女優の小西真奈美（４７）が、九州の霧島連山の最高峰・韓国岳（からくにだけ）登頂に成功したことを報告した。

小西は２８日、自身のインスタグラムを更新。「韓国岳リベンジ 先月、鹿児島のビジターセンターで見た山々の素晴らしい映像に感化されて 絶対に登ってみたい！と、一度計画したのですが雨予報で断念…。今回は予報から晴れでしたが、当日は”快晴・無風”というとんでもなく素晴らしい条件に満たされた中で登ってきました」と記し、標高１７００メートルの韓国岳の頂上での写真などをアップ。

ニット帽を忘れるなどちょっとしたトラブルもありつつ、「山頂を目指さなくてもいいかもね。くらいの気持ちで登りつつも、やっぱりこんなに気持ちがいいお天気だから山頂まで行こう！となり、ですが思っていたより距離が長く…そして山頂手前の岩場は火山地帯独特の”滑りやすい砂利火山岩の急な登り”という初めての経験に、怖くてかなりへっぴり腰に」「何度も諦めそうになりながらもなんとか山頂に辿り着き、見渡す限りの空の青さと山々や池の美しさに圧倒され、美味しいおにぎりに感動し、思わず鼻がフガフガしてます 笑」と無事に頂上にたどりついたことを報告。

「下山後のご飯、温泉、出会う方々も最高で、またまた改めて、地元鹿児島の素晴らしさに触れられた時間でした」「リベンジして良かった！」とつづった。