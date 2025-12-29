プロ野球・巨人は全選手との契約更改を終えました。

2025年には7人だった億超え日本人選手は、一気に12人に増えることになりました。

複数年契約を結んでいる選手が多く、現状維持が散見されていますが、坂本勇人選手は5億円から3億円にダウン。丸佳浩選手も1億2000万円ダウンとなり、戸郷翔征投手、田中将大投手はともに6000万円の減俸になっています。

日本人選手トップの年俸、5億4000万円を得ていた岡本和真選手はポスティング制度でのメジャー移籍を目指しているため、契約更改交渉には参加していません。

▽巨人1億超えの選手（金額は推定、外国人選手はのぞく）

坂本勇人 3億円（2億円ダウン）

甲斐拓也 3億円（現状維持）

戸郷翔征 2億4000万円（6000万円ダウン）

丸佳浩 2億円（1億2000万円ダウン）

吉川尚輝 2億円（現状維持）

山崎伊織 1億8000万円（9000万円アップ）

大勢 1億8000万円（9000万円アップ）

大城卓三 1億6000万円（現状維持）

高梨雄平 1億5000万円（現状維持）

中川皓太 1億5000万円（6500万円アップ）

松本剛 1億2500万円（2年総額2億5000万円）

田中将大 1億円（6000万円ダウン）