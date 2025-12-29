準優勝した前回大会に続き、決勝大会進出を決めた県立市ケ尾高ダンス部＝２８日、横須賀市文化会館

高校ダンス部の頂点を決める全国大会「高校ストリートダンスグランプリ２０２６」が２８日、横須賀市文化会館（同市深田台）で開幕した。予選の舞台に１７チームが出場し、ダンスに青春を懸ける高校生の熱気が会場を包んだ。

大会はイベント会社「アドヒップ」の主催で、市が支援する形で２０２２年にスタート。関東を中心に全国の高校ダンス部、同好会がヒップホップやジャズなどさまざまなジャンルのダンスを披露し、ハイレベルな技術を競っている。今大会は４回目で、来年３月までに３予選（各約２０チーム出場）が行われ、各予選の上位１０チームが同２８日の決勝大会で日本一を目指す。

初日は第１、２回大会で２連覇した東京・二松学舎大付属高「Ｂｕｔｔｅｒｆｌｙ ｅｆｆｅｃｔ」が予選１位に輝いた。１、２年生９人の選抜チームを率いた２年の上村心波さん（１７）は「大人っぽさと力強さの二つのテーマを形にできた。先輩たちが築いてきた優勝という歴史を受け継げるよう、変化する踊りを決勝でも見せたい」と意気込んだ。

前回準優勝で、今回はペルーの祝祭を表現した県立市ケ尾高ダンス部や県立海老名高「Ｈｅａｒｔ Ｓｈｅｌｌ」、県立百合丘高「ＵＰＤＲＡＦＴ」の神奈川県勢３チームも決勝への切符をつかんだ。