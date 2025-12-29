Æ¬¤Î°¤¤¿Í¤ÏChatGPT¤Ç¡Ö½ñÎàºîÀ®¡×¤¹¤ë¡£¤Ç¤Ï¡¢¸¤¤¿Í¤Î¡È¤¹¤´¤¤»È¤¤Êý¡É¤È¤Ï¡©
AI¤¬¡Ö»È¤¨¤ë¤«¤É¤¦¤«¡×¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¡Ö»È¤¤Êý¡×¤Ç·è¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¸ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¥°¡¼¥°¥ë¡¢¥Þ¥¤¥¯¥í¥½¥Õ¥È¡¢NTT¥É¥³¥â¡¢ÉÙ»ÎÄÌ¡¢KDDI¤Ê¤É¤ò´Þ¤à600¼Ò°Ê¾å¡¢¤Î¤Ù2Ëü¿Í°Ê¾å¤Ë»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¸¦½¤¤ò¤·¤Æ¤¤¿ÀÐ°æÎÏ½Å»á¤À¡£¤½¤Î¥Î¥¦¥Ï¥¦¤òAI¤ÇÃ¯¤Ç¤â¼ÂÁ©¤Ç¤¤ëÊýË¡¤ò¤Þ¤È¤á¤¿½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤¬È¯Çä¡£Á´680¥Ú¡¼¥¸¡¢2700±ß¤Î¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÈÆß´ïËÜ¡É¤Ê¤¬¤é¡¢¡ÖAI¤È¡¢¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÂÐÏÃ¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤Î¤«¡ª¡×¡ÖÃÍÃÊ¤Î100ÇÜ¤Î²ÁÃÍ¤Ï¤¢¤ë¡ª¡×¤È¤ÎÀ¼¤â¤¢¤êÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£»×¹Í¡¦È¯ÁÛ¤Î¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¡Ø¹Í¶ñ¡ÙÃø¼Ô¤Î²ÃÆ£¾»¼£»á¤âÁ´ÌÌ´Æ½¤¤È¤·¤Æ¶¨ÎÏ¤·¡¢¡Ö¤³¤ì¤ò»È¤¨¤ÐÃ¯¤Ç¤â¡È¹Í¤¨¤ë¡É¤³¤È¤ÎÅ·ºÍ¤Ë¤Ê¤ì¤ë¡×¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¤ò²¡¤·¤¿Æ±½ñ¤«¤é¡¢AI¤ÎÊØÍø¤Ê»È¤¤Êý¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¡Ê¹½À®¡¿¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¼Ò¡¦ÀÐ°æ°ìÊæ¡Ë
¡Ö¸úÎ¨²½¡×¡Ö¼«Æ°²½¡×¤À¤±¤¸¤ã¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤
¡¡»Å»ö¤ÇAI¤ò³èÍÑ¤Ç¤¤ë¥·¡¼¥ó¤ÏÂ¿¡¹¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¥á¡¼¥ë¤ä½ñÎà¤ÎºîÀ®¤È¤¤¤Ã¤¿¶ÈÌ³¤Î¸úÎ¨²½¤ä¼«Æ°²½¤À¤±¤Ë»È¤¦¤Î¤Ï¾¯¡¹¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£
