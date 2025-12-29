猫は時に、不意に息の合った“名シーン”を見せてくれることがあります。今回ご紹介するのは、通路の両脇にピシッと鎮座した2匹の姿。まるで守り神のようにも見える光景は、Xで55万表示・4万4千いいねを集め、「立ち位置がwかなりカッコいいw」「何事も無きよう見守ってくれている」など、多くの反響を呼んでいます。

【写真：トイレに行こうとしたら、２匹の猫が…まるで『守り神』のような光景】

トイレに行こうとしたら…通路の両脇で猫たちがお出迎え

Xアカウント『poppy』に投稿されたのは、ハチワレ猫の「金」ちゃんと茶トラの「とら」くんの姿を捉えた1枚。注目を集めたのは、思わず二度見してしまうような“位置”と“ポーズ”でした。

ふたりはちょうど通路を挟んで両脇の位置にいたといいます。爪とぎボックスのある左側には金ちゃん、右側のダンボールにはとらくんが入り、ピシッと前脚を揃えて座っていたのだとか。

「トイレ行こうと思ったら『風神雷神』みたいなのに迎えられた」と話す飼い主さん。安全に通れるように見守ってくれているのでしょうか。かわいい守り神に、思わず「ありがとう！」とお礼を言いたくなります。

まるで『風神雷神』！カッコいい“門番ポーズ”に反響続々

金ちゃんととらくんの『風神雷神』姿は、X上で多くの反響を呼びました。「トイレの守護？はバッチリですね！」「狛犬か仁王像のような猫神様たち♡」といった声のほか、「トイレに行きたくば我らをナデナデするのだ」「「邪気を持ったものは通れません」「貴様もか……通るがよい」など、アテレコで楽しむ人も多くいたようです。

まるで一対の守り神のような金ちゃんととらくん。カッコよく決まったポーズにほっこりすると同時に、飼い主さんとの強い絆が感じられるシーンでした。

ちなみに、ふたりは過去にも見事な連携ポーズを見せてくれていたそう。風神雷神ならぬ「狛犬」に例えられたこともあったのだとか。

Xアカウント『poppy』では、猫のとらくんと金ちゃん、そして2024年にお迎えした白ハチワレの「神泉」（しんせん）くんも登場。3匹との日常の様子が投稿されています。

飼い主さん、とらくん、金ちゃん、この度はご協力誠にありがとうございました。

