大きな勘違いをしてしまったわんこたちの姿が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で45万回再生を突破し、「愛が強すぎるw」「感受性すごい」「言葉がわかるってすごい！」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：0歳の赤ちゃんに『バイバイ』を教えていたら、犬たちが『お別れ』と勘違いして…態度が豹変する光景】

仲良しの3兄妹

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」の投稿主さんは、豆柴の『うに』くん、ゴールデンレトリバーの『おから』ちゃん、そして『ほの』ちゃんの可愛い姿を紹介しています。

これは、ほのちゃんが0歳だったときのこと。ひとり座りが出来るようになり、うにくんやおからちゃんと遊ぶことも増えてきたといいます。うにくんのおもちゃを口に入れようとしたため「だめだよ」と言うと手を止めるほどに、言葉が通じるようになってきました。

ある日、パパのそばに3兄妹が集まってきました。そこで、パパは「ある遊び」をしてみることにします。それは、ほのちゃんに基本的な挨拶を教えるというもの。まずは試しに、頭を下げて「ありがとう」の言葉を教えました。

バイバイにチャレンジ！！

しかし、ほのちゃんにはまだ頭を下げる動きが難しかったようです。そこで、手をパチパチして拍手を教えてみたといいます。ほのちゃんは、手で足をポンポンして真似してみせたそう。

次は「バイバイ」を教えます。パパは、両手を振ってほのちゃんにバイバイをしてみました。しかし、ポカンと口を開けるほのちゃんの横で、おからちゃんが突然顔を上げたそうです。

勘違いしたわんこたち

実は、おからちゃんはパパがどこかに行ってしまうのかと勘違いしたのです。うにくんもやってくると、2匹で大慌てしていたそう。うにくんとおからちゃんは「バイバイ」の意味を理解しており、パパとお別れすると思ってしまったようです。

おからちゃんは、「バイバイしないで！」と言わんばかりに、パパに擦り寄ってきたといいます。パパがほのちゃんを膝に乗せて「どこにも行かないよ」と言うと、ほっと安心した様子。2匹の可愛い勘違いに、思わずほっこりしてしまいますね。

この投稿には、「愛情の深さが伝わってきました」「急にソワソワし出すの可愛いw」「アニマルセラピーって効くなぁ」など、多くのコメントが寄せられています。

YouTubeチャンネル「豆柴うに＆ゴールデンレトリバーおから UNI＆OKARA」には、他にも仲良し兄妹の可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

