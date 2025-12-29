Âç¤ÎÎ¤¤ÎÈá´ê¤ÎÍ¥¾¡¡¢°æ¾å¾°Ìï¤Î¡Ö£¹¡¦14¡×¡ÄŽ¢ÎáÏÂ7Ç¯¤Î¥¹¥Ý¡¼¥Ä·èÄêÅª½Ö´Ö¡×¤ò¤â¤¦°ìÅÙ¡ª
°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡Ë9·î14Æü À¤³¦¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé£´ÃÄÂÎÅý°ì²¦ºÂËÉ±Ò
¡Ö¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂç¤ÎÅ¨¡×¤Ë¸«¤»¤Ä¤±¤¿¡í¼¡¸µ¤Î°ã¤¤¡í
À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¶ä¥á¥À¥ë¡¢¸ÞÎØ¤ÇÆ¼¥á¥À¥ë¡£¶¯ÂÇ¤È¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤ò·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥à¥í¥¸¥ç¥ó¡¦¥¢¥Õ¥Þ¥À¥ê¥¨¥Õ¡Ê31¡Ë¤ò¡í¥â¥ó¥¹¥¿¡¼¡í¤Ï¡Ö¥¥ã¥ê¥¢ºÇÂç¤Î¶¯Å¨¡×¤ÈÉ¾¤·¡¢¥Æ¡¼¥Þ¤ò¡Öµ»½ÑÀï¡×¤È¤·¤¿¡£
º¸±¦¤Î¥¹¥¤¥Ã¥Á¡¢¥í¡¼¥×ºÝ¤ËÍ¶¤¤¹þ¤ó¤Ç¤Î¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤Î¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¡¢º¸¥Ü¥Ç¥£¤ÎÏ¢ÂÇ--°æ¾å¾°Ìï¡Ê32¡Ë¤Î¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤ò´üÂÔ¤·¤¿¥Õ¥¡¥ó¤Ï£³-£°È½Äê¾¡¤Á¤ËÊªÂ¤ê¤Ê¤µ¤ò´¶¤¸¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¥È¥Ã¥×¥Õ¥¡¥¤¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ï¤à¤·¤í¡¢·«¤ê½Ð¤µ¤ì¤¿¿ô¡¹¤Î¹âÅùµ»½Ñ¤Ë´¶Éþ¤·¤¿¡£
¡Ç26Ç¯5·î¤Ë°æ¾å¤È¤ÎÂÐÀï¤¬¹µ¤¨¤Æ¤¤¤ëÁ°¡¦À¤³¦¥Ð¥ó¥¿¥àµé£²ÃÄÂÎÅý°ì²¦¼Ô¤ÎÃæÃ«½á¿Í¤Ï¡Ö¤¤¤í¤¤¤í¤Ê¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç¼ê¤¬½Ð¤»¤ë¤Ê¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤é¸«¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸À¤¦¡£
¡ÖÀÜ¶á¤·¤¿¤êµ÷Î¥¤ò¼è¤Ã¤¿¤ê¤È¡¢½ÐÆþ¤ê¤¹¤ë¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¡£¤½¤Îµ¤¤Ë¤Ê¤ì¤Ð¥Î¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤Ç¤¤¿¤Ï¤º¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¢¤¨¤Æ¥»¡¼¥Ö¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢ËÍ¤Ë¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Áê¼ê¤Î°ìÈ¯¤ò·Ù²ü¤·¤¿¤«¤é¤³¤½¤ÎÀï¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤½¤³¤ËÈà¤Î¶¯¤µ¤ò¸«¤Þ¤·¤¿¡×
ÆüËÜ¿Í½é¤Î£´³¬µéÀ©ÇÆ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿°æ²¬°ìæÆ¡Ê36¡Ë¤Ï¡Ö°æ¾åÁª¼ê¤Ï°ã¤¦¼¡¸µ¤ÇÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÉ½¸½¤·¤¿¡£
¡ÖËÍ¤ÏÃæ£±¤«¤é¥Ü¥¯¥·¥ó¥°¤ËË×Æ¬¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Èà¤Ï¾®£±¤«¤é¡£¤³¤Îº¹¤Ï¥¨¥°¤¤¤Û¤ÉÂç¤¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡í¥«¥¦¥ó¥¿¡¼¤ò¿©¤é¤¦¤«¤â¡í¤ÈÈ½ÃÇ¤¬¥³¥ó¥Þ¿ôÉÃÃÙ¤ì¤ë¾ìÌÌ¤Ç°æ¾åÁª¼ê¤Ïí´í°(¤Á¤å¤¦¤Á¤ç)¤Ê¤¯ÂÇ¤Æ¤ë¡£Ìµ°Õ¼±¡¢È¿¼Í¤Ë¤è¤ë¹¶·â¤ÏËÉ¤®¤è¤¦¤¬¤Ê¤¤¡×
ÂÇ¤¿¤»¤ºÂÇ¤Ä¡£²øÊª¤ÏÄ¶¼¡¸µ¤Ë¤¤¤ë¡£
Èá´ê¤ÎÍ¥¾¡
Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡Ë5·î23Æü £µ·î¾ì½ê13ÆüÌÜ¤ÇÍ¥¾¡¤·²£¹Ë¾º¿Ê
¼þ°Ï¤Î´¿´î¤âÃ¸¡¹¤È²ÖÆ»¤òÌá¤Ã¤¿°ÕÌ£
¡ÖÍ¥¾¡¤ò·è¤á²ÖÆ»¤òÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë»Ñ¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÉÕ¤±¿Í¤é¤¬¡Ø¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÂç´î¤Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢ËÜ¿Í¤ÏÃ¸¡¹(¤¿¤ó¤¿¤ó)¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ª¤½¤é¤¯²£¹Ë¾º¿Ê¸å¤Î¼«Ê¬¤ò¡¢ÎäÀÅ¤Ë¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡×