¡¡¿·¤·¤¤¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò¹Í¤¨¤¿¤ê¡¢ÌäÂê²ò·è¤ò¤·¤¿¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢¡ÖÆ¬¤ò»È¤¦ºî¶È¡×¤Ë¤âAI¤Ï³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤¿¤À¤·¡¢Å¬Åö¤ÊÊ¹¤Êý¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¼Á¤ÎÎÉ¤¤²óÅú¤ÏÆÀ¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¥í¥¯¤Ç¤â¤Ê¤¤²óÅú¤¬ÊÖ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤¤Ë¤Ï¡¢¿Í´ÖÂ¦¤Î¼ÁÌä¡Ê¥×¥í¥ó¥×¥È¡Ë¤¬Å¬ÀÚ¤Ç¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤Î¤Ç¤¹¡£
AI¤ò»È¤Ã¤Æ¡ÖËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ëÊýË¡¡×¤ò¹Í¤¨¤ë
¡¡¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢²ÝÂê²ò·è¤ÎËþÂÅÙ¤òº¸±¦¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¸À¸ì²½¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¡¢AI¤Ï³èÍÑ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤¬¡¢¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëµ»Ë¡¤½¤Î50¡ÖËþÂ¤Î¸þ¾å¡×¤Ç¤¹¡£¤³¤Á¤é¤¬¡¢¤½¤Î¥×¥í¥ó¥×¥È¤Ç¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡Ò¸ÜµÒ¤ÎÂ°À¤äÆÃÀ¤Ê¤É¤òµÆþ¡Ó¤ÎËþÂÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡½¡½¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¡Ê544¥Ú¡¼¥¸¡Ë¤è¤ê
¡¡µ»Ë¡¡ÖËþÂ¤Î¸þ¾å¡×¤Ï¡¢¡ÖÂÐ¾Ý¿ÍÊª¡×¤òËþÂ¤µ¤»¤ëÍ×ÁÇ¤ä¥Ò¥ó¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¥º¥Ð¥êAI¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¸þ¤±¤Î»È¤¤Êý¤Ë¸«¤¨¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤³¤³¤Ç¸À¤¦¡Ò¸ÜµÒ¡Ó¤Ï¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¡Ö¼«Ê¬¼«¿È¡×¤Ë¤âÃÖ¤´¹¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¼«Ê¬¤ÎÂ°À¤äÆÃÀ¤òÆþ¤ì¤ÆAI¤ËÊ¹¤±¤Ð¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ë¤È¤Ã¤Æ²¿¤¬ËþÂ¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤Î¤«¡×¤ò¡¢Âè»°¼Ô»ëÅÀ¤Ç¸À¸ì²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£
¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¡×¤ò¹Í¤¨¤Æ¤ß¤è¤¦
