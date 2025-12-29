否定されるのが怖くて雑談できない人は「自信がないから話せない」ではない。相手への信用と勇気ではじまる会話

何げない会話でも「自分の話」が思うようにできない…。そうした人は相手から「つまらない」などとジャッジされることにおびえたり、「話さなきゃよかった」と後悔した経験があるからかもしれない。



しかし、それはあなたが「相手を信用していない」ことにもつながっているという。



2020年にマンツーマン雑談サービスを立ち上げた桜林直子さんは著書『あなたはなぜ雑談が苦手なのか』（新潮新書）で、「自分の思っていることに自信がなくて話せなくても、相手を信用していたり、信用してほしかったら、まずは話すしかない」と述べている。





否定とジャッジされる怖さで

本書から、なぜ話すのが怖いのか…。そう思ってしまう人が話すうえで心にとめておきたいことを一部抜粋・再編集して紹介する。

自分の話をしようとすると、「そんな考えは間違っている」「言っても聞いてもらえないだろう」と自分自身でジャッジして話せなくなってしまう。自分をよく知り、仲良くなったところで、その声はなくなるだろうか。

自分の中だけなら「わたしはそう考えているのだな」と認められても、他者に向けて話すときに、別の何かが邪魔をする。

話そうとすると、相手にどう思われるかを考えてしまい、怖くなって躊躇する。何が怖いかといえば、ひとつは、否定されたりつまらないと思われるなど「ジャッジされこと」だろう。自分の思いや考えを正直に出しても、それが正しいかどうかは相手が決めるのだとしたら、たしかに怖くて出せない。

残念ながら、実際にジャッジされる場面もよくある。相手は良かれと思って「こうしたほうがいいよ」といったアドバイスが正解不正解のジャッジにつながってしまうこともあるし、意見交換のつもりで「わたしはそうは思わない」と言われたら、自分の考えを否定されたと感じてしまうこともある。

そういった「話さなければよかった」と後悔するような経験が、話すのが怖いと感じる原因なのだろう。しかし、「この人に話したのは間違いだった」と思うのはわかるものの、「人に話すとこうなる」と、誰に対しても話すのが怖くなるというのは、いささか飛躍してはいないだろうか。

「自信がない…」は本当？

相手がどう思うかが怖くて自分の話ができない人たちは、口をそろえるかのように「自信がないからだ」と言う。しかし、本当にそうだろうか。

自分の考えに自信を持つかどうかと、聞いた相手がどう思うかは、関係ない。どんなに自信があるからといって相手が受け入れてくれるとは限らないし、むしろ自信があるのに否定されるのはもっと怖いのではないか。

受け取った相手がどう思うか怖い。きっと受け取ってもらえないだろう。否定されるだろう。と警戒して話せないのは、自信がないからではなく、相手を信用していないということだ。

信用していない人に対して話せないのは仕方がないが、信用している人や信用したい人には、まず自分から出してみるしかない。受け取ってくれると信用して、話す。話すことで相手を信用していることを表明するのだ。

自分の考えに自信を持てなくても、勇気を出して信用している人に出してみたら、案外大事にしてくれた。少なくとも否定はされなかった。そんな体験をすると、「言ってもいいんだ」「言ってみてよかった」と思えるようになる。

そういった経験を重ねると、少しずつ自分でも自分の考えを大事にできるようになる。「言っても意味ない」と自分の中で考えを否定したり打ち消したりしないで、人に伝えるためにより深めて考えられるようにもなる。

自分の考えを否定せず、ただそこにあるものとして、過不足なく捉える。それを繰り返し、自分をよく知って自分と仲良くなると、自分自身が話し相手になる。

自分と話して感情や考えも大事にする

わたしは、若い頃から自信はちっともなかったが、いつも自分と話をしていたので、自分とは仲が良かった。自分の考えを「どうしてそう思うの？」「本当にそうかな？」などと深めていくことができ、自分の考えを雑に扱ったり無視したりすることはなかった。

なぜそれができたかというと、自分の感情や考えを周りに大事にされないから、自分で大事にするしかなかったのだ。少し切ない、不幸中の幸いだ。

それでも、自分の気持ちや考えたことを他者に伝えられるようになるには、つまり相手を信用するのには時間がかかった。それは、他者への警戒が強かったからだろう。

警戒するのは、あくまでもかつてのイヤな人への対策であり、信頼したい人にも同じ対策をして「話したいのに話せない」と引っ込めてしまうと、当然の結果だが、言いたいことが伝わることはない。

相手を信用したいならば、まずはちゃんと聞いてくれるだろう、受け取ってくれるだろうと信じて出すしかない。とても怖いし、勇気がいるが、「話さなくてもわかってほしい」と捻れた期待をしても叶うことはほぼないので、「話したら聞いてくれる」と信用してみる方がまだいい。

誰にでもわかってもらうのは不可能なので、それは諦めて、信用したい人、信頼関係をつくりたい人にだけでも話せるようになりたいと思うようになった。

自分の話をするのが怖いのは相手を信用していないからだとわかったときは、衝撃だった。自分では相手を信用しているつもりなのに、まったく逆の行動をしていたとわかって「だからうまくいかなかったのか……！」と合点がいった。

それからは、信用したい人に話さないのは相手に失礼な行為だと言い聞かせて、捻らずまっすぐに出すよう心がけるようになった。

こちらが正直に出したものを、受け取った相手がどう思うかは相手のもので、こちらが勝手に想像して決めるのは失礼だ。こちらにできることは、相手がどう思うかにかかわらず、ちゃんと出すことだけだと思えるようになった。

自分の話をしたいなら、相手を信用すること。相手を信用するとは、こちらが先に出すこと。自分の話をすることと、人を信用することが、こんなに近く深い関係にあるとは、とてもおもしろいと思いませんか。

桜林直子

洋菓子業界での勤務を経て、2020年にマンツーマン雑談サービスをスタート。著書に『世界は夢組と叶え組でできている』『つまり“生きづらい”ってなんなのさ？』など