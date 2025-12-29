TBS NEWS DIG Powered by JNN

29日午前7時35分ごろ、熊本県で最大震度3を観測する地震がありました。

気象庁によりますと、震源地は熊本県阿蘇地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。

この地震による津波の心配はありません。

最大震度3を観測したのは、熊本県の阿蘇市と産山村、それに南阿蘇村です。

【各地の震度詳細】

■震度3
□熊本県
阿蘇市　産山村　南阿蘇村

■震度2
□熊本県
南小国町　熊本小国町　熊本高森町
菊池市

□福岡県
八女市

□大分県
豊後大野市　竹田市　九重町

■震度1
□熊本県
熊本東区　熊本西区　熊本北区
玉名市　山鹿市　合志市
和水町　大津町　菊陽町
西原村　山都町

□福岡県
大牟田市　久留米市　柳川市
朝倉市　みやま市　大木町
みやこ町　飯塚市　嘉麻市
赤村

□大分県
佐伯市　日田市　玖珠町
中津市　大分市　津久見市
由布市

□佐賀県
吉野ヶ里町　上峰町　みやき町

□宮崎県
延岡市　西都市　川南町
宮崎都農町　門川町　諸塚村
宮崎美郷町　高千穂町　小林市