¡¡¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Îµ»Ë¡¤ò¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤³¤³¤Ç¤Ï¡Ö¼Ò²ñ¿Í3Ç¯ÌÜ¤ÎÇ¯ËöÇ¯»ÏµÙ¤ß¤òÌµÂÌ¤Ë²á¤´¤·¤¿¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦Çº¤ß¤òÎã¤Ë¤·¤Æ¼ÂÁ©¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¡¡Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Ï¡¢¿´¿È¤ò²óÉü¤µ¤»¤¿¤ê¡¢¤ä¤ê¤¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¼ê¤ò¿¤Ð¤·¤¿¤ê¤¹¤ëÀä¹¥¤Îµ¡²ñ¡£¤È¤³¤í¤¬¡¢µ¤¤Å¤±¤ÐÆ°²è¤ò¸«¤Æ°ìÆü¤¬½ª¤ï¤ê¡¢ÍâÆü¤â»÷¤¿¤è¤¦¤Ê²á¤´¤·Êý¡£ºÇ½ªÆü¤Ë¤Ï¡¢¡Ö·ë¶É¡¢²¿¤â¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡Ä¡Ä¡×¤È¤¤¤¦Ææ¤Îºá°´¶¤À¤±¤¬»Ä¤ë¡£¤½¤ó¤Ê·Ð¸³¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£
¡Ö¤³¤ÎÏ¢µÙ¡¢¤â¤Ã¤ÈËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤¿¤¤¡×
¡¡¤Ç¤â¡¢¡Ö¤É¤¦¤¹¤ì¤ÐËþÂ¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡×¤¬¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£
¡¡¤³¤Î¡È¤Ü¤ó¤ä¤ê¤·¤¿Çº¤ß¡É¤ò¡¢µ»Ë¡¡ÖËþÂ¤Î¸þ¾å¡×¤ÇÀ°Íý¤·¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡£
¤É¤Î¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡Ò¼Ò²ñ¿Í3Ç¯ÌÜ¼Ò°÷¤ÎÇ¯ËöÇ¯»ÏµÙ²Ë¤Î²á¤´¤·Êý¡Ó¤ÎËþÂÅÙ¤ò¸þ¾å¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¤«¡©
¡¡¤µ¤Æ¡¢µ»Ë¡¡ÖËþÂ¤Î¸þ¾å¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢AI¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Ç¥¢¤ò½Ð¤·¤Æ¤¯¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡Ò¼Ò²ñ¿Í3Ç¯ÌÜ¼Ò°÷¤ÎÇ¯ËöÇ¯»ÏµÙ²Ë¤ÎËþÂÅÙ¡Ó¤ò¹â¤á¤ë¤Ë¤Ï¡¢Ã±¤Ë¡ÖµÙ¤ß¤òÍ¿¤¨¤ë¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤³¤ÎÁØÆÃÍ¤Î¿´Íý¾õÂÖ¤ÈÀ©Ìó¾ò·ï¤Ë¹ç¤Ã¤¿¡ÈµÙ²Ë¤ÎÀß·×¡É¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
°Ê²¼¡¢¹½Â¤Åª¤Ë¸ú¤¯ÂÇ¤Á¼ê¤òÀ°Íý¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤ºÁ°ÄóÍý²ò¡§¼Ò²ñ¿Í3Ç¯ÌÜ¤Ï¡Ö¤¤¤Á¤Ð¤óµÙ¤ß¤Ë¤¯¤¤¡×
ËþÂÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤Ë¤Ï¡¢¤Þ¤º¤³¤ÎÁØ¤ÎÆÃÄ§¤ò²¡¤µ¤¨¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ò²ñ¿Í3Ç¯ÌÜ¤ÎÅµ·¿¾õÂÖ
¡¦»Å»ö¤Ï°ì¿ÍÁ°¤È¤·¤ÆÇ¤¤µ¤ì»Ï¤á¤ë
¡¦¤·¤«¤·ºÛÎÌ¤ä·èÄê¸¢¤Ï¤Þ¤À¸ÂÄêÅª
¡¦¾å»Ê¡¦¸åÇÚ¡¦Æ±´ü¤ÎÈÄ¶´¤ß
¡¦¡ÖÀ®Ä¹¤·¤Ê¤¤ã¡×¤È¤¤¤¦¾Ç¤ê¤È¡¢¡Ö¤Ç¤âÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ËÜ²»¤Î¶¦Â¸
¡¦µÙ¤ß¡á´°Á´¥ª¥Õ¤Ë¤·¤Å¤é¤¤¡Ê»Å»ö¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤¡Ë
¤Ä¤Þ¤ê¡¢
¡ÖµÙ¤ß¤¿¤¤¤¬¡¢¥À¥é¥À¥éµÙ¤à¤È¼«¸Ê·ù°¤Ë¤Ê¤ë¡×ÁØ¤Ç¤¹¡£
ËþÂÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ë¡È3¤Ä¤Î¹½Â¤Åª¸¶°ø¡É
¸¶°ø1¡§µÙ²Ë¤ÎÌÜÅª¤¬Û£Ëæ
¡¦¡Ö¤È¤ê¤¢¤¨¤ºµÙ¤ß¡×
¡¦¡Ö²¿¤â¤·¤Ê¤¤Í½Äê¡×
¡¡¢ª½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤Ë¸å²ù¤¬»Ä¤ê¤ä¤¹¤¤¡£
¸¶°ø2¡§¥ª¥ó¡¿¥ª¥Õ¤ÎÀÚ¤êÂØ¤¨¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤
¡¦Slack¡¦¥á¡¼¥ë¡¦°Æ·ï¤¬Æ¬¤«¤éÎ¥¤ì¤Ê¤¤
¡¦µÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ËÇ¾¤¬»Å»ö¥â¡¼¥É
¸¶°ø3¡§¡ÖÀ®Ä¹ÉÔ°Â¡×¤¬µÙ²Ë¤ò¿¯¿©¤¹¤ë
¡¦Æ±´ü¤Èº¹¤¬¤Ä¤¯¤Î¤Ç¤Ï
¡¦¤³¤Î»þ´Ö¡¢°ÕÌ£¤¢¤ë¤Î¤«
¡¡¢ª¿´¤«¤éµÙ¤á¤Ê¤¤¡£
ËþÂÅÙ¤ò¾å¤²¤ë¤¿¤á¤Î³Ë¿´¥¢¥×¥í¡¼¥Á
¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¡ÖÌÜÅª¤Î¤¢¤ëÍ¾Çò¡×¤Ç¤¹¡£
¶ñÂÎÅª¤ÊÂÇ¤Á¼ê¡Ê¸Ä¿Í¡¦²ñ¼Ò¤É¤Á¤é¤Ç¤â»È¤¨¤ë¡Ë
¡µÙ²Ë¤ò¡Ö3Ê¬³ä¡×¤·¤ÆÀß·×¤¹¤ë
Ç¯ËöÇ¯»ÏµÙ²Ë¤ò¡¢°Õ¿ÞÅª¤Ë¼¡¤Î3¥Ö¥í¥Ã¥¯¤ËÊ¬¤±¤ë¡£
1¡§´°Á´¥ª¥ÕÆü¡Êºá°´¶¥¼¥í¡Ë
¡¦²¿¤â¤·¤Ê¤¤Æü¤ò¡ÖÍ½Äê¤È¤·¤Æ¡×³ÎÊÝ
¡¦±Ç²è¡¦¿çÌ²¡¦¼Â²È¡¦¥²¡¼¥àOK
¡¡¢ª¡ÈµÙ¤à¤³¤È¤¬ÌÜÅª¡É¤ÎÆü¤òÌÀÊ¸²½¤¹¤ë
2¡§²óÉü¡Ü¥ê¥»¥Ã¥ÈÆü
¡¦·Ú¤¤±¿Æ°¡¢ÁÝ½ü¡¢ÆÉ½ñ¡¢»¶Êâ
¡¦¿ÈÂÎ¤ÈÀ¸³è¥ê¥º¥à¤òÀ°¤¨¤ë
¡¡¢ª¡Ö¤À¤é¤±¤¹¤®¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤¤¤¦Ç¼ÆÀ´¶¤¬»Ä¤ë
3¡§¾®¤µ¤ÊÁ°¿ÊÆü
¡¦ÊÙ¶¯¡¦¿¶¤êÊÖ¤ê¡¦ÍèÇ¯¤Î¥Æ¡¼¥ÞÀßÄê¤Ê¤É
¡¦1¡Á2»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤ë¥ì¥Ù¥ë¤Ë¸ÂÄê
¡¡¢ª¡Ö¼«Ê¬¤Ï»ß¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶
¢¡ÖÍèÇ¯¤ÎÉÔ°Â¡×¤òÇ¯Æâ¤Ë°ìÅÙ¤À¤±¸À¸ì²½¤µ¤»¤ë
