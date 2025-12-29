【GUのネイビー】が断然おしゃれ！ 40・50代こそ狙いたい♡「きれいめコート」

オンオフ問わずに着られるアイテム選びで、黒に頼りがちという人は「ネイビー」を選択肢に加えてみて。上品な雰囲気はそのままに、端正な印象も与えられそう！ そこで今回は大人に似合うネイビーの「きれいめコート」を【GU（ジーユー）】からピックアップ。きちんと感のあるベルト付きのデザインで、羽織るだけでワンランク上の着こなしに仕上げてくれそうです。

ウエストマーク × ロング丈で大人っぽい着こなしに

【GU】「コージーメルトンバルマカーンコート」\7,990（税込）

ストンと落ちるロング丈のシルエットが美しいバルマカーンコート。付属のベルトでウエストマークすることで、エレガントで大人っぽい着こなしが叶いそうです。落ち着いた雰囲気のネイビーも、ミドル世代の垢抜けに一役買ってくれる予感。きちんと感がありつつ、腰まわりには丸みがあり体型カバーが期待できます。

カジュアルなジーンズコーデを大人ムードに

タートルネックセーターとジーンズのシンプルなワンツーも、ネイビー色のコートを羽織ればグンと大人っぽい雰囲気に。前開きにしてゆるっと着こなすと、大人の余裕を感じるこなれコーデに仕上がります。物足りなさを埋めるなら、柄物のスカーフを投入して華やかな顔まわりを演出してみて。足元にベージュのシューズを合わせれば、女性らしさがグッとアップ。

