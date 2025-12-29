フジテレビ系連続ドラマ「ヤンドク！」（来年1月12日放送開始、毎週月曜午後9時）で主演を務める女優橋本環奈（26）が、年末から年明けまで、合計6番組で特番をジャックする。

30日午後11時からは「堂本兄弟2025」でDOMOTO（堂本光一、堂本剛）、堂本ブラザーズバンドと共に小泉今日子の名曲「木枯しに抱かれて」を生歌唱を披露する。

31日午後10時からは「新しいカギ年越し生放送SP！学校かくれんぼ＆ハイスクール大喜利でカウントダウン」に出演する。芸能人が学校内の至るところに隠れて全校生徒とかくれんぼ対決を行う人気企画のパワーアップ版「超！年越し学校かくれんぼ」に参戦。「ヤンドク！」で共演している向井理、宮世琉弥と共に石川県金沢市にある星稜中学校・高等学校の生徒たち1700人と年越しでかくれんぼ対決に挑む。

26年1月1日午後5時から「クイズ＄ミリオネア」、3日午後6時から「BABA抜き最弱王決定戦2026新春SP」に続々と出演し、5日午後7時から「新ドラマ＆人気番組対抗クイズ！ドレミファドン！50周年の祭典 日本人が歌った名曲＆お宝映像大放出SP」では特別MCを務める。

さらに、8日午後7時からは「ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP」で人生初のコントにも挑戦する。「ドラマや映画とは全く違う独特の緊張感があって、空気感も最初はつかめなかったのですが、最初から最後までやるところが舞台のようで新鮮でした」とコメントを寄せた。