16日にフジテレビONEで放送された『プロ野球ニュース年末大反省会SP』に出演した江本孟紀氏、高木豊氏、谷沢健一氏が、DeNAのデータ野球について言及した。

江本氏は「ベイスターズは話題にしていないけど、データ野球でしょう。あれが良かったのか悪かったのか検証しないとね。そこが問題ですよ」とチクリ。

高木氏も「どこまで監督を数字が支配しているかですよね。（例えば）8割支配しているんだったら監督いらないし。三浦監督が5年間続けられたというのが、それなりの意見は通ったと思います」と自身の見解を述べた。

また、谷沢氏も「あの数字は監督一人ではできない。監督に要求すると、監督がパニックになる。ピッチャーはどこの数字を大事にするか、野手もそうだけど、バッターも難しいです、分析は」と、持論を展開した。

江本氏は「ベイスターズはこれだけの選手がいてなんで優勝できなかったか、ゲーム運びが下手というところがデータ野球に繋がってくる。そこがいいのか悪いのか検証しないとね」とデータ野球を疑問に感じているようだった。

☆協力：フジテレビONE『プロ野球ニュース2025』