ø¥ê¶ÛµÞµßÌ¿-¡Ù(2018Ç¯)°ÊÍè¡¢¼Â¤Ë8Ç¯¤Ö¤ê¡£2026Ç¯5·î15Æü(¶â)¤Î¸ø³«¤¬·èÄê¤·¡¢ÆÃÊó±ÇÁü¤È¥Æ¥£¥¶¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È¿Ø¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡ª»³²¼ÃÒµ×¤µ¤ó¡¢Ê¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó¤òÃæ¿´¤Ë¸ÄÀË¤«¤ÊÌÌ¡¹
¢£·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¤ËÂ£¤ë¡¢¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡ÈÀµÄ¾¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¡É
±Ç²è¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù¤Ï¡¢Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô390ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¿Íµ¤Ì¡²è¤¬¸¶ºî¡£2022Ç¯¤ÎÊüÁ÷³«»Ï¤«¤é¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥É¥é¥Þ¤ä¥·¡¼¥º¥ó2¡¢¥¹¥Ô¥ó¥ª¥Õ¤ÈÅ¸³«¤ò½Å¤Í¡¢¸½Âå¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Ë³èÎÏ¤òÍ¿¤¨¤ëÄË²÷¥Ó¥¸¥Í¥¹¥³¥á¥Ç¥£¤È¤·¤Æ»Ù»ý¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¿¡£
»³²¼¤µ¤ó±é¤¸¤ë¼ç¿Í¸ø¡¦±ÊÀ¥ºâÃÏ¤Ï¡¢¤Ò¤ç¤ó¤Ê¤³¤È¤«¤é¡È±³¤¬¤Ä¤±¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ÉÉÔÆ°»º±Ä¶È¥Þ¥ó¡£Ê¡¸¶ÍÚ¤µ¤ó±é¤¸¤ë¸åÇÚ¡¦·î²¼ºéÎÉ¤ÈÆó¿Í¤Ç¡¢³¤Àé»³Àé¤ÎÉÔÆ°»º¶È³¦¤ÇÀµÄ¾¤µ¤ÈÀ¿¼Â¤µ¤À¤±¤òÉð´ï¤ËÊ³Æ®¤¹¤ë»Ñ¤òÉÁ¤¯¡£
»³²¼¤µ¤ó¤Î·ÝÇ½À¸³è30¼þÇ¯¤È¤¤¤¦µÇ°¤¹¤Ù¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤ëËÜºî¡£À¤³¦ÇÛ¿®¥É¥é¥Þ¡Ø¿À¤Î¼¶/Drops of God¡Ù¤ÇÂè52²ó¹ñºÝ¥¨¥ß¡¼¾Þ¡ÖÏ¢Â³¥É¥é¥ÞÉôÌç¡×¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢º£¤äÀ¤³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë»³²¼¤µ¤ó¤¬¡¢ÆüËÜ±Ç²è¤Ç¤É¤ó¤Ê¿·¶ÃÏ¤ò¸«¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤«´üÂÔ¤¬¹â¤Þ¤ë¡£
¢£¥Æ¥¥µ¥¹¤Î¹ÓÌî¤ÇÎµ´¬¤ËÎ©¤Á¸þ¤«¤¦¡ª³¤³°Åê»ñº¾µ½¤ò¤á¤°¤ëÁÔÂç¤ÊÊª¸ì
²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿ÆÃÊó±ÇÁü¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥¥µ¥¹¤Îº½Çù¤Ç¥¹¡¼¥Ä»Ñ¤Î±ÊÀ¥¤¬µðÂçÎµ´¬¤ÈÂÐÖµ¤·¶«¤Ö»Ñ¤¬¡£¡ÖÉ÷¤µ¤¨¿á¤«¤Ê¤¤ã¡¢¤ª»Ð¤Á¤ã¤ó¤¿¤Á¤È¥Ñ¡¼¥ê¡¼¥Ô¡¼¥Ý¡¼¤·¤Æ¤¿¤Î¤Ë¡ª¡×¤ÈÀµÄ¾¤¹¤®¤ë»×¤¤¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ë±ÊÀ¥¤Ë¡¢Îø¿Í¤ÎÈþÇÈ(ÀôÎ¤¹á)¤¬¥Ó¥ó¥¿¤ò¿©¤é¤ï¤»¤ë¡£
±³¤ò¤Ä¤³¤¦¤È¤¹¤ë¤ÈÉ÷¤¬¿á¤¡¢ËÜÅö¤Î¤³¤È¤·¤«¸À¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë±ÊÀ¥¤À¤¬¡¢±Ç²èÈÇ¤Ç¤ÏÉ÷¤â¥¹¥±¡¼¥ë¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¹ÓÌî¤ÎÎµ´¬¤Ë¿Ê²½¡£³¤³°Åê»ñº¾µ½¤Î¥È¥é¥Ö¥ë²ò·è¤Î¤¿¤á¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¸þ¤«¤Ã¤¿±ÊÀ¥¤òÂÔ¤Á¼õ¤±¤ë±¿Ì¿¤È¤Ï¡½¡½¡£