ËþÂÅÙ¤¬Äã¤¤ºÇÂç¤ÎÍýÍ³¤Ï¡¢¡ÈÀµÂÎÉÔÌÀ¤ÎÉÔ°Â¤òÊú¤¨¤¿¤Þ¤ÞµÙ¤ß¤ËÆþ¤ë¤³¤È¡É¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¥¢¥¯¥·¥ç¥ó
Ç¯Ëö¤Ë30Ê¬¤À¤±
¡¦º£Ç¯¤·¤ó¤É¤«¤Ã¤¿¤³¤È
¡¦ÍèÇ¯ÉÔ°Â¤Ê¤³¤È
¡¦¤Ç¤â¾¯¤·¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È
¤ò½ñ¤½Ð¤¹¡£
¡¡¢ªÉÔ°Â¤òÌ¤½èÍý¤Î¤Þ¤Þ»ý¤Á±Û¤µ¤Ê¤¤¤À¤±¤Ç¡¢µÙ²Ë¤Î¼Á¤¬¾å¤¬¤ë¡£
£¡ÖµÙ²ËÃæ¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¥ê¥¹¥È¡×¤ò·è¤á¤ë
¤ä¤ë¤³¤È¥ê¥¹¥È¤è¤ê¸ú²Ì¤¬¹â¤¤¡£
Îã¡§
¡¦»Å»ö¤ÎSlack¤Ï³«¤«¤Ê¤¤
¡¦Å¾¿¦¥µ¥¤¥È¤Ï¸«¤Ê¤¤
¡¦Æ±´ü¤ÈÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤
¡¦SNS¤Ç¡È°Õ¼±¹â¤¤Åê¹Æ¡É¤ò¿¼ÄÉ¤¤¤·¤Ê¤¤
¡¡¢ªµÙ²ËËþÂÅÙ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤¿¤³¤È¡×¤è¤ê¡Ö¤ä¤é¤º¤ËºÑ¤ó¤À¥¹¥È¥ì¥¹¡×¤Ç·è¤Þ¤ë¡£
¤²ñ¼ÒÂ¦¤¬¤Ç¤¤ë¾®¤µ¤ÊÀß·×¡ÊÄ¶½ÅÍ×¡Ë
¸Ä¿ÍÇ¤¤»¤Ë¤·¤Ê¤¤¤Î¤¬¥Ý¥¤¥ó¥È¡£
²ñ¼Ò¡¦¾å»Ê¤¬¤Ç¤¤ë¤³¤È
¡¦Ç¯ÆâºÇ½ª±Ä¶ÈÆü¤Ë¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤ÏÏ¢Íí¤·¤Ê¤¤Á°Äó¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¸À
¡¦3Ç¯ÌÜ¼Ò°÷¸þ¤±¤Ë¡ÖÇ¯ËöÇ¯»Ï¤Î²á¤´¤·Êý¥Ò¥ó¥È¡×¤ò1ËçÇÛÉÛ
¡¦¡ÖÍèÇ¯ºÇ½é¤Î1on1¤Ï¡ÈµÙ²Ë¤É¤¦¤À¤Ã¤¿¡©¡É¤«¤é»Ï¤á¤ë¡×¤ÈÀë¸À
¡¡¢ª¡ÈµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¤¶õµ¤¡É¤òÁÈ¿¥Â¦¤¬Àè¤Ë½Ð¤¹¤³¤È¤Ç¡¢ËþÂÅÙ¤ÏÂç¤¤¯ÊÑ¤ï¤ë¡£
¥ËþÂÅÙ¤¬¹â¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¤Î¾õÂÖ¤È¤Ï¡©
¼Ò²ñ¿Í3Ç¯ÌÜ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÍýÁÛ¤Ï¡¢
¡¦¤·¤Ã¤«¤êµÙ¤ó¤À´¶³Ð¤¬¤¢¤ë
¡¦¤Ç¤â¼«Ê¬¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤
¡¦ÍèÇ¯¤¬¾¯¤·¤À¤±¸«ÄÌ¤»¤Æ¤¤¤ë
¡¦»Å»ö¤ËÌá¤ë¤³¤È¤¬¡ÖÍ«Ýµ°ì¿§¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤
¤Ä¤Þ¤ê¡Ö²óÉü ¡ß Ç¼ÆÀ ¡ß ÈùÁ°¿Ê¡×¤¬¤½¤í¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤È¤á¡ÊÄ¶Í×ÅÀ¡Ë
ËþÂÅÙ¤ò¾å¤²¤ëÊýË¡¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¡¢
¡¦µÙ²Ë¤ò¡ÈÌÜÅªÊÌ¤ËÊ¬¤±¤ë¡É
¡¦ÉÔ°Â¤ò¸À¸ì²½¤·¤Æ¤«¤éµÙ¤ß¤ËÆþ¤ë
