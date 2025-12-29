ある日、飼い主さんが猫を撫でていると、横からひょこっと白い手が出てきました。どうやら、しおちゃんも猫を撫でたくなったようなのですが、その結果ちょっぴり切ない結末を迎えることに。

「少し不器用な感じで撫でてるのが可愛いです」「仲良くしたいんですよね」などと大きな反響を呼び、4万回以上再生されています。

飼い主さんが猫を撫でていると…？

今回ご紹介するのは、Instagramアカウント『shio_chan0731』へ投稿された、ミニチュアシュナウザーの「しおちゃん」の様子です。この日、飼い主さんが猫の「ウニちゃん」を撫でていると、横から白い手がひょっこり出てきました。

その手は、なんとしおちゃんの手でした。しおちゃんは無類の猫好きなのだそうで、自分も撫でたくなったのか、不慣れな手つきながらも飼い主さんの真似をしてウニちゃんを「よしよし」と撫で始めたといいます。

しおちゃんの『よしよし』は切ない結末に

ウニちゃんを優しく『よしよし』するしおちゃん。合間に顔を近づけたりと、本当に猫好きなのが伝わってくるよう。ウニちゃんも大人しく撫でられていたので大成功かと思われましたが、思わぬ結末が待ち受けていたのだとか。

不意にウニちゃんは起き上がると、しおちゃんに一喝。どうやら力加減を誤り強すぎる『よしよし』だったようで、怒られてしまったのだそう。でもきっと、ウニちゃんが大好きな気持ちは届いていたはずです。

猫のことが大好きなしおちゃん

Instagramアカウント『shio_chan0731』には、しおちゃんが本当にウニちゃんのことを大好きなのが伝わってくる投稿がいっぱい。仲良く遊んだりくっついて眠ったりと、一緒にいる時とても嬉しそうなのだとか。

特にウニちゃんのことを見つめているしおちゃんの顔は、大好きな気持ちが溢れていて、とても可愛らしいです。これからもしおちゃんとウニちゃんの仲の良い姿がたくさん見られるのを楽しみにしています。

この投稿へは「しおちゃんのよしよしかわいいです」「よしよしされたいです 強めOKです」「やさしお♡今日のしおちゃんは減塩の優しいやつやね笑」「可愛い 仲良しこよしだ」「しおちゃん上手―！」「ひとまねしおちゃん よしよししてる時の顔に母性を感じます」「かわいすぎるww」「しおちゃん本当可愛すぎる」「私もヨシヨシされたい」など、しおちゃんの可愛い『よしよし』に魅了された視聴者から多くのコメントと1000件以上のいいねが寄せられています。

Instagramアカウント『shio_chan0731』では、表情豊かで愛らしい「しおちゃん」の魅力いっぱいな日々の様子が公開されています。

