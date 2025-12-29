2024年度の労災認定件数は過去最多。ハラスメント対策も進んできたはずの今も過労死等が減らないのはなぜなのか。専門家は職場での“孤独・孤立”問題を指摘する。個人の性格によらず、誰にでも起こりうる過労死。見直しの時期を迎えた「働き方」は2026年どう変わっていくのか。



■労災認定過去最多…心の病気は初の1000件超え

2024年度、過労や強いストレスが原因だとして労災と認められた死亡や病気の件数は1304件と過去最多を更新した。特に目立つのが精神障害、つまり心の病気での労災だ。精神障害の労災申請件数をみると、昨年度は3780件と過去最多。10年前から比較すると2.5倍以上、と大きく増加している。また、実際に労災と認められた件数も1055件と、初めて1000件を超えた。

原因別でみると「対人関係」が圧倒的に多く、その詳細は「上司とのトラブル」が6割以上を占めた。働き方改革を推進する法律が施行されて6年。さらに近年は「ハラスメント」への対策が一層進んできているのにもかかわらず、働く私たちの環境がなかなか改善しないのはなぜだろうか。

■職場で起きている“孤独・孤立”

職場のメンタルヘルスに詳しい産業医科大学の江口尚教授は、過労死などが減らない要因として、近年は「職場環境で“孤独・孤立”が生まれやすくなっている」と指摘する。その背景には、働く人の「多様化」があるという。かつてはほぼ“男性正社員”のみで構成されていた職場がいまでは女性や高齢者など多様化してきた。そうすると、これまでの均質的な職場では口にせずとも通じ合えたことが、互いにしっかり話さないと分かりあえない状況になる。その一方で、今の職場ではリモート化などにより雑談を含め互いに向き合う時間がどんどん削られている。そうしたなかでエラーが起きると、“ギスギス”した職場の空気が生まれやすくなるのだそうだ。

また、働く“人”の多様化のみならず、働く人の“悩み”も多様化している。かつては専業主婦が担っていた子育てだが、今は男女ともに働きながら子育ても行うマルチタスクとなっていて、悩みも見えにくい形で深刻化しているという。江口教授は、ハラスメントをした人を罰して終わりにするのではなく、例えば同僚や部下とのコミュニケーション時間を勤務として入れ込むなど、お互いを理解するための時間を意識的にとることで構造的にハラスメントが起きにくい職場をつくることが重要だと指摘する。

また、“孤独・孤立”に陥るのは個々人の性格によるものではないとも強調する。

江口尚教授

「理論的仮説で、人は“一時的”な孤独感があったときには社会的つながりを回復しようとする行動をとりますが、厄介なのが、孤独状態が続くとその人は逆に一層孤独になるような行動をとってしまうと言われています」

人は、社会的なつながりが不十分な状況が続くと、「もういいや」とたとえ周りが気にして声をかけてもむしろそれを嫌がる言動をとってしまう。そしてこのネガティブなスパイラルに入ってしまうと自分では抜け出しにくく、最悪の場合には思い詰めて死に至ってしまうこともある。過労死等を防ぐためにも、自分もそうした精神状況に陥る可能性があると事前に知っておくことや、もし周囲に心配な人がいたらたとえ嫌な反応をとられても、諦めずにフォローすることが大事なのだという。

■電通過労死事件から10年

「過労死するのは、人として弱いとか強いとかじゃない――」

娘を10年前に過労自殺でなくした高橋幸美さんも、過労死は誰にでも起こりうることだと警鐘を鳴らし続けている。幸美さんの娘、高橋まつりさんは、東京大学を卒業後に大手広告代理店「電通」に入社した。しかし、月100時間を超える時間外労働などにより、2015年12月25日、自ら命を絶った。まだ24歳だった。小さい頃からしっかり者で、高校時代、生徒代表として「私たちに“失敗”という言葉はない。何度でもやり直せるからです！」とスピーチしていたというまつりさん。しかし亡くなる直前のSNSの投稿に、普段の前向きなまつりさんはいなかった。

▼生きるために働いているのか、働くために生きているのか分からなくなってからが人生。（2015/11/3）

▼死にたいと思いながらこんなにストレスフルな毎日を乗り越えた先に何が残るんだろうか。（2015/12/16）

▼1日20時間とか会社にいるともはや何のために生きているのか分からなくなって笑けてくるな（2015/12/18）



母の幸美さんは、「過重労働だと、知らないうちに心や体が病気になって、中には亡くなる人もいる。だから法律や制度で（労働時間を）管理する必要がある」と言葉に力を込める。過労は人の正常な判断を妨げる。幸美さんはまつりさんに「やめてもいいんだよ」と何度も伝えていたが、まつりさんは最後、逃げられなかった。幸美さんは、誰もが自分を守れるように、さらなる労働時間の規制が必要だと強く訴えている。

■SNSでも大論争の「働き方改革」

いま、SNSでも議論が巻き起こっている「働き方」。高市首相は2025年、条件付きで「労働時間規制の緩和の検討」を厚労大臣に指示した。しかしある厚労省幹部は、上限規制についてみれば、いまの上限が過労死ラインであることから緩和は現実的ではないと話す。厚労省は近く、労働時間について労働者がどう望んでいるか実態調査結果を公表する。それをもとに、施行から5年以上経った「働き方改革」関連法の見直しを進めていく方針だ。

「働く」ことはお金を得る手段で、生きるために必要だ。ただそれだけでなく、ときには達成感を得たり、社会から認められたり、自分が成長できるきっかけになる。そしてそれは人生の喜びにもつながる。働く人の命と健康を守るのはもちろんのこと、労働時間の長短のみに注目した議論ではなく、人手不足のいまだからこそ、一人一人が生き生きと自身の能力を最大限発揮できるような「働き方」という観点で見直しが進むことを期待したい。