巨人の億超え日本人選手は12人

プロ野球・巨人は全選手との契約更改を終えました。

2025年には7人だった億超え日本人選手は、一気に12人に増えることになりました。

複数年契約を結んでいる選手が多く、現状維持が散見されていますが、坂本勇人選手は5億円から3億円にダウン。丸佳浩選手も1億2000万円ダウンとなり、戸郷翔征投手、田中将大投手はともに6000万円の減俸になっています。

日本人選手トップの年俸、5億4000万円を得ていた岡本和真選手はポスティング制度でのメジャー移籍を目指しているため、契約更改交渉には参加していません。

▽巨人1億超えの選手（金額は推定、外国人選手はのぞく）

坂本勇人　3億円（2億円ダウン）
甲斐拓也　3億円（現状維持）
戸郷翔征　2億4000万円（6000万円ダウン）
丸佳浩　　2億円（1億2000万円ダウン）
吉川尚輝　2億円（現状維持）
山崎伊織　1億8000万円（9000万円アップ）
大勢　　　1億8000万円（9000万円アップ）
大城卓三　1億6000万円（現状維持）
高梨雄平　1億5000万円（現状維持）
中川皓太　1億5000万円（6500万円アップ）
松本剛　　1億2500万円（2年総額2億5000万円）
田中将大　1億円（6000万円ダウン）