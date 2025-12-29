¡ÚÌ¡²è¡ÛÎø°¦ÊÐº¹ÃÍ¥¼¥íÆ±»Î¤¬¥«¥Ã¥×¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¡©¡¡¥é¥Ö¥³¥á¡ØÎø¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥á¥¤¥ÉÄ¹¤ÎÏÃ¡Ù¤¬ÉÔ°Õ¤Ë¥¥å¥ó
¡¡¤³¤Î¤Õ¤¿¤ê¡¢Îø°¦ÊÐº¹ÃÍ¥¼¥í――¡£¼ç¿Í¤«¤éÎø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌä¤ï¤ì¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢¸ß¤¤¤ò°Õ¼±¤·»Ï¤á¤ë»ÈÍÑ¿Í¤¿¤Á¤Î¥é¥Ö¥³¥áÌ¡²è¡ØÎø¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥á¥¤¥ÉÄ¹¤ÎÏÃ¡Ù¤¬¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡ÚÌ¡²è¡Û¡ØÎø¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤¥á¥¤¥ÉÄ¹¤ÎÏÃ¡Ù¤òÆÉ¤à
¡¡ËÜºî¤Ï¡¢¡Ö²Ö¤È¤æ¤á¡×¤ÇÏ¢ºÜÃæ¤Î¡Ø¤Ò¤È¤Þ¤ºÎø¤Ë´·¤ì¤µ¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤ÎÂè1ÏÃ¡£»Å»ö°ì¶Ú¤ÇÀ¸¤¤Æ¤¤¿Âç¿Í¤¿¤Á¤¬¡¢¸ÍÏÇ¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÈÎø¤È¤Ï²¿¤«¡É¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤¯°ìÉ÷ÊÑ¤ï¤Ã¤¿ÎøÊª¸ì¤Ï¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¤Î¤«¡£ºî¼Ô¡¦¤¿¤¤É¤ó¤µ¤ó¡Ê@AkinoUdonya0308¡Ë¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£¡Ê¾®ÃÓÄ¾Ìé¡Ë
――X¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¼ê±þ¤¨¤ä´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¡©
¤¿¤¤É¤ó¡§º£ºî¤Ï2ºîÌÜ¤ÎÏ¢ºÜ¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ï¢ºÜ¹ðÃÎ¤ò¤·¤¿ºÝ¤Ë¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¤¢¤¿¤¿¤«¤¤È¿±þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¶Ã¤¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ê¬¤ÏÀÅ¤«¤Ë¾Ã¤¨¤æ¤¯Â¸ºß¤È¤Ð¤«¤ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤È¤Ï¥¥ã¥é¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤òË«¤á¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ë´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
――Îø°¦·Ð¸³¤Î¤Ê¤¤¥á¥¤¥É¤È¼¹»ö¤Î¥é¥Ö¥³¥á¤òÉÁ¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿·Ð°Þ¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¤¿¤¤É¤ó¡§Åö½é¤Ï¡¢É¹¤È±ê¤ÎÁêÈ¿¤¹¤ë°ÛÇ½ÎÏ¤ò¤â¤Ã¤¿Å¨¹ñÆ±»Î¤Î¤Õ¤¿¤ê¤Î¥¤¥Á¥ã¥é¥Ö¤Ë¤Ê¤ëÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤éÀßÄê¤ò¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤¹¤ë¡¢¤È¤¤¤¦¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤Î¤â¤È¡¢²Ã¤¨¤¿¤Î¤¬¸Ä¿ÍÅª¤Ë¹¥¤¤Ê¡Ö¥±¥ó¥«¥Ã¥×¥ë¡×¤ä¡Ö¥Õ¥ê¥ë¡×¡¢¡ÖÀÖÌÌ¡×¤Ê¤É¤ÎÍ×ÁÇ¡£
¡¡·ë²ÌÅª¤Ë½ÐÍè¾å¤¬¤Ã¤¿¤Î¤¬¡¢¤³¤ÎÀ¾ÍÎ²°Éß¤Ç¤Î»ÈÍÑ¿Í¥é¥Ö¥³¥á¤Ç¤·¤¿¡£¡ÖÎø°¦¤ËÁÂ¤¯¤Æ¡¢¤¹¤°¤Ë¾È¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥¯ー¥ë·Ï¤Ê¿Í¤¬¤¤¤¿¤é²Ä°¦¤¤¡ª¡×¤È¤¤¤¦°ì¿´¤Ç¹Í°Æ¤·¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¡£
――Îø¤ËÁÂ¤¹¤®¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Î¥³¥ß¥«¥ë¤Ê¤ä¤ê¤È¤ê¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¡©
¤¿¤¤É¤ó¡§¡Ö¥¦¥Ö¤Ç¤ï¤Á¤ã¤ï¤Á¤ã¤·¤Æ¤ë¤Î²Ä°¦¤¤¡ª¡×Åª¤Ê´¶¾ð¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥·¥ãー¥ë¥¹¤â¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¤â»Å»ö°ì¶Ú¤Ê¿Í¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îø°¦¤Ë°Õ¼±¤¬¤Ê¤¤¤È¤³¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤Ê¤È¡Ä¡Ä¡£»ä¤â¤¿¤Þ¤Ë¡Ö¤½¤³¤Þ¤ÇÁÂ¤¤¤Î¡©ºÇ¶á¤Î¾®³ØÀ¸¤ÎÊý¤¬¤Þ¤»¤Æ¤ë¤è¡ª¡©¡×¤È»×¤¦¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡Ê¾Ð¡Ë¡£
――È¿ÂÐ¤Ë¥¥å¥ó¤È¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¾ìÌÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡©
