熊本県で最大震度3の地震 熊本県・阿蘇市、産山村、南阿蘇村
29日午前7時35分ごろ、熊本県で最大震度3を観測する地震がありました。
気象庁によりますと、震源地は熊本県阿蘇地方で、震源の深さはおよそ10km、地震の規模を示すマグニチュードは4.0と推定されます。
この地震による津波の心配はありません。
最大震度3を観測したのは、熊本県の阿蘇市と産山村、それに南阿蘇村です。
【各地の震度詳細】
■震度3
□熊本県
阿蘇市 産山村 南阿蘇村
■震度2
□熊本県
南小国町 熊本小国町 熊本高森町
菊池市
□福岡県
八女市
□大分県
豊後大野市 竹田市 九重町
■震度1
□熊本県
熊本東区 熊本西区 熊本北区
玉名市 山鹿市 合志市
和水町 大津町 菊陽町
西原村 山都町
□福岡県
大牟田市 久留米市 柳川市
朝倉市 みやま市 大木町
みやこ町 飯塚市 嘉麻市
赤村
□大分県
佐伯市 日田市 玖珠町
中津市 大分市 津久見市
由布市
□佐賀県
吉野ヶ里町 上峰町 みやき町
□宮崎県
延岡市 西都市 川南町
宮崎都農町 門川町 諸塚村
宮崎美郷町 高千穂町 小林市
気象庁の発表に基づき、地域ごとに震度情報をお伝えしています。
新たな情報が発表され次第、情報を更新します。