¡¦¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤ò·è¤á¤ë
¡¦²ñ¼Ò¤¬¡ÖµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¤Àß·×¡×¤ò½Ð¤¹
¤³¤Î4ÅÀ¤À¤±¤Ç¡¢¼Ò²ñ¿Í3Ç¯ÌÜ¤ÎÇ¯ËöÇ¯»ÏµÙ²Ë¤Ï¡¢¶Ã¤¯¤Û¤ÉËþÂÅÙ¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹
¡¡¤ªµ¤¤Å¤¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢¤è¤¯¸«¤ë¤È¡¢¡Ö¼Ò²ñ¿Í3Ç¯ÌÜ¡×¤Ë¸þ¤±¤¿ÆâÍÆ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö¼Ò²ñ¿Í3Ç¯ÌÜ¤òÉô²¼¤Ë»ý¤Ä¾å»Ê¡×¤Ë¸þ¤±¤¿Äó°Æ¤âº®¤¶¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤Í¡£
¡¡¤¤¤º¤ì¤Ë¤»¤è¡¢¡Ö¼Ò²ñ¿Í3Ç¯ÌÜ¤ÎËþÂÅÙ¤Ë±Æ¶Á¤¹¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¡×¤¬Îóµó¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢²óÅú¤È¤·¤Æ¤Ï½½Ê¬¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡ÖÇ¯ËöÇ¯»ÏµÙ²Ë¤ò3Ê¬³ä¤·¤ÆÀß·×¤¹¤ë¡×
¡¡¤³¤ì¤Ï¼ÂÌ³¤Ë¤âÍî¤È¤·¹þ¤ß¤ä¤¹¤¤Äó°Æ¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò²ñ¿Í3Ç¯ÌÜ¤¬µÙ²Ë¤ËËþÂ¤Ç¤¤Ê¤¤ÍýÍ³¤ò¡¢¡ÖµÙ¤ßÊý¤¬Û£Ëæ¤Ê¤Þ¤ÞÆÍÆþ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤³¤È¡×¤Ë¸«Î©¤Æ¡¢µÙ²Ë¤½¤Î¤â¤Î¤ò¡È¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Î¤è¤¦¤ËÀß·×¤¹¤ë¡ÉÈ¯ÁÛ¤ËÅ¾´¹¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬½¨°ï¤Ç¤¹¡£
¡¡¤È¤¯¤Ë¡Ö´°Á´¥ª¥ÕÆü¤ò¡ÈÍ½Äê¤È¤·¤Æ³ÎÊÝ¤¹¤ë¡É¡×¤È¤¤¤¦ÊýË¡¤Ï¡¢µÙ¤à¤³¤È¤Ø¤Îºá°´¶¤ä¿´ÍýÅª¥Ï¡¼¥É¥ë¤ò°ìÃÊ²¼¤²¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
¡Ö¤ä¤ë¤³¤È¥ê¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¤ä¤é¤Ê¤¤¤³¤È¥ê¥¹¥È¡×¤ò·è¤á¤ë
¡¡¤³¤ì¤Ï¤«¤Ê¤ê¡È¥æ¥Ë¡¼¥¯¡É¤ÊÂÇ¤Á¼ê¤Ç¤¹¤Í¡£Â¿¤¯¤Î¼«¸Ê·¼È¯¤äµÙ²ËÏÀ¤¬¡Ö²¿¤ò¤¹¤ë¤«¡×¤Ë´ó¤ê¤¬¤Á¤ÊÃæ¤Ç¡¢ËþÂÅÙ¤ò²¼¤²¤Æ¤¤¤ëÍ×°ø¤ò¡ÈÉÔÍ×¤Ê»É·ã¡¦Èæ³Ó¡¦»Å»ö»×¹Í¡É¤ÈÀµ³Î¤ËÆÃÄê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¼Ò²ñ¿Í3Ç¯ÌÜ¤Ï¡¢¼«Ê¬¤è¤êÁ°¤òÁö¤ëÂ¾¼Ô¤ÎÂ¸ºß¤ËºÇ¤â±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ä¤¹¤¤»þ´ü¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