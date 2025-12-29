本物そっくりで可愛いぃーーーッ♡【ガチャ】次チェックしたい「新作アイテム」

本物によく似たリアルな【ガチャ】は、つい回したくなりませんか？ 今回は食品やパウチドリンクのパッケージを再現した、可愛い「新作」をご紹介します。どちらもミニチュアサイズのチャームになっていて、バッグやポーチなどに付けるのもおすすめ。コレクションしたくなりそうな魅惑のガチャをぜひお見逃しなく。

膨らみ方も再現した「プリマハム ミニチュアチャームコレクション」

【プリマハム】のウインナーやハムなどがチャームになった、ミニサイズ感が可愛いこちら。パッケージごと再現されており、本物のような中身が入っているほか、袋の膨らみ方にもリアルさを感じられます。さらにあらびき星人やプリマウインナー号もラインナップ。ボールチェーンで身近なアイテムに付けたり、コレクションとしてお部屋に飾ったりするのも良さそうです。

2つのチャームが付いた「アリナミン製薬 ミニチュアチャーム」

【アリナミン製薬】のパウチドリンクや薬などがミニチュアチャームになったこちらは、公式サイトによると「全種ダブルチャームの豪華仕様」になっているのだとか。パッケージにそっくりなユニークで可愛いチャームながら、蓋部分の凹凸感も再現されていて絶妙なリアルさがあります。特にお薬は、錠剤シートや瓶などもチャームになった、ミニチュア好きの心をくすぐられる仕様。ぜひコンプリートも目指してみて。

