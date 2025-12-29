橋本環奈、フジテレビの年末年始特番をジャック 生歌唱＆ミリオネアクイズ＆人生初コント…に挑戦
2026年1月12日スタートのフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜 後9：00※初回30分拡大）で主演を務める俳優の橋本環奈が、同局の年末年始特番をジャックする。
【全身ショット】白衣で腕組み…元ヤンドクターを演じる橋本環奈
『堂本兄弟2025』（30日午後11時）では、生歌唱を披露。DOMOTO（堂本光一、堂本剛）、堂本ブラザーズバンドと共に小泉今日子の名曲『木枯しに抱かれて』を歌唱していく。もちろんトークコーナーでの光一、剛との６年ぶりのクロストークも必見だ。
『新しいカギ年越し生放送SP！学校かくれんぼ＆ハイスクール大喜利でカウントダウン』 （31日午後10時）では、芸能人が学校内の至るところに隠れて全校生徒とかくれんぼ対決を行う人気企画のパワーアップ版「超！年越し学校かくれんぼ」に参戦。『ヤンドク！』で共演している向井理、宮世琉弥と共に石川県金沢市にある星稜中学校・高等学校の生徒たち1700人と年越しでかくれんぼ対決に挑む。
13年ぶりの復活となる人気番組『クイズ＄ミリオネア』（１月１日午後5時）では、賞金1000万円獲得を目指して難問クイズに挑戦。みのもんたからバトンを受け継いだ新司会･二宮和也が作り出す興奮と緊張が入り混じるミリオネア特有の空気がスタジオ全体を包み込むが…「プレッシャーには強いんです」と落ち着いた様子の橋本が高額賞金の獲得を目指す。
『BABA抜き最弱王決定戦2026新春SP』（1月3日午後6時）では、ババ抜きゲームに挑戦！ドラマ内で親子役となる吉田鋼太郎と激突する高レベルの心理戦を突破できるか。『新ドラマ＆人気番組対抗クイズ！ドレミファドン！50周年の祭典 日本人が歌った名曲＆お宝映像大放出SP』（1月5日午後7時）では、特別MCとして番組に初出演。自身が出演する『ヤンドク！』チームとの掛け合いや、普段はなかなか見ることのできない橋本の“スタジオ回し”にも注目だ。
そして『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』（1月8日午後7時）では、人生初のコントに挑戦。これまで数々の名俳優が演じてきたドリフの王道夫婦コント「私ってダメな女ね」に“妻役”で出演する。シリアスからコメディーまで幅広い役柄を演じてきた橋本が、確かな演技力でコントならではの“間”や“空気感”を丁寧に表現していく。収録後は「ドラマや映画とは全く違う独特の緊張感があって、空気感も最初はつかめなかったのですが、最初から最後までやるところが舞台のようで新鮮でした」と明かした。
同作はバリバリのヤンキー娘・田上湖音波（橋本）が猛勉強の末にとなり医師となり、病気に苦しむ患者に寄り添いながら旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく痛快医療エンターテインメント作品。
