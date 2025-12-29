サウジアラビアで防衛に成功

ボクシングの世界スーパーバンタム級（122ポンド、55.34キロ以下）4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が27日、サウジアラビアの首都リヤドのモハメド・アブドゥ・アリーナでWBC世界同級2位アラン・ピカソ（メキシコ）との防衛戦に臨み、3-0の判定勝ちを収めた。KOはできなかったが、米国の名トレーナーは井上のジャブを絶賛した。

井上はピカソ相手に猛烈な連打を見せたほか、強烈なボディーを見舞った。終始、優勢に試合を運んで3-0判定勝ちを収めたものの、倒し切ることはできず。「今夜は良くなかった。なんだろうな…良くなかった」とリング上で話した。

反省が口をつく中、井上のジャブに注目したのは、「ブレッドマン」の異名で知られる米国のトレーナー、スティーブン・エドワーズ氏だ。自身のXを更新し、こうつづった。

「モンスター・イノウエは背が高いわけでも、腕が長いわけでもない。だから優れたジャブと連想する人は少ないかもしれない。しかし、彼は現代で最高峰のジャブを持っている。速さがあり、コンパクトで、安定感があり、頭からボディまで自在に打ち分ける。このジャブは非常に強力な武器だが、見過ごされている」

井上は元世界ヘビー級王者ジョー・ルイス、元5階級制覇王者のフロイド・メイウェザー（ともに米国）を抜き、歴代史上最多の世界戦27連勝を達成した。



（THE ANSWER編集部）