ÖÈæ³Ó¤·¤Ê¤¤¡×¡ÖÅ¾¿¦¾ðÊó¤ò¸«¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥ë¡¼¥ë¤Ï¡¢µÙ²Ë¤Î¼Á¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤ÎÈó¾ï¤Ë¸½¼ÂÅª¤Ê¥ê¥¹¥¯¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤À¤È´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö²ñ¼ÒÂ¦¤¬¡ÈµÙ¤ó¤Ç¤¤¤¤¶õµ¤¡É¤òÀè¤Ë½Ð¤¹¡×¤È¤¤¤¦Àß·×
¡¡¤³¤Î»ëÅÀ¤Ï¡¢¤³¤Î3Ç¯ÌÜ¼Ò°÷¤Î¡Ö¾å»Ê¡×¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢Èó¾ï¤Ë½ÅÍ×¤Ê¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¡£µÙ²Ë¤ÎËþÂÅÙ¤¬Äã¤¤¤Î¤Ï¡¢¸Ä¿Í¤Î°Õ¼±¤ÎÌäÂê¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¡ÈÁÈ¿¥¤«¤é¤Î°ÅÌÛ¤Î¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¡É¤¬¸¶°ø¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¡£
¡¡¤½¤ÎÁ°Äó¤ËÎ©¤Ã¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢Ç¯ÆâºÇ½ªÆü¤Ë¡ÖÏ¢Íí¤·¤Ê¤¤Á°Äó¡×¤òÌÀ¸À¤¹¤ë¡¢Ç¯ÌÀ¤±1on1¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¤¢¤é¤«¤¸¤á¼¨¤¹¤È¤¤¤Ã¤¿¹Ô°Ù¤Ï¡¢¥³¥¹¥È¥¼¥í¤Ç¸ú¤¯»Üºö¤Ç¤¹¡£
¡¡º£²ó¤ÎÄó°Æ¤Ï¡¢¡ÖµÙ¤ß¤ò¤É¤¦²á¤´¤¹¤«¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤òÄ¶¤¨¤Æ¡¢¼Ò²ñ¿Í3Ç¯ÌÜ¤¬Êú¤¨¤ë¡ÖÀ®Ä¹ÉÔ°Â¡×¡ÖÈèÏ«¡×¡ÖÀÕÇ¤´¶¡×¤Î»°½Å¹½Â¤¤ò¡¢¤É¤¦°·¤¦¤«¤òÃúÇ«¤ËÀß·×¤·¤Æ¤¤¤ëÅÀ¤¬ºÝÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¡ÈµÙ¤ó¤À¤¢¤È¤Ë¼«Ê¬¤ò·ù¤¤¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤Ç¯ËöÇ¯»Ï¡É¤¬¸½¼ÂÅª¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤É¤ÎÁªÂò¤ò¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤ÈÇº¤ó¤À¤È¤¤Ï¡¢¤¼¤Òµ»Ë¡¤½¤Î50¡ÖËþÂ¤Î¸þ¾å¡×¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡ÊËÜ¹Æ¤Ï¡¢½ñÀÒ¡ØAI¤ò»È¤Ã¤Æ¹Í¤¨¤ë¤¿¤á¤ÎÁ´µ»½Ñ¡Ù¤ÎÆâÍÆ¤ò°ìÉôÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤ÆºîÀ®¤·¤¿µ»ö¤Ç¤¹¡£¤³¤ÎÂ¾¤Ë¤â½ñÀÒ¤Ç¤Ï¡¢AI¤ò»È¤Ã¤Æ»×¹Í¤Î¼Á¤ò¹â¤á¤ë56¤ÎÊýË¡¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡Ë