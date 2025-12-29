空母9隻体制にする計画が進行中!?

アメリカ国防総省は2025年12月23日、中国の軍事力に関する報告書を発表し、中国人民解放海軍が2035年までに9隻の航空母艦を配備する計画があることを報告しました。

【画像】日本近海でも実施…これが、発着艦訓練を行う中国空母です

人民解放海軍はインド太平洋地域で、第二次世界大戦以来最大規模の空母建造に着手すると予想されており、現状の3隻に加えて、2035年までにさらに6隻を建造し、合計9隻とする計画のようです。

2025年11月に「福建」を就役させた時点で、中国はアメリカに次いで世界第2位の空母保有国となっています。一方、アメリカ海軍では少なくとも11隻の空母を維持することが義務付けられていますが、全てをインド太平洋方面に展開できているわけではありません。そのため、仮に中国が10年間で9隻体制になった場合、アメリカの空母打撃群だけで複数の中国空母に同時対応するのは難しい可能性があります。

既に、中国の次世代空母である004型空母の建造作業は2025年から始まっています。2024年には、中国が艦艇用原子炉の試作に取り組み、原子力空母の建造を目指していることも明らかになっています。

国際法や現代兵器に詳しい軍事ライターの稲葉義泰氏は、「太平洋、インド洋、中東それぞれに常時1隻を配備するために、9隻保有を目標にしていると考えられます」と話します。ただし、空母保有数が増えたことで、技術が著しく発展している対艦ミサイルに対して、艦をどう守るかという課題に、中国が今後直面する可能性もあると指摘します。「空母を失えば当然大きな損害になります。それらを守るために、相当のリソースを割くことになるはずです」と説明しました。