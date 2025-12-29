M-1王者たくろう、きょう29日特番に生出演へ 年末恒例『よしもとキングダム』【出演者一覧】
『M-1グランプリ2025』王者のたくろう（赤木裕、きむらバンド）が、きょう29日放送のカンテレ特番『かまいたちのクイズ！よしもとキングダム2025』（後4：00〜5：55 ※関西ローカル・生放送）に出演する。
【動画】年末恒例特番『よしもとキングダム2025』見どころ
年末恒例の生放送クイズバラエティー番組。かまいたちがMCを務め、吉本興業の人気芸人が集結、今年のニュースを振り返る爆笑クイズ対決を繰り広げる。
今年は、M-1新王者のたくろうが参戦する。たくろうは、多忙なスケジュールの合間を縫って、生放送に駆けつける予定で、スタジオでは赤木が特技の空手をいかして“ある挑戦”に挑むという。さらに、赤木が成功すれば、レジェンド西川きよしに罰ゲームが執行されるという。
コロコロチキチキペッパーズが率いる“チーム若手”と、見取り図が率いる“チーム中堅”の2手に分かれて総勢32人の芸人が激突。このほか、ファイナリストの豪快キャプテン、『キングオブコント王者のロングコートダディ、『THE SECOND』王者のツートライブ、『THE W』準優勝のエルフら、賞レースで活躍した芸人がずらりとそろう。
■『かまいたちのクイズ！よしもとキングダム2025』
12月29日 (月) 午後4時〜5時55分生放送（※関西ローカル）
【MC】
かまいたち（山内健司、濱家隆一）
【進行】
谷元星奈（カンテレアナウンサー）
【出演】
見取り図（盛山晋太郎、リリー）
レイザーラモン（HG、RG）
兼光タカシ
ガクテンソク（よじょう、奥田修二）
藤崎マーケット（田崎佑一、トキ）
水田信二
ツートライブ（たかのり、周平魂）
ちょんまげラーメン（田渕章裕、きむ）
エルフ（荒川、はる）
コロコロチキチキペッパーズ（ナダル、西野創人）
ロングコートダディ（堂前透、兎）
ダブルヒガシ（大東翔生、東良介）
豪快キャプテン（べーやん、山下ギャンブルゴリラ）
天才ピアニスト（竹内知咲、ますみ）
フースーヤ（田中ショータイム、谷口理）
カベポスター（浜田順平、永見大吾）
たくろう（赤木裕、きむらバンド）
【中継】
スマイル（瀬戸洋祐、ウーイェイよしたか）
【ゲスト】
西川きよし
【VTR出演】
ぼんちおさむ（ザ・ぼんち）
島田一の介
浅香あき恵
トミーズ・健
島田珠代
黒田有（メッセンジャー）
西田幸治（笑い飯）
川島明（麒麟）
市川（女と男）
稲田美紀（紅しょうが）
四谷真佑（OCTPATH）
【ナレーション】
村田秀亮（とろサーモン）
※都合により番組内容および出演者が変更になる場合あり
