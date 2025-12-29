雑談が苦手な理由は自分の話をしない“クセ”にあった！感情と思考がわからなくなる悪循環を断ち切るために必要な自分への視点

同僚や親しい友人との雑談でも、仕事以外の話や自分の話がうまくできないことがある。また、「私の話なんて…」と思ってしまい、そうした場で聞き役に徹してしまうことも。



しかしそれでは、自分の思考や感情がわからなくなり、そしてわからないから話せなくなってしまうという悪循環に陥ってしまう。



2020年にマンツーマン雑談サービスを立ち上げ、1回90分の雑談をこれまで3000回以上している桜林直子さん。著書『あなたはなぜ雑談が苦手なのか』（新潮新書）から、なぜ自分の話をすることができないのかを一部抜粋・再編集して紹介する。

自分の話をするのをためらう人

誰かとふたりきりで話す場でも、自分の話をするのを躊躇してしまうと言う人もいる。

「相手の時間を奪ってまで自分なんかの話を聞いてもらうのは申し訳ないので」

「わたしの話なんて別に面白くないから話す価値がないし」

「自分の話をするよりも聞いている方が楽だし、役に立っていると思えて安心する」

だから、いつも聞き役に回ることになる。

「じゃあ、自分の話はいつするんですか？」

「ほとんどしないですね」

「自分の考えていることや思っていることを人に話さないと、自分でもわからなくなりませんか？」

「そう、わからないです。聞かれても答えられないから、より話せなくなるんです」

自分の話には価値がないからと、人に話さず後ろに追いやっていると、いざ話そうとしたときや、話さずとも何かを選択し決めないといけないときに、自分がどう思い、どうしたいのかが自分でもわからなくなっていることに気がつく。

考えや思いを出さないでいると、出てこなくなるのだ。

「わたしの話なんて」と価値を下げているのは誰でもない自分自身で、相手にとって話が面白いかどうかの前に、自分の考えや感情の価値を低く見ている。

自分の話をせずに相手の話を聞いていれば安心するというのは、自分をうっすら消して相手を大事にする方が楽だということだ。自分がどう思うかよりも、相手がどう思うかの方を大事にするべきだというクセがあらわれている。

聞き役という形で役に立っているとうれしいと感じるのは、役に立ってようやく自分はそこに居てもいいと思えるということでもあって、何かの役に立たないとただ居てもいいとは思えず、落ち着かないという一面もあると思う。

感情や思考がわからなくなる悪循環

自分の話ができなくて、自分の感情や思考が自分でもわからなくなってしまう。わからないから、より話せなくなる。そんな悪循環がうまれている。

感情は、必要なときに都合よく出そうと思っても急に出てくるものではない。本来は泉のように自然と湧き出てくるもので、それはちょろちょろ出たり、ときに噴水のように出たりもする。

思考は、誰かから聞いた言葉に付箋を貼って集めるものではない。自ら考え始めると水車のように回りながらすこしずつ深まっていくものだ。

そして、自分の感情と思考は循環する。蓋をして、感情と思考が出てこないようにしていると、いざ出そうとしても突然湧くことはないし、巡らない。大事にせずに放置していると、泉は涸れ、水車も止まってしまうのだ。

聞き役として誰かの役に立つことよりも、自分の感情や思考を知っている方がどう考えても大事だ。相手がどう思うかを重視しすぎて、自分がどう思うかわからなくなっても、誰のせいにもできない。泉を潤し、水車を回すのは、自分にしかできないのだから。

まずは自分と仲良くしよう

自分の感情や思考に「価値がないから出てきてはいけない」と許可を出さず、蓋をして抑えてしまうのは、自分に対してとても意地悪で、かなり仲が悪い状態だと言える。

泉を湧かせるには、「出てきてもいいよ」という許可が必要で、それは自分と仲良くないとできない。

今まであまり好きではなかった自分と、急には仲良くなれなくても、どんな人なのか知ろうとする努力はできるのではないか。

嫌いだからといって自分自身と離れることは残念ながらできないのだから、諦めて、一度しっかり関わってみるのはどうだろうか。

自分と仲良くするとはどういうことかというと、友達と仲良くなるのと同じだと思う。他人とは、仲良くなる前に、その人を尊重し、よく知ることからはじまる。

自分に対して「あなたの感情や思考には価値がないから出してはいけない」と言うのは、友達相手だと思うとかなりひどい扱いだとわかるだろう。友達にしないことは自分にもしないでほしい。大事な友達に接するように自分と関わるべきだ。

しかし、仲良くなるために自分のことを知ろうとして、自分について考えようとしても、いつものクセで意地悪な目で見てしまうと、ちゃんと知ることは難しい。

桜林直子

洋菓子業界での勤務を経て、2020年にマンツーマン雑談サービスをスタート。著書に『世界は夢組と叶え組でできている』『つまり“生きづらい”ってなんなのさ？』など