¢£¹ë²Ú¥¥ã¥¹¥È10Ì¾¤¬ºÆ½¸·ë¡ª±ÊÀ¥¤È¶Í»³¤Î²¥¤ê¹ç¤¤¤Î¿¿Áê¤Ï¡©
±Ç²èÈÇ¤Ë¤Ï¡¢¥É¥é¥Þ¥·¥ê¡¼¥º¤«¤é°¦¤µ¤ì¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤¬Àª¤¾¤í¤¤¡£»Ô¸¶È»¿Í¤µ¤ó±é¤¸¤ëÉÔÆ°»º¥Ö¥í¡¼¥«¡¼¤Î¶Í»³µ®µ×¡¢¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¤µ¤ó±é¤¸¤ë¥é¥¤¥Ð¥ë²ñ¼Ò¤Î¥«¥ê¥¹¥Þ±Ä¶È¥Þ¥ó¡¦¿ÀÌÚÎÃ¿¿¡¢ÁÒ²Ê¥«¥Ê¤µ¤ó¡¢¹â¶¶¹îÅµ¤µ¤ó¡¢Áð´¢ÀµÍº¤µ¤ó¤é10Ì¾¤Î½Ð±é¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
ÆÃÊó±ÇÁü¤Ç¤Ï¡¢¿ÆÍ§¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Ï¤º¤Î±ÊÀ¥¤È¶Í»³¤¬¤Ê¤¼¤«²¥¤ê¹ç¤¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ä¡¢¡È¥«¥¹¥¿¥Þ¡¼¥Õ¥¡¡¼¥¹¥È¡ÉÌ¿¤Î·î²¼¤¬ÅÜ¤ê¤ò¤¢¤é¤ï¤Ë¤¹¤ë¾ìÌÌ¡¢ÅÐºä¼ÒÄ¹(Áð´¢ÀµÍº)¤Î°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤Ê¤É¡¢¿·¤¿¤ÊÅ¸³«¤òÍ½´¶¤µ¤»¤ë¥«¥Ã¥È¤¬¼¡¡¹¤ÈÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£±Ç²èÈÇ¤Ç±ÊÀ¥¤¬Î©¤Á¸þ¤«¤¦¤Î¤Ï¡¢³¤³°Åê»ñº¾µ½¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£Ææ¤ÎÂçµ¬ÌÏ³«È¯·×²è¡¢¥ß¥Í¥ë¥ô¥¡ÉÔÆ°»º¤¬»Å³Ý¤±¤ë°¼Á¤Ç¹ªÌ¯¤ÊÃÏ¾å¤²¤Ê¤É¡¢ÉÔÆ°»º¶È³¦¤Ë±²´¬¤¯¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÆñÂê¤¬ÂÔ¤Á¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
ºÇ¶áºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ëÉÔÆ°»º¶È³¦¤ÎÎ¢Â¦¡Ä¡£ÌÜ¤«¤é¥¦¥í¥³¤ÎÉÔÆ°»ºÃÎ¼±¤È¤È¤â¤Ë¡¢´ÑµÒ¤Î¡ÖÃÎ¤ê¤¿¤¤¡×¡Ö¾Ð¤¤¤¿¤¤¡×¡Öµã¤¤¿¤¤¡×¡Ö¥¹¥«¥Ã¤È¤·¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤Ë100¡ó±þ¤¨¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤À¡£
±Ç²è ¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡ÙºîÉÊ³µÍ×
½Ð±é¡§»³²¼ÃÒµ×
¡¡¡¡¡¡Ê¡¸¶ÍÚ¡¡
¡¡¡¡¡¡»Ô¸¶È»¿Í¡¢ÀôÎ¤¹á¡¢Ä¹Ã«ÀîÇ¦¡¢¸«¾å°¦¡¢¾¾ËÜ¼ãºÚ
¡¡¡¡¡¡¥Ç¥£¡¼¥ó¡¦¥Õ¥¸¥ª¥«¡¢ÂçÃÏ¿¿±û / ÁÒ²Ê¥«¥Ê¡¢¹â¶¶¹îÅµ¡¢Áð´¢ÀµÍº
¸¶ºî¡§ÂçÃ«¥¢¥¥é(Ì¡²è)¡¢²Æ¸¶Éð(¸¶°Æ)¡¢¿åÌî¸÷Çî(µÓËÜ)¡¢¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡Ù(¾®³Ø´Û¡Ö¥Ó¥Ã¥°¥³¥ß¥Ã¥¯¡×Ï¢ºÜÃæ)
´ÆÆÄ¡§ÀîÂ¼ÂÙÍ´
µÓËÜ¡§º¬ËÜ¥Î¥ó¥¸
²»³Ú¡§º´¶¶½ÓÉ§
À½ºî´´»ö¡§¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
À©ºî¥×¥í¥À¥¯¥·¥ç¥ó¡§NHK¥¨¥ó¥¿¡¼¥×¥é¥¤¥º¡¡¥Æ¥ì¥Ñ¥Ã¥¯
¸ø³«¡§2026Ç¯5·î15Æü(¶â)
ÇÛµë¡§¥½¥Ë¡¼¡¦¥Ô¥¯¥Á¥ã¡¼¥º ¥¨¥ó¥¿¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È
(C)ÂçÃ«¥¢¥¥é¡¦²Æ¸¶Éð¡¦¿åÌî¸÷Çî¡¿¾®³Ø´Û¡¡(C)2026 ±Ç²è¡ØÀµÄ¾ÉÔÆ°»º¡ÙÀ½ºî°Ñ°÷²ñ