¤³¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï²£¹Ë¡¦Âç¤ÎÎ¤¡Ê25¡Ë¤ÎÃæ³Ø¡¦¹â¹»»þÂå¤Î²¸»Õ¤Ç¿·³ã¸©Î©³¤ÍÎ¹â¹»ÁêËÐÉôÁí´ÆÆÄ¤ÎÅÄ³¤Å¯Ìé(¤È¤¦¤ß¤Æ¤Ä¤ä)»á¤À¡£
ÅÄ³¤»á¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¤Î¤Ï¡¢Âç¤ÎÎ¤¤¬Í¥¾¡¤ò·è¤á²£¹Ë¾º¿Ê¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡Ç25Ç¯5·î¾ì½ê13ÆüÌÜ¤Î¶×ºùÀï¡Ê¼Ì¿¿¡Ë¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï¾¯Ç¯»þÂå¤«¤é¤Î´ê¤¤¤ò³ð(¤«¤Ê)¤¨¤¿·Á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤º¤Ã¤È¡Ø¾Íè¤Ï²£¹Ë¤Ë¤Ê¤ë¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¼þ°Ï¤Ë¤â¡Ø¼«¿®¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ù¤ÈÁ°¸þ¤¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¤«¤é¡¢¼«Ê¬¤Ê¤ê¤Î²£¹ËÁü¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£Âç¤ÎÎ¤¤Ï¹â¹»¤Ë¾å¤¬¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢ÁêËÐÉô¤Î¼ç¾¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥ä¥ó¥Á¥ã¤ÊÌÌ¤â¤¢¤ê¾¯¤·ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Î©¾ì¤¬¿Í¤ò°é¤ÆÎ©ÇÉ¤ËÉô¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£¸½ºß¤â½ÅÀÕ¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢ÆüËÜÃæ¤«¤é°¦¤µ¤ì¤ë²£¹Ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×
Âç¤ÎÎ¤¤Ï¡íÎáÏÂ¤ÎÂç²£¹Ë¡í¤È¤·¤ÆÃå¼Â¤Ë¥¹¥Æ¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
°¤Éô »í¡Ê25¡Ë6·î14Æü ½ÀÆ»À¤³¦Áª¼ê¸¢½÷»Ò52kgµé¤ÇÍ¥¾¡
¡Ö¤¿¤¯¤Þ¤·¤¤¡×½ÀÆ»¤Ç°µ´¬¤Î¥ê¥Ù¥ó¥¸Í¥¾¡
£µÅÙÌÜ¤ÎÍ¥¾¡¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢°¤Éô»í(¤¢¤Ù¤¦¤¿)¡Ê25¡Ë¤¬¼ê¤Ë¤·¤¿¶â¥á¥À¥ë¤Ë¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¤Ê°ÕÌ£¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ç25Ç¯6·î¤Î½ÀÆ»À¤³¦Áª¼ê¸¢½÷»Ò52kgµé¤Ç¡¢°¤Éô¤Ï¥Ñ¥ê¤Ç¤ÎÀã¿«¤ò²Ì¤¿¤¹¤¬¤´¤È¤¯°µ¾¡¤·¤¿¡£
¡ÖÁ°Ç¯¤Î¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¸å¡¢½é¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤Þ¤À¥Ñ¥ê¤Ç¤ÎÇÔÀï¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¿´ÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Û¹Í«(¤¤æ¤¦)¤Ç¤·¤¿¡£¥Ñ¥ê¤Ç¤Ï¾¯¤·»î¹ç±¿¤Ó¤¬¶¯°ú¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï°ÂÁ´¤Ë»î¹ç¤ò¿Ê¤á¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¾¡Éé¤É¤³¤í¤Ç°ìµ¤¤Ë»Å³Ý¤±¤ë¤È¤¤¤¦¹ª¤ß¤Ê´ËµÞ¤Ë¡¢À®Ä¹¤ò´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¸µ¤«¤é»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¶¯¤µ¤Ë²Ã¤¨¡¢¤¿¤¯¤Þ¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤µ¤»¤Æ¤¯¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê½ÀÆ»²È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤Í¡×¡Ê¸µ½ÀÆ»ÆüËÜÂåÉ½¤Î·ê°æÎ´¾»á¡Ë
12·î6Æü¤Î¥°¥é¥ó¥É¥¹¥é¥à¤Ç¤âÍ¥¾¡¤·¤¿°¤Éô¤Ï¡¢¡Ç26Ç¯10·î¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤Î½Ð¾ì¸¢¤â³ÍÆÀ¡£»ê¹â¤Î½ÀÆ»²È¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¤¿¡£