¤¿¤¤É¤ó¡§¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤³¤È¤è¤ê¡¢¼«Ê¬¤¬¥¤¥±¥á¥ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ½÷¤Î»Ò¤Ë¤Ò¤¿¤¹¤é¿Ô¤¯¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬ÃåÁÛ¤Ç¤¹¤Í¡£¤³¤ÎÊÕ¤Ï¥¥ã¥é¤ÈÁêÃÌ¤·¤Ä¤Ä¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¸Ä¿ÍÅª¤Ë¥¥å¥ó¤òÆþ¤ì¤ë¤Î¤¬Æñ¤·¤¯¡¢ÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»¤Ç¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É¡ª¡¡¤³¤³¤Ç¥¥å¥ó¤«¡ª¡×¤ÈÊÙ¶¯¤ÎÏ¢Â³¤Ç¤¹¡£
――¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï²¿¤«¥¤¥áー¥¸¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¤¿¤¤É¤ó¡§½÷À¥¥ã¥é¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¡Ö¼«Ê¬¤¬ÆÉ¼Ô¤È¤·¤ÆºîÉÊ¤Ë¿¨¤ì¤¿¤È¤¡¢2～3ÈÖÌÜ¤Ë¹¥¤¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡×¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¥Ç¥¶¥¤¥ó¤·¤Æ¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤³¤ì¤Ë°ÕÌ£¤¬¤¢¤ë¤Î¤«¤Ï¤ï¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤Ê¤ªÃËÀ¥¥ã¥é¤Ïºî²è¤Î°ÂÄê¤Î¤¿¤á¡¢1ÈÖÉÁ¤¤ä¤¹¤¤¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――¤â¤È¤â¤È¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¤¬ÆùÂÎÏ«Æ¯¼Ô¤È¤¤¤¦ÀßÄê¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤¿¤¤É¤ó¡§¸Ä¿ÍÅª¤Ë¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤½÷¤Î»Ò¤Î¥Ð¥¤¥ÈÀè¤¬µï¼ò²°¤ä¥Ûー¥à¥»¥ó¥¿ー¡×¤È¤¤¤¦¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢Âç¹©¤µ¤ó¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þー¥¬¥ì¥Ã¥È¤¬¥á¥¤¥É¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦Êë¤é¤·¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤«¤Ï¡¢º£¸åËÜÊÔ¤ÇÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
――ºî²è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤âÃÎ¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
¤¿¤¤É¤ó¡§¡Ö´èÄ¥¤Ã¤ÆÉÁ¤¤¤Æ¤¿¤é¤Ç¤¤¢¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦ÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¸Ä¿ÍÅª¤Ë¤Ï¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Î¤¤¤¤ÃË½÷¤¬¥Æ¥ì¥Æ¥ì¤·¤Æ¤¤¤ëÊª¸ì¤òÉÁ¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤Ê¤¼¤«ÇòÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¡¢¸ý¤â´éÈ¾Ê¬¤¯¤é¤¤³«¤¤¤Æ¤¤¤¿¤ê¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤ª¤½¤é¤¯¡¢¤¤¤«¤Ë¿Æ¤·¤ß¤ò´¶¤¸¤Æ¤â¤é¤¦¤«¤Çºî²è¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Á´ÂÎÅª¤Êºî²è¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¾¯¤·¤Ç¤â¤¤ì¤¤¤ËÉÁ¤¤¤Æ¡¢¡ÖÇã¤Ã¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤«¡Ö¸«¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¿´¤¬¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆÉ¼ÔÍÍ¤Ë¤Ï²¿¤è¤ê¼«Ê¬¤Î¡Ö³Ú¤·¤¤¡×¤¬¡¢1ÈÖÅÁ¤ï¤ë´¶¾ð¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢È±¤ÎÌÓÀè¤«¤é·¤¤ÎÎ¢¤Þ¤Ç²¿¤«¤·¤é¤Î³Ú¤·¤ß¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éºî²è¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
――ËÜºî¤Ïº£¸å¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤ËÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤«¤ì¤Þ¤¹¤«¡©
¤¿¤¤É¤ó¡§¤Þ¤À¤Þ¤À¡ÖÎø¤È¤Ï²¿¤«¡©¡×¤Ë¿¶¤ê²ó¤µ¤ì¤ë¤Õ¤¿¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢Îø°¦¾®Àâ¤ä¸«Ê¹¤¤·¤¿Îø¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼«Ê¬¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¢¤ëÎø¤È¸þ¤¹ç¤¦¤È¤³¤í¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Îø¿´¤ò¼«³Ð¤·¤¿2¿Í¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡¢»ä¤â³Ú¤·¤ß¤Ç¤¹¡ª
¡ÊÊ¸¡¦¼èºà=¾®ÃÓÄ¾Ìé¡Ë